Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Россельхозбанк подал иск к Euroclear почти на миллиард рублей
Россельхозбанк подал иск к Euroclear на 954 млн рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск Россельхозбанка к бельгийскому Euroclear Bank на 954 млн рублей.
Россельхозбанк обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к бельгийскому финансовому институту Euroclear Bank. Сумма требований кредитной организации составляет около 954 млн рублей, передает РИА «Новости».
Документ поступил в инстанцию 25 ноября, однако к производству он пока не принят. Детали спора и основания для выдвинутых истцом требований на данный момент не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Арбитражный суд Московского округа отказался удовлетворить кассационную жалобу Euroclear Bank и оставил в силе решение о взыскании с него около 200 млрд евро убытков в пользу Банка России.
В сентябре бельгийский депозитарий подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.
Летом столичный арбитраж частично удовлетворил многомиллиардный иск российской компании к бельгийскому банку Euroclear.