Колесник: Украина получит кратный ответ в случае удара по параду Победы

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в случае подобных провокаций ответ России будет «неотвратим», а сам удар – «очень серьезным и кратным», передает News.ru.

Колесник также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Политик выразил мнение, что украинский лидер будет стремиться наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России.

Депутат Госдумы добавил, что Зеленский «действительно обнаглел» и сейчас фактически влияет на решения Европейского союза. Колесник призвал Россию пересмотреть свою политику в отношении украинского лидера, заявив о необходимости подумать, как дальше действовать в этой ситуации.

Он также высказался за возможность нанесения упреждающего удара по местам, откуда могут запускаться беспилотники.

Напомним, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы.