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Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за финансирования
Гарвард обжаловал заморозку федеральных средств на 2,2 млрд долларов
Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования, необходимого университету для научных и образовательных проектов.
Иск был подан в суд штата Массачусетс, передает ТАСС. Гарвардский университет обвинил администрацию США в проведении незаконной кампании, направленной на ограничение его автономии и наказание за отстаивание конституционных прав.
В иске утверждается: «Компромисс, на который предложили пойти Гарварду и другим университетам, понятен: позвольте правительству заниматься микроменеджментом в отношении вашего учебного заведения или поставьте под угрозу его возможность достигать прорывов в медицине, делать научные открытия и находить инновационные решения».
Гарвард требует признать незаконной заморозку федеральных грантов на сумму 2,2 млрд долларов и любых других средств, отказ от которых связан с конституционно спорными требованиями. Университет полагает, что эти действия направлены на изменение структуры руководства, академических программ и трудоустройства преподавателей, что, по мнению истцов, противоречит первой поправке к конституции США.
Ответчиками по делу указаны министр образования Линда Макмэон, министр юстиции Пэм Бонди, министр здравоохранения Роберт Кеннеди – младший и другие чиновники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Джо Байден провел закрытую встречу с группой студентов Гарвардской школы Кеннеди, куда его пригласил бывший помощник Майк Донилон, а Служба внутренних доходов США планирует лишить Гарвардский университет налоговых льгот, в то время как министерство внутренней безопасности отменило гранты Гарварду на 2,7 млн долларов, и Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа, что привело к заморозке более 2 млрд долларов в грантах и контрактах, однако это решение поддержало академическое сообщество.