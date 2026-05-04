«Апостроф»: В Киеве только 32% жителей говорят исключительно на украинском языке

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно результатам опроса, проведенного через приложение «Киев Цифровой», только 32% опрошенных киевлян постоянно используют украинский язык в повседневном общении, передает ТАСС.

Другие респонденты отметили, что переходят на украинский только в отдельных ситуациях. Так, 14% используют украинский язык в государственных учреждениях, 13% – в магазинах и кафе, 11% – на работе, 9% – на культурных мероприятиях, 6% – в учебных заведениях и лишь 4% – дома.

Министр культуры Украины Татьяна Бережная 3 апреля подчеркнула, что свыше 70% украинцев выбирают русскоязычный контент для повседневного пользования. Она также уточнила, что около 59% подростков на Украине регулярно взаимодействуют с подобным контентом.

Ранее сообщалось, что в столичном лицее Украины преподаватель лишился работы после того, как ученики зафиксировали его разговоры на русском языке.

При этом ранее языковой омбудсмен Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь из-за ведения ею блогов на русском языке. В то же время языковой омбудсмен Украины признала, что Киев по-прежнему остается русскоязычным городом.