Минздрав США лишил Гарвард грантов на 60 млн долларов

Минздрав США прекратил многолетние гранты Гарварду из-за дискриминации и антисемитизма

Tекст: Мария Иванова

Министерство здравоохранения США лишило Гарвардский университет нескольких многолетних грантов на сумму около 60 млн долларов, передает РИА «Новости». Причиной стало то, что вуз, по мнению ведомства, не смог справиться с антисемитизмом и расовой дискриминацией.

В заявлении министерства отмечается: «В связи с тем, что Гарвардский университет все еще не может справиться с антисемитским преследованием и расовой дискриминацией, министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью приблизительно 60 миллионов долларов за все время их действия».

В апреле министерство образования США уже сообщило о лишении Гарварда госфинансирования на 2,2 млрд долларов. Это решение последовало после того, как руководство университета отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Вопрос о дальнейшем финансировании Гарварда вышел на федеральный уровень, президент Дональд Трамп даже поднял тему исключения вуза из системы налоговых послаблений.

Ранее Белый дом призвал американские университеты обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив сокращением финансирования. Усиление внимания к этой теме связано с волной антиправительственных и антиизраильских акций в университетах США после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Эти события начались после атаки военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и ответных ударов Израиля по сектору Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гарвардский университет лишился права на новые государственные гранты в США после обвинений в нарушении закона и отказе изменить кадровую политику.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении отменить налоговые привилегии Гарварду, указав на претензии к политике университета.

Противостояние между университетом и властями США усилилось после блокировки финансирования, необходимого для научных и образовательных проектов.