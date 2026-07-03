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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    3 июля 2026, 12:21 • Новости дня

    Лавров призвал сплотиться для защиты безопасности Союзного государства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России и Белоруссии в текущих условиях необходимо вновь сплотиться и дать отпор любым попыткам посягнуть на безопасность Союзного государства, заявил глава МИД Сергей Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД Белоруссии по случаю Дня независимости республики.

    «В условиях напряженной военно-политической обстановки в мире и возрождения неонацизма, начавшего кровожадную охоту на наших детей, необходимо вновь сплотить ряды и дать решительный отпор любым попыткам посягнуть на суверенитет и безопасность нашего Союзного государства», – подчеркнул руководитель российского дипломатического ведомства в телеграмме, которая опубликована на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил о попытках Киева напрямую втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт.

    Зампред Совфеда Константин Косачев пообещал совместный решительный ответ Москвы и Минска на любую военную агрессию украинских войск.

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило готовность тесно координировать подходы для защиты общих интересов на международной арене.

    2 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Российские моряки отбили попытку захвата танкера в Балтийском море
    Российские моряки отбили попытку захвата танкера в Балтийском море
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У берегов Германии моряки ВМФ России предотвратили нападение на идущее под панамским флагом судно Kira K, оттеснив лодки протестующих.

    Инцидент произошел 30 июня в проливе Фемарн-Бельт, передает «Царьград». Группа экологов и европейских политиков на надувных лодках попыталась заблокировать прохождение подсанкционного судна. На место также прибыл корабль Федеральной полиции Германии Bayreuth, потребовавший соблюдать дистанцию.

    На помощь танкеру оперативно подошел российский корвет «Сообразительный». Экипаж боевого корабля связался с протестующими по радио и оттеснил нападавших, избежав пострадавших.

    Один из участников акции поделился впечатлениями от встречи с флотом. Он рассказал, что военный корабль действовал стремительно и решительно потребовал держаться подальше от гражданского судна.

    После завершения инцидента Kira K благополучно продолжил движение к Датским проливам. Судно находится в санкционных списках ряда западных стран, а в феврале 2026 года ограничения коснулись и капитана.

    В конце июня на российском танкере в Балтийском море заметили крупнокалиберные пулеметы для защиты грузов.

    Ранее Евросоюз разрешил своим военным кораблям задерживать суда с российской нефтью в Средиземном море.

    В прошлом году посол России в Дании Владимир Барбин пообещал жестко пресекать любые попытки пиратства на Балтике.

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    3 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Мария Львова-Белова: «Единая Россия» будет добиваться защиты детей от бюрократических ошибок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель пятёрки лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова выступила за то, чтобы исключить ошибки в появлении обязательств налогового или иного характера в отношении детей и исправлять их по первому требованию.

    Мария Львова-Белова выступила за немедленное исправление бюрократических ошибок в отношении несовершеннолетних, передает сайт «Единой России».

    Поводом стала ситуация с десятилетней Ариной Захаровой из Омска, на которую приставы по ошибке завели исполнительное производство из-за долга другого человека.

    «Любые сбои в государственных информационных системах, затрагивающие ребёнка, должны устраняться сразу, недопустимо, когда на имя несовершеннолетнего появляются чужие обязательства, а семье приходится годами добиваться их отмены. Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок, партия будет работать над этим», – отметила детский омбудсмен.

    Она подчеркнула, что защита подрастающего поколения остается безусловным приоритетом, поэтому дети не должны страдать из-за системных сбоев.

    Ранее на съезде партии были выдвинуты более 600 кандидатов в депутаты Госдумы. В пятерку лидеров списка вошли Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова и Владислав Головин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два года назад судебные приставы попытались взыскать чужой долг с восьмилетней девочки из Омска.

    В начале июня президент России Владимир Путин продлил полномочия Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена на пять лет. А в конце июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил ее имя в числе лидеров предвыборного списка партии.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    Опубликованы кадры масштабных пожаров в Киеве после российских ударов
    Опубликованы кадры масштабных пожаров в Киеве после российских ударов
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появились видеозаписи сильных возгораний, возникших в украинской столице в результате поражения военных объектов.

    Масштабные пожары вспыхнули в украинской столице после ударов Вооруженных сил России по местным военным объектам, передают «Вести». Кадры последствий атаки уже опубликованы в Сети.

    Мощное возгорание зафиксировано в Бучанском районе города. На видеозаписях видно, как в небо поднимается огромный грибовидный столб дыма.

    Опубликованные утром кадры демонстрируют масштабное возгорание и плотное задымление. Кроме того, камеры наружного наблюдения зафиксировали моменты ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. На видео также видны столбы дыма, поднимающиеся сразу в нескольких районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. После ночных взрывов в небе над украинской столицей появилось масштабное задымление. В Бучанском районе загорелся крупный промышленный объект.

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    2 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    @ Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Консультативный орган при кабинете министров Нидерландов предложил задействовать военный контингент королевства в международной миссии на Украине после возможного соглашения о прекращении огня.

    Консультативный совет по международным вопросам при правительстве Нидерландов рекомендовал стране принять «активное политическое и военное участие» в потенциальной международной миссии на Украине после заключения соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    В документе говорится, что Нидерланды, по мнению экспертов, должны войти в коалицию государств, которая возьмет на себя политическое и военное руководство будущей гарантийной миссией.

    Совет подчеркнул, что Гаага должна внести не только политический вклад, но и выделить военный контингент для такой операции. При этом отдельно отмечается, что решение о направлении нидерландских военнослужащих должен принимать парламент в соответствии с конституционными нормами.

    Авторы заключения акцентировали, что власти обязаны заранее определить, какие именно подразделения и какие возможности Нидерланды смогут предоставить для участия в подобной миссии после достижения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину и призвала воздержаться от поспешных шагов.

    В июне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении дополнительных 500 млн евро на поставки военной техники и боеприпасов для Украины.

    Незадолго до этого военно-морские силы Украины получили от Нидерландов очередной противоминный корабль класса Alkmaar в рамках военной поддержки.

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    2 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    Figaro: Взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина
    Figaro: Взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи предполагают, что взрывное устройство возле дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако заложила женщина, пишет французская газета Figaro.

    «По нашей информации, женщина примерно 30 лет оставила пакет со взрывчаткой у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева», – говорится в публикации Figaro, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что после инцидента подозреваемая направилась во французскую коммуну Босолей. Источники сообщили газете, что девушка могла заранее провести разведку местности за несколько дней или часов до покушения.

    Вечером в понедельник злоумышленница долго сидела на скамейке напротив здания, а затем приблизилась к объекту. В результате последовавшего взрыва чудом выжил один несовершеннолетний. Сейчас следствие активно изучает возможную связь этого преступления с событиями на Украине.

    Напомним, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента.

    Российские силовые ведомства располагают данными о причастности первого замглавы СБУ Александра Поклада к этому взрыву.

    Незадолго до покушения Вадим Ермолаев планировал организовать в Европарламенте слушания по вопросу украинской коррупции.

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    2 июля 2026, 15:12 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа

    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа в Брянской области

    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа.

    Инцидент произошел в Брянской области, передает ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    «Сегодня в 11.55 в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник», – сообщили журналисты телеканала. По предварительным данным, ранения получили два водителя из Гомельской области. Всего в автобусе находилось 19 человек.

    Для оказания помощи на место происшествия была направлена специальная группа. Специалисты из Гомеля займутся эвакуацией пассажиров и водителей пострадавшего транспортного средства.

    В середине июня украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с белорусской детской командой в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о переходе Владимира Зеленского к организации терактов.

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    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    2 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    Ученые создали способную питаться и размножаться искусственную форму жизни

    Ученые университета Миннесоты создали искусственную живую клетку

    Ученые создали способную питаться и размножаться искусственную форму жизни
    @ Kate Adamala/Adamala Lab

    Ученые впервые заявили о создании полностью синтетической клетки, способной самостоятельно питаться, расти и размножаться. По мнению исследователей, это достижение может стать важным шагом на пути к созданию программируемых искусственных организмов.

    Ученые из Университета Миннесоты сообщили о создании первой в мире полностью синтетической клетки, способной самостоятельно выполнять полный клеточный цикл. Результаты исследования опубликованы на сайте проекта Biotic.

    Разработка, получившая название SpudCell («Картофельная клетка»), была собрана из неживых химических компонентов и, по утверждению авторов, умеет поглощать питательные вещества, расти, копировать собственный генетический материал и делиться, образуя новые клетки. Исследователи считают, что это достижение может стать важным этапом в развитии синтетической биологии и приблизить создание искусственных организмов, которые можно будет программировать для выполнения различных задач – от производства лекарств до борьбы с изменением климата и очистки окружающей среды.

    Руководитель проекта, специалист по синтетической биологии Кейт Адамала заявила, что ученым удалось воспроизвести с помощью химии процессы, которые прежде были возможны только в живых организмах. По ее словам, работа показывает, что такие фундаментальные свойства жизни, как рост и размножение, не требуют существования некой особой «искры жизни». При этом исследователь подчеркнула, что одним из главных преимуществ SpudCell является ее полностью известный состав. Если природные клетки чрезвычайно сложны, то создатели искусственной клетки знают каждую входящую в нее молекулу и ее концентрацию, что позволяет целенаправленно изменять конструкцию и программировать ее свойства.

    Несмотря на громкие заявления, сами авторы признают, что SpudCell пока остается крайне примитивной системой. Она содержит всего около 150–200 различных молекул, тогда как обычная живая клетка включает миллиарды молекул. Сейчас синтетическая клетка способна существовать примерно в течение пяти поколений, однако полностью зависит от человека. Для деления, которое происходит примерно раз в 12 часов, ее необходимо постоянно снабжать питательными веществами и поддерживать температуру около 30 градусов Цельсия.

    Кроме того, SpudCell не умеет самостоятельно синтезировать белки, поэтому ученым приходится регулярно обеспечивать ее всеми необходимыми компонентами. По сравнению с обычными бактериями, например кишечной палочкой, которая делится примерно каждые 30 минут, искусственная клетка работает значительно медленнее.

    Сама Адамала охарактеризовала свое творение как «невероятно слабый организм», который пока практически ничего не делает, кроме питания и редкого образования дочерней клетки. Однако именно такую простую конструкцию исследователи рассматривают как основу для дальнейшего развития технологии. По словам ученого, теперь у специалистов появилось понимание того, как постепенно усложнять систему и наделять ее новыми функциями.

    Работа уже вызвала активные споры в научном сообществе. Профессор биоинженерии Стэнфордского университета Дрю Энди считает, что исследователям действительно удалось создать искусственную клетку, однако говорить о создании новой формы жизни пока преждевременно. По его мнению, SpudCell не способна самостоятельно существовать и эволюционировать без постоянного участия своих создателей. В то же время исследователь Института Дж. Крейга Вентера Джон Гласс назвал разработку самым близким к «живому» синтетическим объектом, который когда-либо удавалось получить в рамках создания искусственных клеток «с нуля».

    Пока результаты представлены в виде препринта и еще не прошли независимое научное рецензирование. Авторы намерены направить исследование в научный журнал уже на этой неделе, после чего его выводы предстоит проверить другим специалистам. Несмотря на это, многие ученые уже называют создание SpudCell одним из наиболее значимых достижений последних лет в области синтетической биологии и считают, что в будущем подобные технологии могут положить начало новой эпохе, в которой биологические системы будут проектироваться и программироваться так же, как сегодня создаются электронные устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские исследователи превратили ДНК человеческих кожных клеток в функциональные яйцеклетки. В мае текущего года Китай запустил первый космический эксперимент с искусственными человеческими эмбрионами.

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    3 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» «Ростеха» для борьбы с мини-дронами поставлена в российские войска, сообщил разработчик этого боеприпаса.

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» поставлены в войска, передает РИА «Новости». Боеприпас создан для борьбы с мини-дронами и уже запущен в серийное производство.

    «Выпуск уже начался. Идет уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках», – рассказал один из разработчиков патрона в проекте «Наш Краш» в Telegram-канале «Ростеха». Новинка способна поражать беспилотники на расстоянии до 300 метров и унифицирована со штатным оружием ВС РФ.

    Боеприпасы выпускаются в калибрах 5,45х39 и 7,62х54 миллиметров с разделяющейся в полете трехэлементной пулей. На дистанциях свыше 500 метров поражающие элементы теряют энергию, что делает их применение в городских условиях безопасным для людей и объектов, в отличие от обычных пуль, сохраняющих убойную силу на расстоянии до трех километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали специальные многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.

    Концерн «Калашников» успешно испытал собственный противодроновый многокомпонентный боеприпас.

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты стационарных объектов от дронов.

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    3 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    @ Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре города Рыльска в Курской области на дистанционно управляемой мине подорвался автомобиль с местными чиновниками, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Утром 3 июля на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, указал Хинштейн в Max.

    «Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук», – заявил глава региона.

    Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, находившийся за рулем, госпитализирован с непроникающим ранением живота и поврежденным бедром.

    В настоящее время его оперируют в Рыльской центральной районной больнице. После стабилизации состояния обоих пострадавших переведут в Курскую областную больницу.

    Кроме того, от взрывной волны пострадали стоявшие на крыльце здания начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.

    Они получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения конечностей. Их также доставили в местную больницу с возможностью перевода в Курск. В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия работают саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля при разминировании в Рыльске погиб взрывотехник ОМОНа.

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    2 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину

    Полиция Германии исключила политические мотивы в краже памятника Пушкину

    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Heme

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы Германии предполагают, что злоумышленники, похитившие памятник Александру Пушкину в городе Хемер, действовали без политических мотивов.

    Полицейские считают, что преступление совершили обычные воры, специализирующиеся на краже металла. «Без каких бы то ни было политических мотивов или культурных предубеждений», – подчеркнули следователи, комментируя отношение преступников к личности поэта. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство DPA.

    В немецкой полиции также отметили историческую значимость писателя. Правоохранители охарактеризовали Александра Пушкина как основоположника современного русского литературного языка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные злоумышленники похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина в немецком городе Хемер.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кражу этого монумента проявлением бескультурья.

    Месяцем ранее украинский суд ликвидировал популяризировавшее творчество великого русского поэта Измаильское пушкинское общество.

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    2 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе таможенного пункта «Красный камень» в Брянской области произошла еще одна атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на источник в Telegram.

    По данным телеканала, удар был нанесен повторно, однако каким именно средством он был осуществлен, не уточняется, пишет Lenta.ru. Информации о разрушениях также не приводится. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

    До этого днем  украинский беспилотник самолетного типа атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск – Анапа, в районе таможенного перехода «Красный камень». В результате удара травмы получили два водителя, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пассажиры автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, не пострадали и были доставлены в Гомельскую область.

    Следователи завели дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области.

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    2 июля 2026, 19:44 • Новости дня
    Овечкин подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз»
    Овечкин подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский форвард Александр Овечкин продлил сотрудничество с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

    По условиям нового контракта, рассчитанного на один сезон, зарплата хоккеиста составит 4,25 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Нападающий является абсолютным рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в регулярных чемпионатах. За свою карьеру он забросил 929 шайб в 1573 проведенных матчах.

    Предыдущий рекорд лиги принадлежал легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 шайбы в 1487 матчах. При этом Гретцки продолжает удерживать лидерство по общему числу голов с учетом Кубка Стэнли – 1016 шайб, тогда как в активе Овечкина сейчас 1006 голов.

    Напомним, 1 июля срок действия предыдущего соглашения 40-летнего форварда с клубом истек.

    В июне главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о планах нападающего остаться в американской команде.

    Накануне генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил о готовности предложить россиянину подходящие условия.

    Комментарии (16)
    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    2 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Business Insider: «Русский хакер» помог доказать вину Tesla в смертельном ДТП
    Business Insider: «Русский хакер» помог доказать вину Tesla в смертельном ДТП
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский ИТ-специалист, известный под псевдонимом GreenTheOnly, сыграл ключевую роль в расследовании причин смертельной аварии с участием электромобиля Tesla, пишет Business Insider.

    По информации Business Insider, эксперт ранее сотрудничал с автопроизводителем по программе поиска уязвимостей в программном обеспечении, передает «Коммерсант».

    Трагедия произошла в 2019 году во Флориде: двигавшаяся на автопилоте Tesla Model S попала в аварию, в результате которой погибла девушка-водитель, а пассажир получил тяжелые травмы. Судебное разбирательство длилось несколько лет, и лишь в августе прошлого года суд Майами обязал компанию выплатить пострадавшим 243 млн долларов компенсации.

    Адвокаты истцов привлекли специалиста к делу два года назад. Находясь в кафе, программист за несколько минут извлек необходимые данные из системы автомобиля. «Вот строка кода, которая говорит о том, что данные были отправлены в Tesla, – сказал ИТ-специалист. – А вот строка кода, которая говорит о том, что они их получили».

    Полученные доказательства сбоя в работе автопилота стали решающими в суде. Резонансное дело привело к ужесточению контроля за безопасностью беспилотных систем в США. По словам хакера, после этого судебного процесса автопроизводитель значительно усложнил доступ к данным своих систем управления.

    В конце июня электромобиль Tesla протаранил открытую веранду кафе в Калифорнии.

    Весной Илон Маск запустил сборку полностью автономных автомобилей Cybercab без руля и педалей.

    В конце прошлого года аналитики Bloomberg подсчитали количество погибших из-за неисправных дверей Tesla.

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    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
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