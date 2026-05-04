Мэр Керчи Олег Каторгин ушел в отставку по собственному желанию
Глава администрации города Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом сообщил руководитель региона Сергей Аксенов на платформе Max.
«В Республике Крым продолжается работа по ротации кадрового состава, в том числе на муниципальном уровне. Глава администрации города Керчи Олег Николаевич Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию», – подчеркнул глава республики.
По словам Аксенова, главным приоритетом для властей региона остается повышение общей эффективности системы управления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов инициировал выговор мэру Керчи из-за невыполнения контрактов на благоустройство. Ранее следователи предъявили бывшему руководителю администрации города Святославу Брусакову обвинение в превышении должностных полномочий. В мае суд заключил экс-чиновника под стражу.