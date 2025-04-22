Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за финансирования

Гарвард обжаловал заморозку федеральных средств на 2,2 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

Иск был подан в суд штата Массачусетс, передает ТАСС. Гарвардский университет обвинил администрацию США в проведении незаконной кампании, направленной на ограничение его автономии и наказание за отстаивание конституционных прав.



В иске утверждается: «Компромисс, на который предложили пойти Гарварду и другим университетам, понятен: позвольте правительству заниматься микроменеджментом в отношении вашего учебного заведения или поставьте под угрозу его возможность достигать прорывов в медицине, делать научные открытия и находить инновационные решения».

Гарвард требует признать незаконной заморозку федеральных грантов на сумму 2,2 млрд долларов и любых других средств, отказ от которых связан с конституционно спорными требованиями. Университет полагает, что эти действия направлены на изменение структуры руководства, академических программ и трудоустройства преподавателей, что, по мнению истцов, противоречит первой поправке к конституции США.

Ответчиками по делу указаны министр образования Линда Макмэон, министр юстиции Пэм Бонди, министр здравоохранения Роберт Кеннеди – младший и другие чиновники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Джо Байден провел закрытую встречу с группой студентов Гарвардской школы Кеннеди, куда его пригласил бывший помощник Майк Донилон, а Служба внутренних доходов США планирует лишить Гарвардский университет налоговых льгот, в то время как министерство внутренней безопасности отменило гранты Гарварду на 2,7 млн долларов, и Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа, что привело к заморозке более 2 млрд долларов в грантах и контрактах, однако это решение поддержало академическое сообщество.

