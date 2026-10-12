Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные
Золотое кольцо и Псков стали топ-направлениями на ноябрьские выходные
Внутренний туризм с акцентом на экскурсии стал главным трендом у россиян при планировании отдыха на ноябрьские праздники, рассказал доцент и заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Роман Гареев.
«На ноябрьские праздники у россиян сейчас в тренде внутренний туризм с экскурсионной направленностью. Наибольшим спросом пользуются маршруты по Золотому кольцу с посещением Суздаля, Владимира, Ярославля и Костромы, а также туры в Великий Новгород, Псков и Изборск, где можно совместить историю и архитектуру», – рассказал Гареев ТАСС.
Помимо этого, россияне активно выбирают поездки в Карелию и на Кавказ, включая Пятигорск и Приэльбрусье.
Эксперт добавил, что туристы также отдают предпочтение речным круизам из Петербурга по городам Верхней Волги и коротким поездкам на выходные в Подмосковье.
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