Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
РСТ сообщил о росте спроса россиян на поездки перед Днем матери
РСТ: Бронирования отелей на День матери выросли в 2,1 раза
Российские туристы стали в 2,1 раза чаще бронировать отели и апартаменты на последние выходные ноября, когда отмечается День матери, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Россияне стали чаще выбирать путешествие в качестве подарка близким: число бронирований отелей и апартаментов на последние выходные ноября выросло в 2,1 раза год к году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на РСТ и данные Ozon Travel.
Чаще всего жилье на эти даты бронируют в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Казани.
Самый заметный рост спроса показали горнолыжные комплексы: гостиничные бронирования в Эсто-Садке выросли в 4,6 раза, в Красной Поляне – в 3,7 раза, в Шерегеше – почти в 3 раза, в Архызе – в 1,6 раза.
В Подмосковье одним из самых быстрорастущих направлений для короткого путешествия стал Пересвет, где бронирования увеличились в 4 раза по сравнению с прошлым годом, а в Серпухове показатель вырос в 2,4 раза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца интерес россиян к бронированию отелей в Вологде на новогодние праздники увеличился в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В прошлом месяце доцент РЭУ имени Плеханова Роман Гареев назвал внутренний туризм с акцентом на экскурсии главным трендом при планировании отдыха на ноябрьские праздники.
В сентябре заместитель директора департамента Минэкономразвития Игорь Максимов заявил о кратном росте бронирований российскими туристами в странах СНГ.