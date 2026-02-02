Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
Страны ЕС не согласовали механизм кредита Украине на 90 млрд евро
На внеочередном заседании постпредов Евросоюза не удалось достичь компромисса по механизму займа 90 млрд евро для Украины, сообщил источник.
Страны Евросоюза не смогли договориться о механизме предоставления Украине займа на 90 млрд евро. Европейский источник сообщил, что заседание постпредов прошло в понедельник, однако окончательного соглашения по механизмам выделения средств не достигли. По его словам, «окончательного соглашения пока нет, работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», передает РИА «Новости».
Политическое решение о выделении кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 годы было принято в декабре 2025 года на саммите ЕС. Сейчас идет процесс согласования законодательного пакета, который должен быть одобрен Европарламентом и Советом Евросоюза. Киев рассчитывает получить первый транш уже в апреле, однако переговоры участников Евросоюза продолжаются.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставил Киеву поддержку на сумму 193,3 млрд евро с начала конфликта на Украине. Из этой суммы 3,7 млрд евро направили за счет реинвестирования замороженных российских активов.
Напомним, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.