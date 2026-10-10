Белоруссия запретила ввоз и продажу чая Greenfield

Белоруссия запретила продажу чая Greenfield из-за плесени

Tекст: Тимур Шайдуллин

Белоруссия запретила продажу одного из сортов чая Greenfield Buckwheat & Cocoabeans. Такое решение принято Госкомитетом по стандартизации страны. Ввоз, обращение и реализация продукции запрещены с 10 октября, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что чайный напиток в пакетиках для разовой заварки не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В одном грамме продукта зафиксировано превышение содержания плесени, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки.

Действие документов об оценке соответствия чая будет прекращено, а продукт изъят из обращения. Производителем напитка выступает российское ООО «Орими».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Ранее Белоруссия запретила продажу детского питания «ФрутоНяня» из ЮАР. До этого в республике запретили гречку алтайского производителя.