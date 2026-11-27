Россельхозбанк подал иск к Euroclear на 954 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Россельхозбанк обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к бельгийскому финансовому институту Euroclear Bank. Сумма требований кредитной организации составляет около 954 млн рублей, передает РИА «Новости».

Документ поступил в инстанцию 25 ноября, однако к производству он пока не принят. Детали спора и основания для выдвинутых истцом требований на данный момент не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Арбитражный суд Московского округа отказался удовлетворить кассационную жалобу Euroclear Bank и оставил в силе решение о взыскании с него около 200 млрд евро убытков в пользу Банка России.

В сентябре бельгийский депозитарий подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

Летом столичный арбитраж частично удовлетворил многомиллиардный иск российской компании к бельгийскому банку Euroclear.