Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Полицейские Саратовской области обезвредили открывшего по ним огонь мужчину
МВД: Полицейские Саратовской области обезвредили открывшего по ним огонь мужчину
В Саратовской области полицейские ранили в ногу ранее судимого мужчину, который обстрелял их из охотничьего ружья во время обыска.
Инцидент произошел утром в пятницу в селе Терновка Балашовского района при проведении обыска по делу о хранении оружия. Как сообщает управление МВД по региону в Max, 65-летний хозяин дома не подчинился требованиям правоохранителей и произвел в их сторону несколько выстрелов из незарегистрированного ружья.
В ответ один из полицейских применил табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух он сделал несколько прицельных, ранив нападавшего в ногу. До приезда скорой помощи полицейские оказали подозреваемому доврачебную помощь, после чего его госпитализировали. Сотрудники полиции не пострадали.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу суд в Саратове арестовал жителя Ивановской области, обвиняемого в покушении на теракт после попытки поджога полицейского автомобиля.
В апреле открывший огонь по сотрудникам полиции в Оренбургской области мужчина заявил о сопротивлении из-за проникновения правоохранителей в его дом.
В феврале подозреваемый активировал взрывное устройство при попытке ареста в Ростовской области, погибнув сам и ранив правоохранителей.