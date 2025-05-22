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Белый дом запретил Гарварду учить иностранных студентов
Гарвардскому университету запретили принимать иностранных студентов решением министерства внутренней безопасности США, мотивированного расследованием.
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на прием студентов из других стран, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм уведомила университет о решении письмом, в котором говорится: «Уведомляю вас, что лицензия программы для иностранных студентов и академических обменов Гарвардского университета была отозвана».
Источники издания отметили, что решение связано с продолжающимся расследованием в отношении Гарварда, которое идет последние месяцы. Трамп и члены его администрации неоднократно критиковали Гарвард и другие университеты, обвиняя их в неспособности обеспечить безопасность студентов еврейского происхождения на фоне акций против военных действий Израиля в секторе Газа.
Ранее Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило выделение Гарварду федеральных грантов на сумму 60 млн долларов, заявив о недостаточной борьбе университета с антисемитизмом, а также этнической и расовой дискриминацией.