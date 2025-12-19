Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда

Tекст: Валерия Городецкая

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что российские войска регулярно наносят удары в ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру России. По его словам, сила, мощь и точность этих ударов несопоставимы с действиями, которые предпринимает Киев.

Президент подчеркнул, что любые удары по гражданской инфраструктуре, не связанным с военными действиями людям, заслуживают самого острого осуждения. Путин пообещал, что ответ России на подобные атаки будет всегда.

Путин также прокомментировал причины атак на российские танкеры, рассказав, что одна из утилитарных целей этих ударов – повышение страховых взносов на перевозки морским транспортом.

Ранее в порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ.

Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».