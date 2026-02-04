Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Китай назвал меры ЕС против фирм КНР вредом для имиджа Европы
Ограничительные меры Евросоюза против китайских фирм подрывают доверие и наносят ущерб деловой репутации ЕС, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что дискриминационные и ограничительные меры Евросоюза в отношении китайских компаний вредят имиджу ЕС, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что такие действия подрывают доверие китайских компаний к инвестициям в европейские страны. Поводом для заявления стало начало Еврокомиссией расследования в отношении компании Goldwind Science & Technology, которую подозревают в получении иностранных субсидий и получении несправедливых преимуществ на рынке Европы.
Линь Цзянь отметил, что постоянное использование Евросоюзом односторонних торгово-экономических инструментов посылает протекционистский сигнал. Он призвал ЕС соблюдать обязательства по рыночной открытости и честной конкуренции, перестать злоупотреблять односторонними инструментами и обеспечить справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для всех иностранных компаний.
Также Линь Цзянь добавил, что КНР будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий.
Напомним, в октябре Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России.