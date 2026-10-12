Эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные

Золотое кольцо и Псков стали топ-направлениями на ноябрьские выходные

Tекст: Катерина Туманова

«На ноябрьские праздники у россиян сейчас в тренде внутренний туризм с экскурсионной направленностью. Наибольшим спросом пользуются маршруты по Золотому кольцу с посещением Суздаля, Владимира, Ярославля и Костромы, а также туры в Великий Новгород, Псков и Изборск, где можно совместить историю и архитектуру», – рассказал Гареев ТАСС.

Помимо этого, россияне активно выбирают поездки в Карелию и на Кавказ, включая Пятигорск и Приэльбрусье.

Эксперт добавил, что туристы также отдают предпочтение речным круизам из Петербурга по городам Верхней Волги и коротким поездкам на выходные в Подмосковье.

В 2026 году День народного единства выпадает на среду. В связи с этим рабочая неделя будет разделена: после выходного дня 4 ноября россияне продолжат трудиться 5 и 6 ноября. При этом 3 ноября станет сокращенным рабочим днем.

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