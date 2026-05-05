    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу
    Пашинян заявил о желании Армении вступить в Евросоюз
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 13:50 • Политика

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все» – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы.

    По решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщило Минобороны России. Отметим, о том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально российский лидер заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Теперь же военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    Позже он в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. При этом Зеленский не указал сроки его окончания. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, перемирие по случаю Дня Победы – второе с начала года и пятое с начала специальной военной операции на Украине. Впервые Путин объявил о режиме прекращения огня 5 января 2023 года, накануне Рождества. При этом ВСУ продолжали обстреливать российские территории – только по Донецку было нанесено более 20 ударов. О втором перемирии президент России объявил 19 апреля 2025 года, накануне Пасхи. Тогда было зафиксировано 4 900 нарушений перемирия со стороны ВСУ.

    Третье перемирие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, действовало с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. За это время украинские войска более 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня. ВСУ было предпринято пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях. Пасхальное перемирие в 2026 году стало четвертым, и Минобороны России зафиксировало 6 558 нарушений со стороны Украины.

    На этом фоне в экспертном сообществе указывают: хотя киевские власти и заявляют о так называемом режиме тишины, на деле их слова не заслуживают доверия. И несмотря на прямое предупреждение со стороны Минобороны России в контексте потенциальных вынашиваемых Киевом планов сорвать празднование Дня Победы, риск атак со стороны ВСУ сохраняется. Российские военнослужащие к этому готовы.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевских властей в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение.

    Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа»,

    – указала она. Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но он будет адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Что касается предупреждения Минобороны, то Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница. Эксперт также акцентировала:

    перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории.

    «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – подчеркнула политолог. Схожей точки зрения придерживается Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне он назвал «очередным гуманным жестом со стороны российского руководства». Спикер усомнился в том, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

    «Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

    «На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

    В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая. «Это связано с тем, что

    Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата.

    Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

    «Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

    «А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь»,

    – добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания». Но если Зеленский отдаст приказ ударить по самому параду, а также вообще совершить какие-либо провокации против России 8 и 9 мая, то Москва ответит так, как еще, наверное, по Киеву не били, предположил политолог Владимир Корнилов. Он подчеркнул: кратковременный отказ атаковать со стороны России не означает прекращения боевых действий и проведения военных операций.

    «Мы это уже проходили. Например, Украина много раз нарушила режим тишины во время пасхального перемирия. Если Киева снова решит совершить провокации – получит незамедлительный ответ. Российские войска не уходят с передовых позиций в казармы. Цели и задачи России в контексте СВО не отменяются», – заключил Корнилов.

    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

