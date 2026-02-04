Китай назвал меры ЕС против фирм КНР вредом для имиджа Европы

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что дискриминационные и ограничительные меры Евросоюза в отношении китайских компаний вредят имиджу ЕС, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что такие действия подрывают доверие китайских компаний к инвестициям в европейские страны. Поводом для заявления стало начало Еврокомиссией расследования в отношении компании Goldwind Science & Technology, которую подозревают в получении иностранных субсидий и получении несправедливых преимуществ на рынке Европы.

Линь Цзянь отметил, что постоянное использование Евросоюзом односторонних торгово-экономических инструментов посылает протекционистский сигнал. Он призвал ЕС соблюдать обязательства по рыночной открытости и честной конкуренции, перестать злоупотреблять односторонними инструментами и обеспечить справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для всех иностранных компаний.

Также Линь Цзянь добавил, что КНР будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий.

Напомним, в октябре Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России.