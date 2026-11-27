Минздрав: В Запорожской области беспилотник атаковал машину скорой помощи

Tекст: Денис Тельманов

В Каменско-Днепровском муниципальном округе беспилотник нанес удар по бригаде скорой помощи во время транспортировки больного, сообщает Министерство здравоохранения Запорожской области в Max.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Медицинские работники и пациент успели покинуть автомобиль до момента удара. При этом само транспортное средство получило повреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Запорожской области медицинская сестра получила ранения в результате удара украинского беспилотника по бригаде скорой помощи.

В начале месяца в Куйбышевском муниципальном округе беспилотник ВСУ нанес удар по возвращавшейся с вызова бригаде скорой помощи.

В прошлом месяце украинский беспилотник атаковал автомобиль медиков в Михайловском округе.