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Гарвард отказался выполнять требования администрации Трампа
Гарвард отказался выполнять требования Трампа и потерял свыше 2 млрд долларов грантов
Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа, что привело к заморозке более 2 млрд долларов в грантах и контрактах, однако это решение получило поддержку академического сообщества, сообщает NBC News.
Гарвардский университет открыто выступил против требований администрации Трампа, сообщает NBC News.
Гарвардские юристы отправили письмо с отказом от выполнения списка требований, связанных с расследованием по обвинению в антисемитизме. Президент Гарварда, Алан Гарбер, назвал эти требования попыткой контроля со стороны правительства и подчеркнул, что университет не сдаст свою независимость.
Администрация Трампа требовала от университета ограничить прием иностранных студентов, «враждебно настроенных к американским ценностям», и сообщать о нарушениях кодекса поведения.
В ответ на отказ администрации были заморожены более 2 млрд долларов грантов и контрактов для Гарварда. Тем не менее, этот шаг Гарварда был встречен аплодисментами в академическом сообществе, где многие университеты теперь рассматривают возможность последовать его примеру отмечает канал.
На фоне этих событий сотни студентов и сотрудников Гарварда провели демонстрации, призывая руководство университета не уступать давлению. Некоторые студенты, такие как Генри Палоу и Мэтью Тобин, выразили надежду на дальнейшие действия Гарварда против миграционных ограничений для иностранных студентов. Они считают, что университет проявил лидерство в трудное время и должен продолжать бороться за свои принципы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство образования США приостановило финансирование Гарварда на 2,2 млрд долларов из-за отказа университета защищать студентов еврейского происхождения от антисемитизма.
До этого администрация США выдвинула Гарварду требования для сохранения финансирования, включая пересмотр политики борьбы с антисемитизмом и закрытие программ инклюзивности.
Американист Дмитрий Дробницкий отметил, что университеты становятся главным полем гражданского конфликта в США.