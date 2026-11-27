Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Дрон атаковал скорую помощь с пациентом в Запорожской области
Минздрав: В Запорожской области беспилотник атаковал машину скорой помощи
Министерство здравоохранения Запорожской области сообщило, что в Каменско-Днепровском округе украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи во время транспортировки пациента.
В Каменско-Днепровском муниципальном округе беспилотник нанес удар по бригаде скорой помощи во время транспортировки больного, сообщает Министерство здравоохранения Запорожской области в Max.
В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Медицинские работники и пациент успели покинуть автомобиль до момента удара. При этом само транспортное средство получило повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Запорожской области медицинская сестра получила ранения в результате удара украинского беспилотника по бригаде скорой помощи.
В начале месяца в Куйбышевском муниципальном округе беспилотник ВСУ нанес удар по возвращавшейся с вызова бригаде скорой помощи.
В прошлом месяце украинский беспилотник атаковал автомобиль медиков в Михайловском округе.