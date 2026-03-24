Глава Минобороны Литвы признал падение украинского дрона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил министр обороны страны Робертас Каунас, упавший в Варенском районе Литвы беспилотник, вероятнее всего, был украинским, передает РИА «Новости».

Глава литовского минобороны уточнил: «Весьма вероятно, что это украинский дрон, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас».

Литовские СМИ ранее писали, что беспилотник в ночь на вторник залетел на территорию страны и взорвался после падения на юге Литвы. Дрон не был замечен средствами литовской ПВО, так как летел на высоте менее 300 метров.

Каунас добавил, что Литва уже заказала радары для обнаружения низколетящих объектов, однако оборудование пока не поступило.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Литву со стороны Белоруссии влетел беспилотник, появление которого вызвало панику в руководстве страны.

Военные Литвы усомнились в сообщениях о пролете неопознанного беспилотника через границу с Белоруссией.

В сентябре неопознанный дрон в районе аэропорта Вильнюса помешал посадке самолета с президентом Литвы Гитанасом Науседой.