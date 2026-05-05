Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

Tекст: Олег Исайченко

По решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщило Минобороны России. Отметим, о том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально российский лидер заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

Теперь же военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

Позже он в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. При этом Зеленский не указал сроки его окончания. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

Напомним, перемирие по случаю Дня Победы – второе с начала года и пятое с начала специальной военной операции на Украине. Впервые Путин объявил о режиме прекращения огня 5 января 2023 года, накануне Рождества. При этом ВСУ продолжали обстреливать российские территории – только по Донецку было нанесено более 20 ударов. О втором перемирии президент России объявил 19 апреля 2025 года, накануне Пасхи. Тогда было зафиксировано 4 900 нарушений перемирия со стороны ВСУ.

Третье перемирие, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, действовало с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. За это время украинские войска более 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня. ВСУ было предпринято пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях. Пасхальное перемирие в 2026 году стало четвертым, и Минобороны России зафиксировало 6 558 нарушений со стороны Украины.

На этом фоне в экспертном сообществе указывают: хотя киевские власти и заявляют о так называемом режиме тишины, на деле их слова не заслуживают доверия. И несмотря на прямое предупреждение со стороны Минобороны России в контексте потенциальных вынашиваемых Киевом планов сорвать празднование Дня Победы, риск атак со стороны ВСУ сохраняется. Российские военнослужащие к этому готовы.

«День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевских властей в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение.

Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа»,

– указала она. Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но он будет адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

Что касается предупреждения Минобороны, то Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница. Эксперт также акцентировала:

перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории.

«Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – подчеркнула политолог. Схожей точки зрения придерживается Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне он назвал «очередным гуманным жестом со стороны российского руководства». Спикер усомнился в том, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

«Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

«На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая. «Это связано с тем, что

Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата.

Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

«Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

«А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь»,

– добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания». Но если Зеленский отдаст приказ ударить по самому параду, а также вообще совершить какие-либо провокации против России 8 и 9 мая, то Москва ответит так, как еще, наверное, по Киеву не били, предположил политолог Владимир Корнилов. Он подчеркнул: кратковременный отказ атаковать со стороны России не означает прекращения боевых действий и проведения военных операций.

«Мы это уже проходили. Например, Украина много раз нарушила режим тишины во время пасхального перемирия. Если Киева снова решит совершить провокации – получит незамедлительный ответ. Российские войска не уходят с передовых позиций в казармы. Цели и задачи России в контексте СВО не отменяются», – заключил Корнилов.