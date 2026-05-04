Назван уровень популярности украинского языка в Киеве
«Апостроф»: В Киеве только 32% жителей говорят исключительно на украинском языке
Меньше трети жителей Киева говорят исключительно на украинском языке, сообщило украинское издание «Апостроф» со ссылкой на опрос приложения «Киев Цифровой».
Согласно результатам опроса, проведенного через приложение «Киев Цифровой», только 32% опрошенных киевлян постоянно используют украинский язык в повседневном общении, передает ТАСС.
Другие респонденты отметили, что переходят на украинский только в отдельных ситуациях. Так, 14% используют украинский язык в государственных учреждениях, 13% – в магазинах и кафе, 11% – на работе, 9% – на культурных мероприятиях, 6% – в учебных заведениях и лишь 4% – дома.
Министр культуры Украины Татьяна Бережная 3 апреля подчеркнула, что свыше 70% украинцев выбирают русскоязычный контент для повседневного пользования. Она также уточнила, что около 59% подростков на Украине регулярно взаимодействуют с подобным контентом.
Газета ВЗГЛЯД писала, что русский язык стал для украинцев способом бегства от киевского режима.
Ранее сообщалось, что в столичном лицее Украины преподаватель лишился работы после того, как ученики зафиксировали его разговоры на русском языке.
При этом ранее языковой омбудсмен Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь из-за ведения ею блогов на русском языке. В то же время языковой омбудсмен Украины признала, что Киев по-прежнему остается русскоязычным городом.