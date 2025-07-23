А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Экс-главе Керчи Брусакову предъявили обвинение
Экс-главе Керчи Брусакову предъявили обвинение
Бывший руководитель администрации Керчи Святослав Брусаков, которого задержали в мае, оказался под следствием из-за связанного с распоряжением муниципальной землей дела.
«Брусакову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом »г« части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). Был допрошен в качестве обвиняемого», – приводит РИА «Новости» выдержку из документов суда.
Преступление, в котором обвинен Брусаков, связано с распоряжением землей муниципалитета, уточнили в правоохранительных органах. Экс-чиновник взят под стражу.
Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после того, как его раскритиковал глава Крыма Сергей Аксенов из-за состояния дел в Керчи.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Керченский городской суд в мае заключил бывшего мэра Керчи Святослава Брусакова под стражу по делу о превышении полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах.