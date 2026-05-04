  • Новость часаВ Крыму ребенок подорвался на найденном у заброшенного здания предмете
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    В Финляндии объяснили отказ сбивать залетевшие в страну дроны
    Депутат Останина раскрыла содержание воспитательной программы в летних детских лагерях
    Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине
    Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20
    Минченко объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана
    Кобахидзе заявил об «интересной» встрече с Зеленским
    Словакия отказалась поддерживать военные кредиты для Украины
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    6 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    16 комментариев
    4 мая 2026, 17:52 • Новости дня

    Смартфоны Apple и Samsung оставили в списке параллельного импорта

    Минпромторг: Смартфоны Apple и Samsung остаются в списке параллельного импорта

    Смартфоны Apple и Samsung оставили в списке параллельного импорта
    @ Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смартфоны от компаний Apple, Samsung и других производителей по-прежнему разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта, сообщили журналистам в Минпромторге.

    В актуальном списке разрешенных к ввозу устройств из категории «электрооборудование» значатся телефоны марок Alcatel-Lucent, Apple, Asus, Cisco, Google Pixel, Samsung, Nokia и других брендов, передает ТАСС. Это дает возможность официально привозить такие гаджеты в страну без одобрения со стороны правообладателей.

    В Минпромторге особо отметили, что для ввоза продукции должны соблюдаться все необходимые требования к безопасности, подтверждению оригинальности и наличие сертификатов соответствия. «При этом должны соблюдаться иные установленные требования к такого рода продукции (в части безопасности, оригинальности происхождения, наличия сертификатов соответствия и прочие)», – подчеркнули в министерстве.

    В феврале объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума.

    4 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» правительство списало 21 региону долги по кредитам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров принял решение о списании долгов по бюджетным кредитам для 21 региона страны. Эти средства будут направлены на повышение качества жизни граждан в этих субъектах РФ.

    Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ранее эту инициативу поддержал глава государства. Мера поддержки затронет Карелию, Коми, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Также в список вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий автономный округ.

    Общий объем списанных средств превышает 114 млрд рублей. Освободившиеся финансы направят на замену лифтов, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализацию национальных проектов.

    «Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе улицы Мосфильмовская

    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (31)
    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.

    «Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.

    Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.

    По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.

    Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует  рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении. Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    Комментарии (3)
    4 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

    Колесник: Украина получит кратный ответ в случае удара по параду Победы

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Владимир Зеленский получат серьезный ответ в случае попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    По его словам, в случае подобных провокаций ответ России будет «неотвратим», а сам удар – «очень серьезным и кратным», передает News.ru.

    Колесник также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Политик выразил мнение, что украинский лидер будет стремиться наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России.

    Депутат Госдумы добавил, что Зеленский «действительно обнаглел» и сейчас фактически влияет на решения Европейского союза. Колесник призвал Россию пересмотреть свою политику в отношении украинского лидера, заявив о необходимости подумать, как дальше действовать в этой ситуации.

    Он также высказался за возможность нанесения упреждающего удара по местам, откуда могут запускаться беспилотники.

    Напомним, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы.

    Комментарии (7)
    4 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана

    Политолог Минченко: Назначение Щукина врио главы Дагестана улучшит обстановку в регионе

    Минченко объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана
    @ nnoblsud.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Дагестан – непростой регион, из-за чего там достаточно активно менялись главы. Сейчас перед нами новый эксперимент – тандем Федора Щукина и Магомеда Рамазанова, кандидатура которого предложена на пост председателя правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Он назвал кадровое решение логичным.

    «В Дагестане накопилось большое количество проблем, связанных, в частности, с социально-экономическими вопросами и с кризисным реагированием», – отметил политолог Евгений Минченко. Он напомнил, что в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который выпускает «Минченко консалтинг», Сергей Меликов оказался «в самом низу «красной» зоны».

    Как указал собеседник, Федор Щукин, назначенный президентом России врио главы Дагестана, станет первым русским, возглавившим этот многонациональный регион в постсоветское время. Важно, что на пост председателя правительства предложен Магомед Рамазанов. «Кадровое решение – достаточно логичное и призвано исключить перекосы», – считает эксперт.

    «На мой взгляд, то, что Щукин будет работать в паре с Рамазановым, а также та форма, в которой это было заявлено, говорит о том, что такой тандем является консенсусным», – добавил Минченко. «Дагестан – непростой регион. В последние годы там достаточно активно менялись главы, проводились эксперименты с представителями местных элит – речь в частности о Рамазане Абдулатипове – предпринимались попытки с назначением человека со стороны, как Владимир Васильев, а затем Меликов», – отметил спикер.

    По его мнению, в случае с Васильевым и Меликовым ставка делалась именно на «силовой бэкграунд». «Сейчас же мы видим новый эксперимент. Я очень надеюсь, что он будет успешным», – заключил политолог.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил врио главы Дагестана Федора Щукина – председателя регионального Верховного суда. Назначенный чиновник прервал свой отпуск досрочно и находится в регионе, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

    Щукин уже заявил, что вопросы ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными, сообщает ТАСС. Он также отметил, что вопросы электроснабжения и водоснабжения, вывоза мусора и занятости актуальны для Дагестана и беспокоят жителей, они будут решаться. По словам Щукина, график первых встреч и совещаний будет составлен после проведения процедуры представления.

    Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области (сейчас Нижегородская область). В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского. В 2002 году окончил Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева по специальности «государственное и муниципальное управление», сообщает РБК.

    Еще во время учебы в университете Щукин начал работать юрисконсультом на промышленных предприятиях. В 2000 году избрался депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области. В ноябре 2013 года был назначен председателем Семеновского районного суда Нижегородской области.

    В конце 2020 года Щукин получил повышение и стал заместителем главы Нижегородского областного суда, а в феврале 2024 года был назначен председателем Верховного суда Дагестана. В мае он был избран членом Совета судей России и вошел в состав дисциплинарной комиссии органа.

    Предварительно, выборы главы Дагестана пройдут в сентябре текущего года. Об этом заявил председатель народного собрания республики Заур Аскендеров. Согласно действующему законодательству, руководитель региона не выбирается прямым всенародным голосованием. Эта процедура осуществляется депутатами местного парламента. Они делают свой выбор из списка кандидатов, который предварительно вносит на рассмотрение президент России.

    Отметим, Путин ранее принял отставку Сергея Меликова с поста главы Дагестана по собственному желанию. «У … Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал глава государства на минувшей неделе на встрече с представителями Дагестана в Кремле.

    Комментарии (2)
    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Онищенко назвал захватившие большинство населения смертельные привычки

    Tекст: Катерина Туманова

    Никакие другие смертельно опасные привычки не захватывают такое количество людей, как курение и употребление алкоголя, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас еще добавились пресловутые вейпы», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко добавил, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает наибольшее число людей.

    Напомним, президент России Владимир Путин 2 мая подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках. В Вологодской области закрыли все алкомаркеты. Онищенко в марте призвал «не обсуждать, а запрещать вейпы» в России.


    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Дрон-камикадзе при ударе по промпредприятию в Брянской области ранил человека

    Дрон-камикадзе ударил по промышленному предприятию в Брянской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Дроны-камикадзе атаковали Брянское приграничье вечером воскресенья, ударив по промышленному предприятию, из-за чего ранения получил его сотрудник, сообщил в Max-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    «ВСУ с помощью дрона–камикадзе атаковали поселок Мирские Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу», –написал он.

    Богомаз уточнил, что в регионе работают оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО 2 мая сбила 33 БПЛА над Брянской областью. Там же подросток пострадал при ударе ВСУ по жилому дому.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра

    Tекст: Катерина Туманова

    Родившийся в Ленинграде Александр Сергеев в 2004 году окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой у профессора Геннадия Селюцкого, после чего поступил в труппу Мариинского театра, где с 2010 года его репертуар включал более 60 партий в классических балетах и современных постановок.

    «Блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру», – сказано в Max-канале Мариинского театра о назначении Сергеева.

    Там отметили, что Сергеев известен не только как танцовщик, но и как талантливый хореограф. В Мариинском театре он поставил балеты «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Коппелия» Лео Делиба, «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского. Кроме того, является хореографом опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали русский балет одним из главных культурных символов страны. Балерина Светлана Захарова в апреле возглавила МГАХ.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Самарский аэропорт Курумоч временно ограничил выпуск и прием рейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале сообщил о временных ограничениях полетов в самарском аэропорту.

    «Аэропорт Самары (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО сбили более 330   украинских дронов над регионами России


    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Синоптик Леус назвал воскресенье в Москве первым «метеолетним» днем

    Tекст: Катерина Туманова

    В воскресенье, 3 мая, среднесуточная температура воздуха в Москве составила +15,3 градусов, что превысило 15-градусный критерий метеорологического лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Я уже рассказывал о том, что сегодня в Москве первый раз в нынешнем году температура воздуха преодолела 20-градусную отметку и о том, что сегодняшний день стал самым тёплым с начала года – окончательный максимум, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +22,0 градуса», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Леус отметил, что говорить о начале метеорологического лета в столице рано.

    «По крайней мере «тест-драйв» летнего сезона в Москве начался», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи отметили, что в Москву пришла июньская жара. Климатолог Кокорин спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий, а неустойчивость погоды объяснил последствиями глобального потепления.



    Комментарии (0)
    Главное
    Смартфоны Apple и Samsung оставили в списке параллельного импорта
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    Беженцев с Украины обвинили в срыве шествия «Бессмертного полка» в Амстердаме
    США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе
    В Краснодаре возбудили дело за осквернение могил участников СВО
    Пашинян заявил о планах углубить партнерство Армении с НАТО
    Первый сигнал после майских выходных прозвучал на «Радио Судного дня»

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома

    МИД выступил категорически против навязывания американского гражданства детям, родившимся в семьях российских дипломатических работников в США. Откуда возникла такая практика, противоречащая и международным конвенциям, и американским законам – и чем она опасна в том числе для действующей администрации Белого дома? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации