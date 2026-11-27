Tекст: Валерия Городецкая

Спикер верхней палаты парламента предложила ввести условный платеж для граждан, которые не трудоустроены официально, но имеют стабильный доход. Разработку инициативы она поручила профильному комитету, фонду ОМС и Счетной палате, передает РИА «Новости».

«Давайте все-таки разделим: те неработающие, за которых государство несет обязательства, и хотя бы условный платеж для начала для тех, кто якобы не работает. Эти якобы неработающие, на самом деле, работающие и хорошо зарабатывающие», – отметила Матвиенко во время обсуждения бюджета фонда ОМС на 2027–2029 годы.

Глава Совфеда подчеркнула, что сейчас регионы платят за таких граждан около 1,3 трлн рублей. При этом она заверила, что отказывать в гарантированной Конституцией медицинской помощи никому не будут. Новая мера также не затронет детей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов и тех, кто не может трудиться по объективным причинам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет Федерации одобрил закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год.

В ноябре прошлого года Матвиенко сообщила о планах разработать справедливую систему участия трудоспособных неработающих граждан в финансировании медицинского страхования.

В октябре прошлого года власти Петербурга поддержали предложение о введении взносов за ОМС для неработающих россиян.