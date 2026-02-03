  • Новость часаМИД: Москва готова ответить на накачку Гренландии оружием
    Россия создает условия для победы в 2026 году
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    ИИ-агентов в соцсети для ботов поймали за обсуждением мира без человечества
    Серия взрывов произошла в Киевской области
    Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ
    Африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи
    Посадка российского Ил-76 на Кубе встревожила власти США
    СК раскрыл обстоятельства гибели мальчика в Петербурге
    Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    15 комментариев
    Игорь Караулов Зачем США пытаются создать альтернативу БРИКС

    Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.

    2 комментария
    3 февраля 2026, 08:21

    Роту боевых роботов создали в бригаде имени Александра Невского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота наземных робототехнических комплексов (НРТК) для снабжения и огневой поддержки создана в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС РФ, выполняющей задачи в интересах группировки «Юг», рассказал начальник штаба бригады с позывным «Моряк».

    По его словам, рота наземных робототехнических комплексов для снабжения и огневой поддержки была создана в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС РФ, передает РИА «Новости». «Моряк» сообщил, что комплексы используются для подвоза боеприпасов, медицинского снабжения и ракетных систем, а также проходят постоянную апробацию и совершенствование.

    Старший инструктор по наземным робототехническим комплексам с позывным «Многоликий» рассказал, что на вооружении стоят три типа комплексов: «Челнок», «Омич-2» и «Курьер», которые могут быть как колесными, так и гусеничными, с вооружением или без него в зависимости от задач.

    Эти комплексы эксплуатируются на более чем 30 маршрутах, а за последние полгода совершили 350 рейсов, перевезя свыше 120 тонн боеприпасов и грузов. Время доставки грузов сократилось на 80%, а объем перевозок увеличился на 80%.

    Для огневого поражения противника используется «Курьер» первой версии, оснащенный пулеметом НСВТ и гранатометом АГС. Начальник учебного центра бригады с позывным «Азарт» отметил, что вся техника проходит обкатку на полигоне, экипажи проходят слаживание, а условия максимально приближены к боевым. По его словам, техника показывает себя идеально, внештатных ситуаций не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы используют роботизированные комплексы «Курьер» для креативной доставки грузов в зоне спецоперации на Украине.

    Наземные дроны занимают новые ниши на поле боя, обеспечивая логистику и поддержку подразделений.

    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (5)
    31 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» в зоне спецоперации.

    Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими впечатлениями о первой встрече с так называемым «шушпанцером» на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщает «Комсомольская правда».

    По словам журналиста, к 2024 году танки без дополнительной защиты стали легкой мишенью для дронов, поэтому бойцы с обеих сторон вынуждены модернизировать технику с помощью подручных средств.

    Стешин рассказал, что российские военные накрывают бронемашины экранами из транспортерной ленты, сосновых бревен, горбыля и металлических сеток. В результате, как пишет журналист, «на выходе получался эталонный «шушпанцер» – уродливая, но эффективная самодельная бронетехника, предназначенная для защиты от беспилотников.

    Сам военкор впервые увидел такую машину под Марьинкой в ДНР в конце марта 2024 года.

    «Я, например, при первой встрече с «шушпанцером» испытал натуральный культурный шок… Мимо нас по дороге промчалось нечто гигантское и бесформенное», – вспоминает военкор

    Военные объяснили Стешину, что конструкция основана на обычном МТЛБ, который был покрыт экранами и металлическими решетками – так называемыми «мангалами». Журналист также узнал, что этот «шушпанцер» выдержал уже десятки попаданий дронов, но продолжал выполнять боевые задачи.

    Позже Стешин вновь встретил необычную бронемашину, когда та вывозила с линии фронта раненого бойца. По его словам, не возникало сомнений, что, несмотря на свой внешний вид, техника быстро доставит пострадавшего к медикам и вновь отправится к передовой.

    В преддверии Дня инженерных войск Минобороны получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    Комментарии (3)
    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    В арсенале ВСУ – порядка 46 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), численного которых превышает половину состава Вооруженных сил Британии, сообщил представитель российских силовых структур.

    «Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что Киев использует почти 50 тыс. сотрудников ТЦК для насильственной мобилизации даже больных людей с хроническими заболеваниями. Однако это не гарантирует того, что мобилизованные через ТЦК отправятся на фронт.

    ПО данным источника, на фронт попадает четверть от общего числа мобилизованных ТЦК, остальные списываются по здоровью, стоит только попасть в бригады после учебки.

    «Однако военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил  об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ. Газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава. Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии.

    Комментарии (7)
    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    ВС России за январь освободили 24 населенных пункта в зоне СВО
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала 2026 года российские военнослужащие взяли под контроль 24 населённых пункта в различных областях зоны спецоперации, следует из сводок Минобороны.

    На основе сводок Минобороны, российские военные с начала 2026 года освободили 24 населённых пункта, десять из которых – в Запорожской области. Там бойцы группировок «Восток» и «Днепр» взяли под контроль Терноватое, Новояковлевку, Речное, Прилуки, Павловку, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровку, согласно подсчетам ТАСС.

    В Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцы группировок «Центр» и Южной группировки войск освободили шесть населенных пунктов: Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.

    В Харьковской области подразделения «Запад» и «Север» взяли под контроль Купянск-Узловой, Старицу, Симиновку и Подолы.

    В Сумской области группировка войск «Север» освободили Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Также усилиями бойцов группы «Восток» под контроль российских сил перешёл населённый пункт Братское в Днепропетровской области.

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 15 января заявил, что в первые две недели января российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 02:24 • Новости дня
    Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные за прошедшую неделю добились значительных успехов на запорожском направлении и северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики (ДНР), освободив несколько населённых пунктов, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, успехи отмечаются и на других участках линии фронта, включая Харьковскую и Сумскую области, где также были освобождены населённые пункты.

    «Если говорить о результативности за истекшую неделю и продвижении наших войск, то, по моему субъективному мнению, в очередной раз хочу отметить Запорожскую область – здесь наши военнослужащие довольно-таки серьёзно продвигаются», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что работа ВС России на северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью тоже отметилась определенными успехами.

    Ранее Минобороны России сообщало, что за неделю армия России освободила семь населенных пунктов в зоне спецоперации: Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (Донецкая Народная Республика), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил  военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры  освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» узнали о расчетах БПЛА ВСУ без боевого опыта на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются почти на всех участках фронта в Харьковской области, чему активно способствуют российская авиация, расчеты БПЛА и артиллерия.

    «Для удержания позиций южнее Симиновки украинское командование перебрасывает в район подразделения Второго корпуса НГУ «Хартия». Кроме того, переброшены недавно сформированные из частей ТРО расчеты БАЛА без опыта ведения боевых действий», – рассказали бойцы Telegram-каналу «Северный ветер».

    В лесах около Старицы при поддержке артиллерии российские военнослужащие продвинулись на 200 м на двух участках. В районе Симиновки штурмовики, сломив сопротивление противника, продвинулись на четырех участках в прилегающем лесном массиве на 350 м.

    У Волчанских Хуторов расчеты ТОС работали по позициям 157 омбр ВСУ, а на Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись по лесополосам на 500 м.

    На Сумском направлении экипажи ВКС России и «Герани» точечно уничтожали выявленные цели ВСУ по всей линии фронта. В Сумском районе штурмгруппы продвинулись на девяти участках и в Глуховском – на трёх. Общее продвижение составило до 800 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 10:18 • Новости дня
    Володин заявил о приоритетном рассмотрении закона о защите инфраструктуры

    Володин сообщил о приоритетном рассмотрении Госдумой закона об оружии для ЧОО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Госдуме готовятся рассмотреть законопроект, позволяющий специализированным частным охранным организациям применять боевое стрелковое оружие для охраны критической инфраструктуры.

    Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о расширении полномочий специализированных частных охранных организаций (ЧОО) по обеспечению безопасности объектов, включая критическую инфраструктуру, сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на председателя палаты Вячеслава Володина.

    Володин отметил, что документ направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Он подчеркнул: «Рассмотрим его в приоритетном порядке». Законопроект предполагает предоставление ЧОО права получать в территориальных органах Росгвардии боевое стрелковое оружие и использовать его для защиты особых объектов.

    По словам Володина, Госдума последовательно совершенствует законодательство, чтобы противостоять диверсионно-террористическим угрозам и попыткам дестабилизировать работу критической инфраструктуры России. Председатель Госдумы отметил, что речь идет прежде всего о предприятиях топливно-энергетического комплекса, и подчеркнул: «У структур, отвечающих за обеспечение их безопасности, должно быть больше возможностей для отражения атак, защиты таких объектов и их работников».

    Сейчас действующее законодательство разрешает специализированным ЧОО использовать только служебное оружие, однако новый законопроект позволит применять боевое стрелковое оружие для охраны особо важных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что предоставление частным охранным организациям боевого стрелкового оружия во временное пользование на период проведения спецоперации на Украине повысит антитеррористическую защищенность важных объектов.

    Госдума ранее приняла в первом чтении поправки к закону «О связи», позволяющие ФСБ отключать связь операторов при угрозе безопасности, например, во время атак беспилотников.

    Депутаты также ужесточили уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к диверсиям, предусматривая наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 11:21 • Новости дня
    Эксперт сообщила о планах США внедрить ИИ в ПРО

    Эксперт Ромашкина сообщила о планах США внедрить ИИ в ПРО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США планируют использовать искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации всего комплекса при создании системы противоракетной обороны «Золотой купол», рассказала руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

    США планируют интегрировать искусственный интеллект (ИИ) в разработку многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает РИА «Новости». Об этом сообщила Наталия Ромашкина, руководитель группы проблем информационной безопасности ИМЭМО РАН. Система будет включать распределенные по всему миру компоненты, объединенные в единую информационно-управляющую среду стратегического уровня.

    Президент США Дональд Трамп в мае 2025 года анонсировал трехлетний план создания «Золотого купола» стоимостью 175 млрд долларов. Система предназначена для защиты территории США от ракетных угроз, а в ее разработке планируется широкое участие частных компаний.

    «В Соединенных Штатах Америки для решения задач ПВО-ПРО планируется применение системы с ИИ в качестве общего средства управления в единой информационно-управляющей системе стратегического уровня, которая содержит распределенные в разных частях света компоненты», – заявила Ромашкина. Она также подчеркнула, что использование ИИ позволит оптимизировать функционирование всей системы.

    Ромашкина добавила, что в большинстве развитых стран, особенно в ядерных державах, существует консенсус относительно обязательного участия человека в принятии решений о применении вооружений с элементами ИИ. Это правило сохраняется и при реализации новых оборонных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47.

    Дональд Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол».

    В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к системе «Золотой купол».

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:29 • Новости дня
    РОЭ анонсировал мировую премьеру БТР-22 на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый российский бронетранспортер БТР-22 станет мировой премьерой на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия), заявили в пресс-службе компании Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию «Ростех»).

    Мировая премьера новейшего российского бронетранспортера БТР-22 состоится на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Рособоронэкспорта отметили, что новая машина создана с учетом реального боевого опыта, отличается новой компоновкой, повышенной баллистической защитой и взрывоустойчивостью.

    БТР-22 в зависимости от потребностей заказчиков может быть оснащен как обитаемым боевым отделением от БТР-82А, так и дистанционно управляемым модулем «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42 и возможностью установки двух противотанковых управляемых ракет. Это существенно расширяет возможности машины по поражению бронетехники и укрепленных позиций.

    Также на выставке в Эр-Рияде впервые презентуют новую реактивную систему залпового огня «Сарма» с управляемыми реактивными снарядами, рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. По словам представителей компании, «Сарма» отличается дальностью поражения до 120 км и высокой скоростью подготовки к стрельбе, а также точностью благодаря современной российской электронной компонентной базе.

    Система будет показана как часть единого разведывательно-ударного комплекса: вместе с ней представят БПЛА Supercam S350 для разведки и целеуказания, а также автоматизированный комплекс управления артиллерийским огнем «Планшет-А» на бронированном шасси «Атлет».

    Кроме того, впервые представят модернизированный гранатомет РПГ-29М, у которого в три раза снижена масса пускового устройства, установлен тепловизионный прицел и расширена номенклатура боеприпасов. В сегменте стрелкового оружия компания продемонстрирует автоматы Калашникова нового поколения – АК-15, АК-19 и их укороченные версии, ручной пулемет Лебедева РПЛ-20 и подствольный гранатомет ГП-46.

    Впервые в мире компания «Калашников» покажет барражирующий боеприпас контейнерного размещения «Рус-ПЭ» – это первый отечественный дрон-камикадзе такого типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех анонсировал дебют реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в Эр-Рияде.

    Рособоронэкспорт сообщил о запуске производства российского вооружения на Ближнем Востоке.

    Ростех показал в Саудовской Аравии новейшие беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Вертолеты Merlin ВМС Британии получили гидробуи для отслеживания подлодок

    Tекст: Денис Тельманов

    На авиабазе Кулдроз в Корнуолле вертолеты Merlin получили новые одноразовые гидроакустические буи в рамках модернизации на 40 млн фунтов.

    Вертолеты AgustaWestland AW101, стоящие на вооружении британских ВМС, получат современные гидроакустические буи для отслеживания подлодок, передает Telegraph.

    Буи представляют собой одноразовые устройства, оснащенные подводными микрофонами и радиопередатчиком для передачи данных оператору. Новое оборудование установят на вертолеты, базирующиеся на авиабазе Кулдроз в Корнуолле.

    Вертолеты Merlin уже оснащены торпедами Sting Ray и погружным гидролокатором, который позволяет находить подводные цели. По словам командира базы Кулдроз Джеймса Холла, данные вертолеты предназначены не только для отслеживания подводных лодок, но и для защиты британского ядерного арсенала. Всего британские ВМС располагают примерно 30 такими машинами.

    В декабре Британия и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Британией и Норвегией для мониторинга подлодок ВМФ России.

    Документ также предполагает увеличение присутствия британской морской пехоты в северных регионах Норвегии и возможность создания там военной инфраструктуры.

    В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте активности НАТО у западных границ и наращивании военного присутствия в Европе. Власти России подчеркивают, что не угрожают другим странам, но будут реагировать на действия, представляющие угрозу национальным интересам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии сообщили о двукратном увеличении числа происшествий с беспилотниками у военных объектов за последний год.

    Два военных самолета из Британии и США находились более часа в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края.

    Самолет ВВС США, предназначенный для обнаружения радиоактивных частиц, прибыл на британскую авиабазу в графстве Саффолк на фоне растущей напряженности с Ираном.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:57 • Новости дня
    Медведев: Россия в короткие сроки создала мощную линейку боевых беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона в начале СВО отставала от украинской в производстве дронов, но сумела оперативно разработать полный спектр таких аппаратов, заявил зампред СБ Дмитрий Медведев.

    «Когда начались события специальной военной операции, беспилотники не были нашей сильной стороной, скажем по-честному», – заявил Медведев, передает ТАСС.

    По словам зампреда Совбеза, государству удалось оперативно наладить выпуск широкого спектра дронов. Сейчас армия обеспечена всем необходимым, включая разведывательные аппараты, коптеры, устройства самолетного типа и барражирующие боеприпасы.

    Медведев подчеркнул, что применение БПЛА необратимо трансформировало современную войну. Он отметил, что возврата к прежним тактическим подходам уже не будет, и теперь все страны стремятся наверстать упущенное в этой области.

    В ноябре Медведев отмечал, что Россия, вероятно, строит лучшие в мире беспилотники.

    Премьер Михаил Мишустин указывал, что страна втрое перевыполнила план по выпуску БПЛА.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 12:08 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» решил показать инновационные технологии для отрасли БАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит основные достижения в области средств и технологий обеспечения полетов беспилотных воздушных судов (БВС), а также новые разработки для отрасли бесплилотных авиационных систем (БАС) в рамках 13-й Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), сообщили в пресс-службе организации.

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит на 13-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS более 20 современных технологических новинок в сфере беспилотной авиации, передает ТАСС.

    В экспозиции будут образцы и макеты оборудования для органов Единой системы организации воздушного движения, а также средства наблюдения, идентификации и мониторинга движения беспилотных воздушных судов.

    Среди новинок концерн продемонстрирует современные светосигнальные устройства для аэродромов, систему дистанционного управления светосигнальным комплексом и решения для автоматизации аэропортовой деятельности. Все образцы созданы в России, что обеспечивает независимость от зарубежных поставщиков, отметили в пресс-службе компании.

    Также будет представлен диспетчерский пульт нового комплекса «Синтез-АР3», предназначенного для автоматизации управления воздушным движением в аэродромных и региональных центрах ЕС ОрВД. Разработка полностью отечественная и предназначена для контроля воздушной обстановки и планирования полетов.

    Особое внимание уделено унифицированной инфраструктуре связи, навигации и автоматизации для обеспечения полетов беспилотников. Заместитель гендиректора Дмитрий Савицкий подчеркнул, что концерн видит ускоренное развитие беспилотной авиации в России как приоритетную задачу из-за поручения президента РФ.

    Мероприятие NAIS состоится в Москве с 4 по 5 февраля и считается одной из ключевых российских площадок для развития авиаперевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» поставил военным комплексы ПВО и специальную технику досрочно.

    Компания назвала главные преимущества системы ПВО С-400, среди которых высокая эффективность и способность работать по аэродинамическим и баллистическим целям.

    Концерн «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на выставке Aero India.

    Комментарии (0)
    Власти ДНР: Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу
    Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»
    Компании Маска SpaceX и xAI объединились
    Эпштейн посещал ЧМ-2018 в России и рассматривал анкеты местных девушек
    Росархив открыл доступ к уникальным документам XVII века онлайн
    Москвичей предупредили о морозах до минус 30 градусов
    Назван вероятный путь завоза оспы обезьян в Россию

    Зачем США ослабляют доллар

    Американская валюта в последние месяцы переживает значительное падение. Но руководство Белого дома этот процесс не пугает, наоборот, Дональд Трамп дает понять, что поддерживает ослабление доллара. Какие процессы влияют на курс американской валюты – и почему его понижение в итоге навредит значительной части американцев? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Блэкаут откалывает от Зеленского регионы

    Глава Николаевской области заявил, что сохранение жизней украинцев важнее территориальной целостности. Его позиция идет вразрез с жесткой линией Владимира Зеленского и перекликается с недавними критическими высказываниями мэра Киева. Что стоит за этим заявлением и на какие новые расклады в украинских элитах указывает? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

