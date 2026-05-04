Автомобиль врезался в группу людей в центре Лейпцига

BZ: Не менее двух человек погибли при наезде автомобиля в Лейпциге

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Radio Leipzig и Bild, по словам очевидцев, водитель легкового автомобиля двигался по улице на высокой скорости, после чего совершил наезд на прохожих и попытался скрыться с места происшествия, пишут РИА «Новости».

По данным Berliner Zeitung, на месте трагедии погибли не менее двух человек, еще два человека получили тяжелые травмы. Несколько пострадавших отделались менее значительными ранениями. Инцидент произошел в оживлённом историческом центре города, передает ТАСС.

Как уточняет Bild, всего в результате наезда пострадали не менее 20 человек. Полиция подтверждает, что легковой автомобиль двигался по центру города с большой скоростью. Сейчас опасность для жителей города миновала.

Ранее сообщалось, что гоночный автомобиль вылетел за пределы трассы во время соревнования в Новом Южном Уэльсе и сбил девять человек.