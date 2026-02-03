Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.0 комментариев
Трамп пригрозил судом New York Times из-за статьи о Гарварде
Трамп пригрозил судом New York Times за публикацию данных о Гарварде
Дональд Трамп потребовал от редакции New York Times немедленно переписать статью о споре с Гарвардом, пригрозив газете судебным иском из-за «неверной информации».
Президент США Дональд Трамп публично потребовал от редакции The New York Times немедленно изменить статью о Гарвардском университете, угрожая судебным иском, ппередает РИА «Новости».
В материале газеты говорилось, что Трамп якобы отказался от требований к Гарварду выплатить правительству 200 млн долларов, чтобы урегулировать конфликт между администрацией и вузом.
В своей публикации в Truth Social Трамп резко раскритиковал The New York Times за, по его словам, «провальную» и «абсолютно неверную» статью о Гарварде. «Настоящим я требую, чтобы те болваны, которые ведут (которые угробили!) Times, изменили свою статью, немедленно», – заявил Трамп. Он также обвинил издание в предвзятом освещении его деятельности и фейковых новостях.
Ранее Белый дом на фоне пропалестинских протестов в американских университетах потребовал от учебных заведений обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив сокращением финансирования. В апреле 2025 года министерство образования США объявило о лишении Гарварда государственных средств на 2,2 млрд долларов после отказа вуза выполнить требования Белого дома по изменениям в кадровой и образовательной политике.
Трамп впоследствии заявил, что теперь требует от Гарварда компенсации в размере 1 млрд долларов и не намерен продолжать какие-либо дела с университетом. В конце июля 2025 года The New York Times сообщила, что Гарвард выразил готовность выделить до 500 млн долларов для урегулирования спора с администрацией на фоне штрафных санкций и требований обеспечить защиту студентов еврейского происхождения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой осенью Дональд Трамп заявил о скором урегулировании конфликта с Гарвардом.
Госдепартамент США ранее начал пересматривать визы студентов и сотрудников Гарварда. Власти США обвинили Гарвард в координации действий с Компартией Китая.