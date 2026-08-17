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Минтранс опроверг планы менять порядок хранения данных пассажиров
Российское транспортное ведомство не планирует менять правила хранения персональных данных пассажиров, а Росстату будут передавать только обезличенную информацию для мониторинга цен на билеты, заявили в Минтрансе.
Порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров в России менять не планируется, передает ТАСС.
В Министерстве транспорта пояснили, что ведомство предлагает разрешить передачу Росстату лишь обезличенной информации для отслеживания стоимости авиационных и железнодорожных билетов.
«В соответствии с федеральным законом данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности еще с конца 2013 года. При этом информация из нее используется Минтрансом для построения статистической отчетности в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан», – рассказали в министерстве.
В ведомстве подготовили проект приказа, который позволит Росстату получать данные о стоимости билетов для расчета индекса потребительских цен.
В Минтрансе подчеркнули, что новая редакция документа не изменит действующий порядок работы с персональными данными. Росстат получит доступ только к информации о рейсе, маршруте, датах и количестве пассажиров без указания их имен и номеров документов.
Кроме того, планируется уточнить состав операций, которые перевозчики обязаны передавать в систему, и урегулировать передачу данных о заказных перевозках пассажиров.
В Росстате подтвердили, что будут использовать полученные сведения исключительно для статистики. Это поможет точнее отражать транспортные расходы и формировать базу для расчета инфляции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с сентября в России вступят в силу новые правила оформления проездных документов. Минтранс обновил порядок оказания услуг на железной дороге со сбором контактных данных граждан.
В прошлом году ведомство начало тестирование межрегиональной системы контроля пассажирских перевозок.