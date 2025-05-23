Власти США обвинили Гарвард в координации действий с Компартией Китая

Tекст: Антон Антонов

«Эта администрация (США) привлекает Гарвард к ответственности за поощрение насилия, антисемитизма и координацию действий с Коммунистической партией Китая в своем кампусе», – приводит слова Ноэм ТАСС со ссылкой на Fox News.

Подчеркивается, что «зачисление иностранных студентов и получение выгоды от более высокой платы за обучение, чтобы пополнить свои многомиллиардные фонды», является привилегией, а не правом университетов.

Министр добавила, что у Гарварда было достаточно времени исправить ситуацию, но администрация вуза не воспользовалась этим шансом. За невыполнение законодательства университет был лишен сертификата для участия в программе обмена студентами.

Ноэм также заявила, что администрация США рассматривает возможность запрета приема иностранных студентов и в других американских вузах. Она отметила, что это должно стать предупреждением для всех высших учебных заведений страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США приостановила разрешение Гарвардскому университету на прием студентов из других стран. Минобразования США объявило о прекращении господдержки Гарвардского университета. Гарвард подал в суд на администрацию США