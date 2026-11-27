Макрон пожаловался на поставки зерна из России

Макрон: Франция теряет рынки сбыта сельхозпродукции из-за конкуренции с Россией

Tекст: Антон Антонов

Об этом Макрон заявил на встрече с представителями аграрного сектора, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Мы потеряли рынки из-за геополитической напряженности: Северную Африку, Россию и другие. Для наших производителей зерна и картофеля это были очень важные рынки, которые закрылись», – заявил он.

Помимо этого, Макрон отметил влияние климатических изменений, позволивших России собирать «по два урожая в год». «Они были нашими клиентами несколько лет назад… Они становятся крупными экспортерами, и это бьет по нам в полную силу», – добавил президент Франции.

Он также упомянул жесткую торговую политику других крупных держав, таких как Китай и США, которые используют сельское хозяйство как инструмент давления, что наносит серьезный ущерб французскому агропромышленному комплексу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе западные СМИ спрогнозировали скачок цен на продовольствие.

В 2025 году из-за ошибок Макрона Франция уступила России важнейшие рынки сбыта в Северной Африке.