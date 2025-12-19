  • Новость часаПутин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Герой России рассказал Путину о взятии Северска
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Журналист сделал предложение девушке в эфире «Итогов года» с Путиным
    Путин заявил о готовности завершить конфликт с Украиной мирными средствами
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    Путин: Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть собственные ошибки
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин сказал, кто такие «подсвинки»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    19 декабря 2025, 15:26 • Новости дня

    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда

    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что блокада Калининградской области приведет к крайне опасной эскалации конфликта.

    «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Путин отметил, что российские войска регулярно наносят удары в ответ на атаки Вооруженных сил Украины на гражданскую инфраструктуру России. По его словам, сила, мощь и точность этих ударов несопоставимы с действиями, которые предпринимает Киев.

    Президент подчеркнул, что любые удары по гражданской инфраструктуре, не связанным с военными действиями людям, заслуживают самого острого осуждения. Путин пообещал, что ответ России на подобные атаки будет всегда.

    Путин также прокомментировал причины атак на российские танкеры, рассказав, что одна из утилитарных целей этих ударов – повышение страховых взносов на перевозки морским транспортом.

    Ранее в порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ.

    Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    19 декабря 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал, что под словами «подсвинки» не имел в виду кого-то конкретного в Европе.

    «Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

    Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

    Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.

    Комментарии (6)
    19 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    Путин разъяснил журналисту NBC, кто начал войну на Украине
    Путин разъяснил журналисту NBC, кто начал войну на Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с журналистом NBC причины начала конфликта на Украине и уточнил позицию Москвы относительно его урегулирования.

    Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», отвечая на вопрос журналиста NBC, разъяснил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе спецоперации на Украине, поскольку не она начала этот конфликт, передает РИА «Новости».

    Вопрос о возможной ответственности России был задан журналистом NBC, который поинтересовался, признает ли Москва свою вину, если отвергнет мирный план Дональда Трампа в 2026 году. Путин в ответ указал, что вина за войну лежит на стороне, начавшей конфликт, а не на России.

    «Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну», – отметил он.

    Путин добавил: «Россия вынуждена была использовать свои войска для завершения конфликта, который начался после госпереворота на Украине».

    Глава государства отметил, что нет оснований говорить о том, что Россия отвергает какой-либо мирный план по урегулированию ситуации, назвав такие заявления некорректными.

    По словам Путина, Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа, поэтому нельзя говорить, что Москва что-то отвергает.

    Путин добавил, что Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине, отметив важность таких инициатив в достижении мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

    Президент дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине. Путин заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    Комментарии (5)
    19 декабря 2025, 12:07 • Видео
    Итоги года с Владимиром Путиным

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 13:33 • Новости дня
    ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых
    ЦБ снизил ключевую ставку до 16% годовых
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.

    Регулятор отмечает, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

    «Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились», – говорится в сообщении на сайте ЦБ. При этом, по оценке экспертов ЦБ, инфляционные ожидания за последние месяцы несколько повысились.

    Также отмечается, что кредитная активность остается высокой.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год, чтобы стабилизировать цены.

    Комментарии (4)
    19 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    Командир штурмовой группы рассказал Путину о взятии Северска
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командир штурмовой группы, принимавшей участие во взятии Северска, Герой России Наран Очир-Горяев приглашен на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», где он рассказал главе государства о взятии города.

    Президент России Владимир Путин пригласил на «Прямую линию» командира штурмовой группы, участвовавшей во взятии Северска, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что командир начинал простым водителем, а сегодня является Героем России.

    «Скромничает. Он начинал простым водителем. А сейчас командует штурмовой ротой, у него в подчинении более 80 человек», – сказал Путин.

    Главную сложность, по словам командира Очир-Горяева, составляло незаметно подойти к городу – для этого российские военные двигались малыми группами и смогли накопиться фактически «под носом» у противника.

    Командир отметил, что местные жители находились в тяжелом состоянии и были очень рады российским военным, прибывшим в город. Он добавил, что военнослужащие Украины расстреливали мирных жителей, отказывавшихся эвакуироваться. Герой России сравнил такие действия с нацистскими методами.

    В штурмовой группе насчитывалось 157 человек, из которых при взятии Северска погибли четверо российских военнослужащих. В операции участвовали 24 подразделения общей численностью 84 бойца, и потери, по словам Очир-Горяева, оказались минимальными.

    Президент также сообщил, что Вооруженные силы России продвигаются дальше на запад от Северска. По его словам, после освобождения города открывается путь к Славянску, являющемуся крупным укрепрайоном и важным стратегическим пунктом в регионе.

    «Вы, наверное, видели и слышали доклады начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова – прим. ВЗГЛЯД), командующего группировкой и соответствующей армии, да и командира бригады, который там воевал. Я, кстати говоря, его тогда спросил. Я говорю: «Сейчас как вы оцениваете ситуацию в Северске? Вы надежно контролируете город?» Он говорит: «Владимир Владимирович, мы уже идем на запад. Полтора-два километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе стартовала совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Новосибирске вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после того, как ее видеообращение прозвучало в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным».

    Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило о назначении и выплате всех региональных пособий Кристине Гребе, обратившейся к президенту, передает ТАСС.

    Женщина сообщила, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО не получили удостоверения членов семьи погибшего и пенсию по потере кормильца.

    В сообщении ведомства уточняется, что для семьи погибшего оформлены все необходимые удостоверения, назначена и передана пенсия по потере кормильца в кредитную организацию для выплаты супруге и детям погибшего военнослужащего.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    Комментарии (12)
    19 декабря 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил генсеку НАТО Марку Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США, отметив некорректные заявления о якобы планах России напасть на Европу.

    Президент России Владимир Путин призвал генсека НАТО Марка Рютте ознакомиться с американской Стратегией национальной безопасности, пишет ТАСС.

    Путин заявил, что лидер главной страны НАТО – США – не считает Россию своим противником и врагом. «Я знаю господина Рютте как очень умного человека, но удивлен, что он несет по поводу войны с Россией», – отметил российский президент.

    Путин также подчеркнул, что отдельные европейские лидеры ведут себя агрессивно и не слишком профессионально. Он обратил внимание, что его не удивляет конфликт между европейскими политическими элитами и президентом США Дональдом Трампом.

    По словам президента, Европа, в отличие от России, вмешивалась в избирательный процесс в США открыто и заметно.

    Путин добавил, что никакого вмешательства России в американские выборы не было. Он уверен, что сейчас Европа ждет изменения политической ситуации в США, пытаясь повлиять на внутренние процессы в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе проходит совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года».

    Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что новая стратегия национальной безопасности США обязательно скажется на процессе расширения НАТО.

    В Соединенных Штатах заявили о радикальных изменениях в обеспечении национальной безопасности, что напрямую касается союзников Вашингтона в Европе и их противостояния с Россией.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин попросил прислать выпечку из пекарни «Машенька»
    Путин попросил прислать выпечку из пекарни «Машенька»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» обратился к владельцу пекарни «Машенька» в Люберцах с просьбой прислать ему выпечку.

    «Может пришлете чего-нибудь вкусненького, а я со своей стороны поработаю с правительством», – отметил Путин во время прямой линии.

    Владелец пекарни «Машенька» пообещал выполнить просьбу и отправить президенту выпечку, а также рассказал, что назвал заведение в честь своей старшей дочери. Прямую линию и пресс-конференцию транслирует телеканал «Россия 24».

    Отвечая на вопрос владельца пекарни и говоря о льготах для индивидуальных предпринимателей, президент сообщил, что стало фиксироваться использование этих мер для ввоза серого и черного импорта.

    «В свое время принимались решения по всяким формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, малого бизнеса. Что произошло за последнее время? Что фиксировало правительство, как они мне докладывали? Особенно это касается торгового бизнеса, индивидуального предпринимательства и малого. Начались процессы, связанные с использованием этих инструментов и этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Вот откуда возникла проблема», – сказал Путин.

    Путин добавил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% не будет постоянной мерой. «Я ваш намек понял по поводу того, будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем», – сказал глава государства.

    При этом президент отметил: любые повышения налогов повышают риск ухода предприятий в тень, и это – актуальная проблема, которую необходимо решать. «Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И раньше такая задача стояла, и сейчас она стала еще более актуальной», – сказал Путин.

    Он также обращает внимание правительства на то, что изменения в налогообложении малого и среднего предпринимательства не должны создавать сложностей для производственных предприятий. Президент подчеркнул, что правительство уже фиксировало попытки использования льготных режимов малым бизнесом для серого и черного импорта, и пообещал следить за балансом между поддержкой предпринимательства и предотвращением злоупотреблений.

    Напомним, Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых.

    Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в 2026 году связано с регулированием бюджета.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 13:19 • Новости дня
    Путин извинился перед вдовой военного за нерасторопность соцслужб
    Путин извинился перед вдовой военного за нерасторопность соцслужб
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    «Хочу извиниться за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопрос выплат от Минобороны. Простите нас, пожалуйста», – сказал президент на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Путин отметил, что статс-секретарь и замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала ему о трудностях во взаимодействии между военным ведомством и соцблоком правительства, а также об избытке бюрократии, из-за которой затягивается принятие решений и теряются документы.

    «И она мне говорила о том, что, к сожалению, до сих пор не удается наладить нормального взаимодействия между Минобороны и социальным блоком правительства. Там много вопросов, связанных с избыточной бюрократией. Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений и так далее», – рассказал Путин.

    Президент заверил, что берет ситуацию под личный контроль, и пообещал ускорить процессы: по его словам, необходимо «делать все быстрее и расторопнее, чтобы люди не испытывали дополнительных сложностей».

    В ходе беседы Путин также отдельно остановился на проблеме поиска пропавших без вести на Украине, назвав ее острой и чувствительной. «Есть проблема, о которой говорят, и эта проблема ясно видна из этих вопросов, которые поступают по разным каналам, – вот Дмитрий Сергеевич (Песков, пресс-секретарь президента) дал мне такую большую папку этих вопросов и запросов, я их посмотрел – это поиск пропавших без вести [бойцов СВО]. Это острый вопрос очень», – сказал президент.

    Он сообщил, что Минобороны России уже предприняло шаги для улучшения ситуации, в том числе создало координирующий центр, профильные отделы в группировках и отдельный реестр по поиску таких лиц.

    По словам Путина, количество пропавших без вести заметно сократилось – примерно на 50% по сравнению с началом года. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении должна продолжаться и совершенствоваться, чтобы полностью минимизировать потери среди военнослужащих.

    Ранее Путин заявил, что бойцам СВО можно доверить страну.

    Также глава государства заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    Комментарии (5)
    19 декабря 2025, 13:58 • Новости дня
    Путин в шутку назвал комету 3I/ATLAS «секретным оружием» России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ироничной форме назвал межзвездную комету 3I/ATLAS секретным оружием России и заверил, что небесное тело не несет угрозы Земле.

    Во время «Итогов года» Путина спросили об инопланетянах на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая приближается к Земле. Президент пошутил, что это «секретное российское оружие», передает ТАСС.

    «Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае», – пошутил российский лидер.

    Он отметил, что использование такого «оружия» возможно только в самом крайнем случае, поскольку Россия выступает против размещения вооружений в космосе.

    Президент также подчеркнул, что комета 3I/ATLAS не представляет никакой угрозы для Земли.

    «Это комета, наши ученые знают о том, что происходит. Причем это комета из другой галактики – поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения», – сказал Путин, пошутив, что «пошлет ее на Юпитер».

    По его словам, объект покинет пределы Солнечной системы в начале 2026 года после прохождения ее траектории.

    Во время прямой линии и пресс-конференции Путин ответил с улыбкой журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, поинтересовавшемуся, может ли президент подмигнуть, если знает о существовании инопланетян, но не может раскрыть эту информацию. «Я вам подмигну потом», – сказал Путин.

    Межзвездная комета 3I/ATLAS сблизилась с Землей на минимальное расстояние 268 млн 918 тыс. км.

    Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что анализ радиосигналов от кометы 3I/Atlas предоставил доказательства ее естественного рождения.

    У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который прозвали «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, сохраняющийся дольше, чем у других комет.

    В Гостином дворе проходит большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине
    Путин призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона желает, чтобы в будущем году не было военных конфликтов и установился мир, заявил президент России Владимир Путин в ходе передачи «Итоги года».

    Для такого исхода событий России нужно добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось, сказал глава государства.

    Он напомнил, что Россия сотрудничала с НАТО, речь шла даже о том, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса, но там «Москву не ждали». Путин отметил, что и Российская Федерация и Советский Союз были готовы участвовать в этом блоке.

    После этого отказа Россия просила, чтобы военный блок не расширялся на восток, но несмотря на обещания, этого не произошло.

    «А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются. Нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения НАТО», – сказал он.

    «Движение военной инфраструктуры (НАТО) к нашим границам и вызывало, и вызывает нашу законную озабоченность», – указал Путин.

    По этой причине Россия настаивает на выполнении Западом данных ей обещаний в сфере безопасности.

    Российской стороне пришлось вмешаться в украинский конфликт после того, как Запад обманул с выполнением Минских соглашений, добавил он.

    «Мы со своей стороны долго не признавали самостоятельность, независимость тогда непризнанных республик – Донецкой народной республики и Луганской народной республики. И после обмана нас и нереализации договоренностей Минских соглашений вынуждены были использовать вооруженные силы для завершения той войны, которая была начата киевским режимом при поддержке западных стран», – сказал глава государства.

    Также Путин в ходе «Итогов года», отвечая на вопрос журналиста NBC, разъяснил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в ходе спецоперации на Украине, поскольку не она начала этот конфликт.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Западные СМИ увидели послание Киеву в карте на прямой линии с Путиным

    Sky News: Карта на прямой линии с Путиным стала посланием Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в студии иностранные журналисты заметили карту с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, что сочли посланием Украине.

    Карта России с включенными ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями присутствовала на фоне выступления Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Как уточняется в публикации Sky News, декорации выступления президента России «похоже, содержат довольно явные послания». Журналисты Sky News обратили внимание на то, что на карте, вывешенной за спиной Путина, к России были отнесены не только Крым, но и четыре восточные области, которые вошли в состав страны в 2022 году.

    По мнению издания, Москва таким образом подчеркивает свою позицию по статусу новых регионов и показывает намерение не идти на уступки Украине в этом вопросе.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» заявил о готовности России завершить конфликт на Украине мирными средствами и напомнил, с чего начался кризис.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин процитировал экс-канцлера ФРГ Коля о будущем Европы с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, напомнил о словах бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, произнесенных в 1993 году.

    Путин процитировал экс-канцлера: «Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер Федеративной Республики Германия, господин Коль, – это было в 1993 году еще. Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», – сказал он.

    Президент добавил, что у России и Европы существуют взаимодополняющие отношения. По его словам, страны смогут работать и развиваться совместно. Путин подчеркнул, что если Евросоюз откажется от такого сценария, то его ждет постепенное исчезновение.

    Ранее Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок. Президент России охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 15:10 • Новости дня
    Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину завершить действие мер поддержки строительных компаний, предусматривающих отсрочку штрафов за задержки ввода жилья.

    Путин обратился к правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года, передает РИА «Новости». Такое заявление глава государства сделал во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

    Путин напомнил, что решение о временном отказе от штрафов принималось для поддержки строительного бизнеса на фоне пандемии коронавируса. По его словам, «этот мораторий действует на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать».

    По мнению президента, текущие меры поддержки строительной отрасли себя исчерпали, поэтому дальнейшее сохранение ограничений не требуется. Новых решений по поводу возможного продления моратория принято не будет.

    В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».


    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на женщину
    Путин: России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на женщину
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» заявил, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    Владимир Путин заявил о необходимости повысить коэффициент рождаемости в России хотя бы до двух детей на одну женщину, передает РИА «Новости».

    «Коэффициент рождаемости средний – это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. У нас тоже чуть-чуть снизился – примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2. Это очень сложная задача», – отметил Путин. Он подчеркнул, что поддержка семей остается приоритетом.

    Путин уверен, что рождение детей должно стать модным, и люди должны осознавать счастье материнства и отцовства. Он отметил, что в 25 регионах страны уже есть положительная демографическая тенденция, а успехи во многом зависят от работы местных властей и правильного подхода к решению проблемы.

    «Сначала женщина хочет получить образование, потом повысить уровень образования, сделать первые шаги в карьере. А там уже 30 лет, появляется первый ребенок только. На второго уже не хватает сил. Нужно, конечно, чтобы это стало модным. Чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства», – заявил Путин.

    Президент отдельно подчеркнул важность сохранения льготной семейной ипотеки и заявил, что с появлением ребенка семья не должна ощущать снижение достатка. Государство, по словам Путина, делает все возможное для поддержания желания молодых людей создавать свои семьи, но этого недостаточно без изменения общественных установок.

    Путин также отметил, что проблема снижения рождаемости характерна для всех стран с крупной постиндустриальной экономикой, включая Россию. По его словам, практически во всем мире наблюдается аналогичная тенденция и с этим вызовом необходимо работать системно, чтобы обеспечить будущий рост населения.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вся политика государства должна выстраиваться вокруг семей с детьми.

    Комментарии (4)
    19 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин: Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть собственные ошибки
    Путин: Запад создает из России образ врага, чтобы прикрыть собственные ошибки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок.

    «Вот там (на Западе) создают образ врага, в данном случае из России, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет. И в сфере экономики, и в сфере социальной политики», – отметил Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    По словам главы государства, Россия не воюет с Западом, а западные страны используют украинских националистов в качестве инструмента против России. «Не мы же с вами воюем, а вы воюете с нами руками украинских националистов», – подчеркнул Путин.

    При этом российский лидер назвал заявления о якобы планах нападения России на Европу «чушью» и заверил, что новых специальных операций не будет, если к России будут относиться с уважением и учитывать ее интересы. По его словам, Москва готова остановить боевые действия на Украине при гарантии безопасности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

    Также Путин заявил о готовности России работать с Европой, Британией и Соединенными Штатами, но только на равных условиях, добавив, что сотрудничество между Европой и Россией было бы выгодно для всех сторон.

    Затронув закон об иностранных агентах, президент пояснил, что подобные законы существуют в западных странах и гораздо строже российских. «Этот закон был принят в целом ряде западных государств, в Соединенных Штатах еще в 30-е годы прошлого века. Там предусмотрено уголовное наказание – вплоть до лишения свободы», – сказал Путин. В России, по его словам, нет репрессий против иноагентов, и если деятельность с зарубежным финансированием прекращается, лицо исключается из соответствующего списка.

    Говоря о политической системе, Путин отметил, что президентская форма правления в России является обоснованной, а наделение главы государства большими полномочиями отвечает запросам страны.

    «Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации, в Основном законе нашей страны», – сказал он.

    Напомним, в пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат. Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин предупредил об угрозе эскалации конфликта в случае блокады Калининграда
    Путин: России нужно добиться коэффициента рождаемости в два ребенка на женщину
    Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков
    Путин дал совет при общении с телефонными мошенниками
    Путин в шуту назвал комету 3I/ATLAS «секретным оружием» России
    Путин признался, что не знает номера своего автомобиля
    ЦБ снизил ключевую ставку

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации