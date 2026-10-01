Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.0 комментариев
Постпред США исключил планы НАТО по нападению на Россию
Постпред США Уитакер: НАТО не намерена нападать на Россию
НАТО не планирует нападать на Россию или ущемлять ее интересы, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.
Американский дипломат прокомментировал недавние предостережения Москвы, передает РИА «Новости». По его словам, Североатлантический альянс не собирается вступать в конфликт с Москвой.
«Мы очень четко доводили в ответ российской стороне, что мы оборонительный альянс… Мы не хотим нападать на Россию или как-то ущемлять ее интересы», – подчеркнул Уитакер в эфире телеканала CNBC.
Ранее российская сторона направила предупреждение руководству блока и дипломатам Бельгии. В нем отмечалось, что активность западных сил вблизи Калининградской области существенно повышает вероятность прямого вооруженного столкновения. При этом подчеркивалась готовность задействовать весь доступный арсенал для защиты собственных территорий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО осудили комментарии России с угрозами применения силы.
Российские дипломаты предупредили о готовности применить ядерный арсенал для предотвращения изоляции Калининградской области.
Постпред США Мэттью Уитакер призвал альянс не преувеличивать российскую угрозу.