Минтранс опроверг планы менять порядок хранения данных пассажиров

Tекст: Денис Тельманов

Порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров в России менять не планируется, передает ТАСС.

В Министерстве транспорта пояснили, что ведомство предлагает разрешить передачу Росстату лишь обезличенной информации для отслеживания стоимости авиационных и железнодорожных билетов.

«В соответствии с федеральным законом данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности еще с конца 2013 года. При этом информация из нее используется Минтрансом для построения статистической отчетности в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан», – рассказали в министерстве.

В ведомстве подготовили проект приказа, который позволит Росстату получать данные о стоимости билетов для расчета индекса потребительских цен.

В Минтрансе подчеркнули, что новая редакция документа не изменит действующий порядок работы с персональными данными. Росстат получит доступ только к информации о рейсе, маршруте, датах и количестве пассажиров без указания их имен и номеров документов.

Кроме того, планируется уточнить состав операций, которые перевозчики обязаны передавать в систему, и урегулировать передачу данных о заказных перевозках пассажиров.

В Росстате подтвердили, что будут использовать полученные сведения исключительно для статистики. Это поможет точнее отражать транспортные расходы и формировать базу для расчета инфляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с сентября в России вступят в силу новые правила оформления проездных документов. Минтранс обновил порядок оказания услуг на железной дороге со сбором контактных данных граждан.

В прошлом году ведомство начало тестирование межрегиональной системы контроля пассажирских перевозок.