  • Новость часа«Росатом» выиграл в суде с Финляндией по строительству АЭС «Ханхикиви-1»
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    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    16 комментариев
    10 октября 2026, 11:15 • Новости дня

    Белоруссия запретила ввоз и продажу чая Greenfield

    Белоруссия запретила продажу чая Greenfield из-за плесени

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкомитет по стандартизации Белоруссии запретил ввоз и реализацию в республике чайного напитка Greenfield Buckwheat & Cocoabeans из-за высокого содержания плесени.

    Белоруссия запретила продажу одного из сортов чая Greenfield Buckwheat & Cocoabeans. Такое решение принято Госкомитетом по стандартизации страны. Ввоз, обращение и реализация продукции запрещены с 10 октября, пишет ТАСС.

    В ведомстве отметили, что чайный напиток в пакетиках для разовой заварки не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В одном грамме продукта зафиксировано превышение содержания плесени, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки.

    Действие документов об оценке соответствия чая будет прекращено, а продукт изъят из обращения. Производителем напитка выступает российское ООО «Орими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Ранее Белоруссия запретила продажу детского питания «ФрутоНяня» из ЮАР. До этого в республике запретили гречку алтайского производителя.

    9 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Лукашенко пошутил над Пашиняном на Совете глав государств СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Совете глав государств СНГ с юмором прокомментировал место премьер-министра Армении Никола Пашиняна на церемонии фотографирования.

    Глава белорусского государства отреагировал на действия армянского коллеги во время традиционного фотографирования участников Содружества, передает ТАСС. Когда Никол Пашинян подошел к флагу своей страны, установленному рядом с белорусским, Лукашенко прокомментировал его местоположение.

    «Никуда он от нас не денется», – сказал белорусский лидер.

    Соответствующее видео с саммита распространил канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники саммита СНГ подписали порядка 15 документов.

    Перед заседанием Александр Лукашенко встретился с президентом Туркмении.

    В четверг премьер-министр Армении прилетел в Туркмению для участия в мероприятиях Содружества.

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    9 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию
    Участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана начали прибывать на территорию Белоруссии для участия в совместных маневрах стран ОДКБ, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

    Участники военных маневров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали прибывать в Белоруссию. В республике встречают союзников из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

    На территории страны с 12 по 16 октября пройдут командно-штабные учения с миротворческими силами организации «Нерушимое братство – 2026», а также специальное учение «Барьер-2026».

    Во время маневров «Нерушимое братство» военнослужащие отработают подготовку и проведение миротворческой операции. Участники учения «Барьер» займутся вопросами ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности сил ОДКБ.

    В белорусском оборонном ведомстве подчеркнули, что маневры носят исключительно плановый характер и не направлены против третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.

    В этот же день на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов.

    В прошлом месяце контингенты стран организации прибыли в Россию для участия в маневрах.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    8 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки БПЛА в Брянской области

    МИД Белоруссии: Белоруска лишилась конечностей при атаке БПЛА в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника в Брянской области, женщине ампутировали конечности, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», – заявил Варанков, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что из-за полученных травм женщине потребовалась ампутация конечностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца человек погиб при атаках беспилотников в Брянской области.

    Летом украинские военные обстреляли свинокомплекс в регионе.

    В июне при атаке дрона в Брянской области также погиб мирный житель.

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    7 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии предела интеграции в СНГ

    Глава МИД Белоруссии: У СНГ есть все предпосылки для дальнейшего развития

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Туркмении заявил, что у Содружества есть все предпосылки для дальнейшего развития и отсутствуют какие-либо пределы для интеграции.

    «По мнению белорусской стороны, конечно же, предела интеграции нет», – заявил Рыженков. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА, министр отметил, что на фоне фундаментального переустройства мира у организации есть все предпосылки для дальнейшего роста.

    Он подчеркнул, что первоочередной целью должно стать упреждение и преодоление разночтений внутри объединения. По его словам, государствам необходимо продолжать работу над повышением роли СНГ как устойчивой многосторонней площадки в Большой Евразии, где страны говорят одним голосом.

    Министр добавил, что Содружество способно внести вклад в формирование справедливой системы глобального управления. Рыженков призвал участников придерживаться единой позиции по региональным вызовам и вопросам неделимой безопасности на евразийском континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Туркмению на заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

    В прошлом месяце Минэкономразвития сообщило о кратном росте туристического потока в страны объединения.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подвел итоги экономического развития Содружества.

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    8 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    МИД Белоруссии счел атаку БПЛА под Брянском попыткой втянуть Минск в конфликт

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минск расценивает атаку беспилотника в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка Белоруссии, как попытку вовлечь республику в конфликт, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «С сожалением вынуждены констатировать, что подобные трагические инциденты продолжаются», – заявил Варанков, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    По его словам, атака носит антигуманный характер, и Минск усматривает в ней попытку эскалации ситуации в регионе, а также часть скоординированных действий, направленных на втягивание Белоруссии в конфликт.

    Варанков напомнил, что МИД ранее рекомендовал гражданам воздерживаться от поездок в эту местность из-за повышенной опасности, и подчеркнул, что сегодняшнее происшествие подтверждает актуальность этих рекомендаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданка Белоруссии лишилась конечностей из-за атаки БПЛА в Брянской области.

    В июле украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области.

    Летом глава комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимир Колесник выразил мнение, что Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы.

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    9 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Минск вручил Киеву ноту протеста из-за атаки БПЛА в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии в связи с атакой украинского беспилотника на белорусскую гражданку в Брянской области, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

    «Девятого октября 2026 года в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь Иван Новицкий», – цитирует Варанкова РИА «Новости».

    По его словам, поводом для вызова стала произошедшая в четверг атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. В результате удара гражданке Белоруссии нанесены тяжелые увечья, ей потребовалась ампутация конечностей.

    Минск имеет основания рассматривать нападение как намеренное, так как принадлежность машины была очевидна, отметил Варанков. Временному поверенному вручили ноту протеста с предостережением от повторения подобных действий.

    Представитель ведомства подчеркнул, что ответственность за последствия полностью ложится на власти Украины. Он добавил, что Белоруссия оставляет за собой право на адекватные меры реагирования и призывает Киев прекратить эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД Белоруссии назвал атаку беспилотника под Брянском попыткой втянуть Минск в конфликт. Пострадавшая гражданка республики лишилась конечностей.

    В воскресенье жительница Брянской области попала в больницу после обстрела со стороны украинских войск.

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    7 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Проверка территориальной обороны началась в Могилевской области Белоруссии

    Генштаб Белоруссии начал проверку территориальной обороны Могилевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии приступила к комплексной проверке органов управления территориальной обороны в Могилевской области, заявил глава генштаба Владимир Белый.

    Комиссия генерального штаба Белоруссии проводит проверку органов управления территориальной обороны Могилевской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны. Белый отметил, что комплексные мероприятия продлятся до 13 ноября.

    «Цель – проверить работоспособность систем управления, всестороннего обеспечения и взаимодействия: как должные лица исполнительных комиссариатов и офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию и ведению территориальной обороны в современных условиях и с учетом существующих вызовов», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

    Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

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    7 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Лукашенко наградил народного артиста России Бурляева медалью Франциска Скорины

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил депутата Госдумы и народного артиста России Николая Бурляева медалью Франциска Скорины.

    Соответствующий указ подписал президент Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого». Бурляев удостоен награды за активную творческую, общественную и государственную деятельность, а также значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры.

    Медалью Франциска Скорины награждаются работники науки, образования и культуры за отличные достижения в профессиональной деятельности, значительный личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала, культурного наследия белорусского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Москва и Минск оценили угрозы безопасности для Союзного государства.

    Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства.

    В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду на фестивале в Витебске.

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    8 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Лукашенко прибыл на саммит СНГ в Туркмению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Туркмению с рабочим визитом для участия в саммите СНГ.

    «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на БелТА. На заседании Совета глав государств СНГ президент Белоруссии планирует высказать позицию Минска по ключевым направлениям работы объединения. В повестке дня значатся вопросы социального развития, транспортной связанности, сотрудничества в правоохранительной сфере и сохранения исторической памяти.

    Ожидается, что на полях саммита состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, о чем главы государств договорились в ходе телефонного разговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на саммит СНГ в Туркмению прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пообщается со всеми участниками саммита.

    Во вторник в Кремле рассказали о планах глав государств принять совместное заявление к 35-летию организации.

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    8 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией

    LRT: Литва открыла полигон для беспилотников в 15 км от Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов открылся на востоке Литвы, в 15 км от белорусской границы, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Полигон Vanagas представляет собой специализированную инфраструктуру для испытаний, созданную в ответ на растущую потребность в обучении использованию беспилотников, наземных и водных роботизированных систем, а также других передовых оборонных технологий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT, которая приводит данные вооруженных сил.

    Планируется, что объект будет функционировать как платформа, объединяющая воздушные силы Литвы, ученых и производителей.

    «Дроны и другие беспилотные системы сегодня становятся неотъемлемой частью современного военного дела, поэтому мы должны не только уметь ими пользоваться, но и постоянно испытывать и совершенствовать новые решения», – заявил генерал-майор Жильвинас Гаубис. Он подчеркнул, что развитие беспилотных систем требует их практического тестирования в реальных условиях для быстрой адаптации решений к потребностям армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией. Правительство балтийской республики постановило возобновить движение через границу.

    Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности открыть границу с Литвой.

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    7 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Путин и Лукашенко созвонились в день рождения президента России

    Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день 74-летия российского лидера.

    Главы государств провели телефонный разговор в день 74-летия российского лидера, передает РИА «Новости».

    О состоявшейся беседе сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил российского лидера по телефону.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил планы главы государства на праздник.

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    8 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Сейм Латвии запретил депутатам самоуправлений посещать Россию и Белоруссию

    Сейм Латвии запретил депутатам самоуправлений поездки в Россию и Белоруссию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Латвии (Сейм) принял поправки к законодательству, согласно которым депутатам городских и краевых дум запрещается совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Соответствующие изменения были приняты в срочном порядке в окончательном чтении, пишет ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио LSM. Изменения поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании, остальные присутствующие на заседании парламентарии предпочли воздержаться.

    Отмечается, что запрет на поездки в Россию и Белоруссию уже распространяется на депутатов Сейма, а также на ряд категорий должностных лиц и служащих.

    Запретить депутатам самоуправлений посещать Россию предложили в Латвии на прошлой неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

    В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

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    8 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав

    Россия и Белоруссия заявили о риске столкновения ядерных держав из-за НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Белоруссия выразили серьезную обеспокоенность действиями Североатлантического альянса в контексте украинского кризиса, которые могут спровоцировать прямое вооруженное столкновение ядерных держав, сообщает МИД.

    Россия и Белоруссия обеспокоены действиями НАТО в контексте украинского кризиса, которые могут привести к ядерному столкновению, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованное на сайте МИД.

    «Выражаем особую обеспокоенность в связи с деятельностью НАТО и ее государств-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам России и Беларуси», – указывается в документе.

    Москва и Минск назвали действия стран альянса наиболее дестабилизирующими, провоцирующими серьезные стратегические риски. Отмечается, что враждебные шаги в контексте кризиса на Украине чреваты прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, а также раскритикованы планы по развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия и Белоруссия выступают против размещения в космосе оружия любого вида и будут противодействовать политике милитаризации космического пространства. Осуждаются попытки использования космоса для вооруженной конфронтации, в том числе в рамках американского проекта «Золотой купол», включающего развертывание средств перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров указал на потерю контроля НАТО над своими подопечными.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет меры безопасности из-за планов Литвы по размещению ядерного оружия.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил стремление государств к обладанию ядерным арсеналом агрессивной политикой США.

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    9 октября 2026, 07:46 • Новости дня
    Лукашенко встретился с президентом Туркмении перед саммитом СНГ

    Белта: Лукашенко встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым перед саммитом СНГ.

    Встреча состоялась в преддверии саммита СНГ на территории национальной туристической зоны «Аваза», передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское агентство Белта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Александр Лукашенко прибыл на саммит СНГ в Туркмению.

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    9 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Белорусские гимнасты получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спортсмены из Белоруссии, заявленные на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах, получили въездные шенгенские документы, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

    «Гимнасты, заявленные для участия в чемпионате мира, получили въездные визы», – приводит ТАСС заявление пресс-службы Белорусской ассоциации гимнастики.

    В состав команды вошли восемь спортсменов: Егор Шарамков, Данила Григорчук, Даниил Твардовский, Каролина Феданюк, Ульяна Кузьменкова, София Штыхецкая, Вера Садырбаева и Анастасия Сманцер. Они будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом World Gymnastics.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды до сих пор не выдали визы российским гимнастам для участия в чемпионате мира.

    В прошлом месяце спортсмены сборной России по BMX получили американские визы.

    Летом Европейская комиссия выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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