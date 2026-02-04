  • Новость часаВ Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    Европа оставила лазейку для российского газа
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Стали известны подробности убийства сына Каддафи
    Электромотоцикл Aurus Merlon прошел сертификацию
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    «Северяне» уничтожили стрелявшую по Белгороду украинскую РСЗО HIMARS
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой
    Маск назвал обыск в офисе X в Париже политической атакой
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    4 февраля 2026, 12:09 • Новости дня

    Китай назвал меры ЕС против фирм КНР вредом для имиджа Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничительные меры Евросоюза против китайских фирм подрывают доверие и наносят ущерб деловой репутации ЕС, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что дискриминационные и ограничительные меры Евросоюза в отношении китайских компаний вредят имиджу ЕС, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что такие действия подрывают доверие китайских компаний к инвестициям в европейские страны. Поводом для заявления стало начало Еврокомиссией расследования в отношении компании Goldwind Science & Technology, которую подозревают в получении иностранных субсидий и получении несправедливых преимуществ на рынке Европы.

    Линь Цзянь отметил, что постоянное использование Евросоюзом односторонних торгово-экономических инструментов посылает протекционистский сигнал. Он призвал ЕС соблюдать обязательства по рыночной открытости и честной конкуренции, перестать злоупотреблять односторонними инструментами и обеспечить справедливую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для всех иностранных компаний.

    Также Линь Цзянь добавил, что КНР будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий.

    Напомним, в октябре Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России.

    4 февраля 2026, 09:32 • Новости дня
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    Россия намерена в G20 поднять вопрос захвата судов странами ЕС
    @ Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках G20 планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Как отметил Бердыев в разговоре на полях конференции Cloud X Day, Москва намерена потребовать отказа от подобных действий, которые, по мнению России, создают экономические риски, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ситуация с захватом судов отдельными странами ЕС вызывает рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры. Дипломат подчеркнул: «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики».

    Также он заявил, что западные страны, прибегая к захвату судов, больше не способны конкурировать честно. По мнению Бердыева, Запад прибегает к «бандитским методам» ради получения выгоды, используя неоколониальные и захватнические практики.

    Во вторник контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Санкт-Петербург под багамским флагом и с российской командой, был задержан Эстонией по подозрению в контрабанде из Эквадора.

    Ранее в МИД сообщили, что Россия намерена принять меры по предотвращению морского терроризма на евразийском пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящие из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    3 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии предостерегла от телефонных разговоров с Путиным

    Валтонен: Телефонный разговор лидеров ЕС с Путиным пошлет неправильный сигнал

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что телефонный разговор между европейскими лидерами и президентом России Владимиром Путиным сейчас был бы ошибочным знаком, пишет Die Welt.

    По словам Валтонен, которую цитирует Die Welt, «телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал», передает RT.

    Валтонен подчеркнула, что прежде чем обсуждать какие-либо вопросы с российским лидером, европейским странам необходимо совместно согласовать повестку возможного диалога.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь у европейцев прямой канал связи с Россией без посредников.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков положительно оценил инициативу французских властей по налаживанию каналов диалога между Москвой и Европой.

    В декабре президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным.

    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    3 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Песков сообщил о возражении Китая против участия в СНВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китай не рассматривает свое участие в новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за меньшего ядерного потенциала по сравнению с Россией и США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Китай выступает против участия в новом возможном договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что ядерный потенциал Китая значительно уступает арсеналам России и Соединенных Штатов.

    По словам Пескова, позиция Пекина объясняется именно этим несоответствием, и китайская сторона последовательно придерживается этой линии. Он отметил, что вопрос возможного включения Китая в будущий договор продолжает оставаться предметом обсуждений, но на данный момент позиция Пекина остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНР достигли консенсуса по вопросам многостороннего контроля над вооружениями.

    Дмитрий Песков отметил, что создание нового договора о стратегических наступательных вооружениях будет долгим и сложным процессом. Россия считает действующим предложение по продлению на год ограничений по Договору о СНВ-3.

    3 февраля 2026, 13:41 • Новости дня
    Реальные зарплаты в Германии рухнули почти на 10% из-за санкций ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года сократились почти на 10% в реальном выражении, несмотря на заметную инфляцию в стране, подсчитало бюро Destatis.

    Реальные зарплаты в Германии за последние четыре года снизились почти на 10%, несмотря на инфляцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные бюро Destatis.

    Аналитики отмечают, что одной из главных причин стала антироссийская санкционная политика Евросоюза, которая привела к резкому удорожанию энергоресурсов и товаров первой необходимости. С января 2021 года по декабрь 2025 года индекс потребительских цен вырос на 21,5%.

    Финансовый советник Алексей Родин заявил: «Мы наблюдаем эффект «снежного» кома. Германия была вынуждена из-за санкций повысить цены на газ. Это спровоцировало рост цен на товары первой необходимости». При этом, по данным Destatis, с четвертого квартала 2021 года по третий квартал 2025 года реальные зарплаты немцев упали на 10,2%.

    Депутат Госдумы Алексей Журавлев подчеркнул, что участие Германии в санкционной инициативе ЕС, включая отказ от российского газа, сильно ударило по экономике страны. Сейчас в немецких хранилищах российского газа практически нет, а промышленность упала на 6,6% с начала санкционной политики. Германия была одним из ключевых торговых партнеров России, но после подрыва «Северных потоков» в 2022 году страна перешла на более дорогой американский газ.

    Тем временем Евросоюз готовит уже 20-й пакет санкций против России. В Москве не раз отмечали, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, а западные эксперты признают низкую эффективность этих мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций.

    В новый пакет Евросоюз включил дополнительных лиц и организации, связанных с Россией.

    В санкции Евросоюза против России добавили ограничения по операциям с криптовалютами.

    3 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Каллас: ЕС должен быть осторожен в реакции на угрозы США по Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила на конференции в Норвегии, что Европейский союз вынужден крайне осторожно реагировать на шаги США по Гренландии из-за напряженной международной обстановки.

    «Разумеется, мы действуем осторожно, потому что на кону очень многое. Я имею в виду, что на Европейском континенте идет полномасштабная война, и существуют угрозы, исходящие, знаете, от экономического давления, а также серьезные вызовы со стороны Китая, который влияет на наши экономики… Поэтому мы должны очень осторожно, знаете, идти по этому пути, продвигаться по этой дороге и пытаться адаптироваться и работать. Мы не хотим конфликтовать ни с кем», – сказала она, передает РИА «Новости».

    По словам Каллас, напряженность по вопросу Гренландии сейчас ниже, чем несколько недель назад. Однако, как отметила глава евродипломатии, у Евросоюза нет уверенности, когда может возникнуть новый спор с США по этому вопросу.

    Каллас добавила, что Евросоюз продолжает поддерживать Гренландию, Данию и Устав ООН. По ее словам, любые дальнейшие договоренности касательно статуса Гренландии должны приниматься самими гренландцами и датскими властями.

    Ранее Politico сообщила о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии.

    3 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Россия и КНР достигли консенсуса по многостороннему контролю над вооружениями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине представители КНР и России согласовали позиции по вопросам глобального контроля над вооружениями, отметив необходимость укрепления сотрудничества, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Китай и Россия в ходе консультаций по стратегической стабильности, прошедших в Пекине, достигли широкого консенсуса по вопросам многостороннего контроля над вооружениями, передает РИА «Новости».

    В переговорах участвовали заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь.

    Участники обменялись подробными мнениями о текущем положении дел в сфере глобальной стратегической стабильности и необходимости дальнейшего сотрудничества в области контроля над вооружениями. В сообщении китайского телевидения подчеркивается: «Стороны обменялись углубленными мнениями о текущей ситуации в области глобальной стратегической стабильности и вопросах многостороннего контроля над вооружениями, достигнув широкого консенсуса».

    Представители КНР и России согласились, что международная стратегическая стабильность сталкивается с серьезными вызовами, и подчеркнули намерение продолжать укреплять стратегическое взаимодействие, поддерживать многосторонние форматы, а также защищать авторитет и эффективность международных соглашений по контролю над вооружениями. Стороны отметили важность совместных усилий для сохранения глобальной стабильности и содействия миру во всем мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за восстановление реальных шагов по ядерному разоружению и выполнение юридически обязывающих договоренностей между США и Россией. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй подчеркнул уверенность Пекина в том, что Китай и Россия будут придерживаться духа вечного добрососедства и всеобъемлющего стратегического взаимодействия.

    3 февраля 2026, 14:40 • Новости дня
    В ЕС решили создать платформу по обмену военной информацией без США

    Euractiv: ЕС хочет создать платформу по обмену военной информацией без США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские институты начали работать над созданием безопасной системы обмена военной информацией без участия США, пишет Euractiv.

    В презентации Европейского оборонного агентства (EDA), на которую ссылается Euractiv, указано, что целью проекта является запуск полностью функционирующей платформы для обмена армейскими данными к 2030 году, передает РИА «Новости».

    Сейчас в Евросоюзе отсутствует единая система для подобных нужд, и каждая страна самостоятельно выбирает поставщиков, исходя из собственных соображений. Агентство привлекло для реализации проекта консорциум компаний CEA, Cloud Data Engine и SopraSteria. В настоящее время работа находится на стадии предварительного изучения.

    Газета Politico писала, что европейские страны обсуждают возможность формирования нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял о неспособности Европы защититься без США.

    4 февраля 2026, 12:22 • Новости дня
    Администрация TikTok опровергла «вмешательство» России в выборы Румынии

    TikTok заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы в Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    В отчете TikTok для Еврокомиссии не оказалось подтверждений вмешательства России в выборы в Румынии в декабре 2024 года, следует из доклада по итогам расследования юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

    Администрация TikTok не нашла доказательств российского вмешательства в выборы в Румынии 2024 года, передает ТАСС.

    Соцсеть представила отчет юридическому комитету Палаты представителей Конгресса США, в котором указывается, что ни одна из скоординированных сетей, включая 25 тыс. аккаунтов, не была связана с кампанией оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску, как заявляли румынские власти.

    По данным отчета, Еврокомиссия использовала неоднократные заявления о вмешательстве для расследования практики модерации контента, однако соцсеть не обнаружила подтверждений подобных действий.

    В докладе также подчеркивается, что в период выборов в Румынии в 2024 году применялись «наиболее агрессивные цензурные меры» со стороны администрации TikTok. При этом авторы документа отмечают, что кампания обвинений против России могла финансироваться внутри самой Румынии, в частности, Национал-либеральной партией, чтобы продвинуть выгодного кандидата.

    В мае 2025 года на повторных выборах победу одержал бывший мэр Бухареста Никушор Дан. Его оппонент Джордже Симион оспорил результаты в Конституционном суде, заявив о фальсификациях и организованном подвозе избирателей со стороны властей Молдавии, однако суд отклонил его жалобу.

    Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не располагает доказательствами вмешательства в отмененные президентские выборы.

    Румынские спецслужбы подтвердили отсутствие улик вмешательства России в прошедшие президентские выборы.

    4 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Politico: В ЕС усилилось недовольство позицией Франции по кредиту Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа, который настаивает на привлечении сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза выразили растущее недовольство позицией Франции по вопросу предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. В среду ожидается очередное заседание послов ЕС по вопросам структуры займа и его условий, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что переговоры об этом кредите были практически завершены еще в конце января, однако Франция настояла на обязательстве взносов от третьих стран, включая Британию, чтобы страны ЕС не несли все расходы по выплате процентов. Один из источников газеты заявил, что Париж проявил большое упрямство в отстаивании своей позиции, что вызвало недовольство других государств.

    Кроме того, обсуждение вопроса о кредите на встрече послов оставалось под вопросом до позднего вечера вторника. Ожидается, что политическое решение, принятое на саммите ЕС в декабре 2025 года, вступит в силу после согласования законодательных процедур и утверждения Европарламентом и Советом ЕС. Киев рассчитывает получить первый транш займа уже в апреле.

    Франция, Греция и Кипр настаивают, чтобы при распределении контрактов для Украины приоритет имели европейские производители.

    Франция выступила против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ в рамках пакета военной помощи на 90 млрд евро.

    Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник не достигли компромисса по механизму займа для Украины.

    Политолог Александр Рар объяснил неудачу ЕС в согласовании кредита Украине.

    4 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: ЕС задерживается с подготовкой 20-го пакета санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники задерживаются с подготовкой 20-го пакета антироссийских санкций, но ожидается, что новые рестрикции будут приняты до 24 февраля, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что европейские чиновники задерживают подготовку 20-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Точные сроки объявления рестрикций пока неизвестны, однако источники издания считают, что Еврокомиссия может выступить с заявлением в любой день.

    По информации Politico, два европейских дипломата ожидали объявления о новых мерах еще вечером 2 февраля, тогда как другой собеседник предполагал, что это произойдет 6 февраля. Ожидается, что новый пакет санкций будет утвержден до 24 февраля, перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС планирует запретить странам сообщества закупать у России платину, медь, иридий и родий. Эти запреты должны войти в новый пакет ограничительных мер.

    Еврокомиссия ранее отмечала, что намерена утвердить 20-й пакет санкций до 24 февраля 2026 года, однако детали документа официально не раскрывались.

    Евросоюз обсуждает идею отмены действующего потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза.

    4 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали совместную видеоконференцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Си Цзиньпин участвует в беседе из Дома народных собраний в Пекине, где располагается китайский парламент, передает ТАСС.

    Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи.

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    4 февраля 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин: В отношениях России и Китая любое время года – это весна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии китайского Нового года президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с главой КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА «Новости».

    «Для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года – это весна», – сказал президент России.

    «Уважаемый господин председатель, дорогой друг, рад, что мы продолжаем добрую традицию нашего личного общения на старте нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее», – добавил Путин, обращаясь к Си Цзиньпину.

    Глава российского государства также поздравил Си Цзиньпина и народ Китая с наступающим Новым годом по восточному календарю и грядущим Праздником весны.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед – то, что отличает связи между нашими странами», – сказал также глава государства.

    В этом году китайский Новый год начнется 17 февраля, по восточному календарю – это год Огненной Лошади. Празднования продлятся до 3 марта, когда отмечается праздник фонарей, а завершится год 5 февраля 2027 года.

    Это уже не первая видеоконференция двух лидеров в период главного праздника в Китае: аналогичный формат общения они использовали и в январе 2025 года для подведения итогов прошедшего года и обсуждения новых совместных планов. Последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались очно в сентябре 2025 года в рамках визита российского президента в КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    4 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    CCTV: Путин и Си Цзиньпин проведут видеоконференцию 4 февраля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Отмечается, что встреча состоится во второй половине дня по пекинскому времени, передает РИА «Новости».

    В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.

    4 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что «российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер».

    «Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер», – сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает 200 млрд долларов, причем этот показатель растет с заметным опережением. По его словам, стороны демонстрируют устойчивый рост экономического взаимодействия даже в условиях изменяющейся мировой конъюнктуры.

    Президент России выразил уверенность, что связи между двумя государствами сохранят прочность и продолжат развиваться в самых разных сферах, несмотря на любые внешние обстоятельства.

    «Хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым, 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год Красной Огненной Лошади, насколько мы знаем. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед. То, что отличает связи между нашими странами вне зависимости от международной конъюнктуры», – сказал Путин, пишет ТАСС.

    «Уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях», – добавил он.

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию. Си Цзиньпин и Владимир Путин проводят переговоры по видеосвязи.

    4 февраля 2026, 12:46 • Новости дня
    Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом
    Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе видеопереговоров председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал президента России Владимира Путина «дорогим другом».

    Во время переговоров по видеосвязи председатель КНР Си Цзиньпин обратился к президенту России Владимиру Путину со словами: «Уважаемый господин президент Путин, мой старинный дорогой друг. Очень рад с вами встретиться в начале нового года», передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин особо отметил, что отношения России и Китая вступают в новый этап развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны. Лидеры России и Китая начали совместную видеоконференцию.

    Европа оставила лазейку для российского газа

    Евросоюз одной рукой запрещает российский газ. А другой – увеличивает его закупку на фоне сильных холодов. «Если холодно, то можно» даже при полном запрете импорта газа из России. Европа юридически закрепила эту лазейку. Согласится ли Газпром на роль временного спасателя? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Илон Маск выиграл у Гитлера по значимости для «дела Эпштейна»

    «Связи Макрона с Эпштейном названы угрозой для Франции». «В досье Эпштейна нашли Зеленского». «Норвежцы разочарованы наследницей престола из-за Эпштейна». «Трамп подаст в суд на наследников Эпштейна». «Клинтоны готовы дать показания». Заголовки такого рода – малая часть реакции на раскрытие архива самого влиятельного сутенера США. Что в нем самое важное? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

