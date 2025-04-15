Министерство образования США заморозило гранты для Гарварда из-за антисемитизма

Tекст: Денис Тельманов

Министерство образования США заморозило гранты для Гарвардского университета на сумму 2,2 млрд долларов и контракты на сумму 60 млн долларов, передает ТАСС. Объединенная целевая группа по борьбе с антисемитизмом объявила об этом шаге в своем заявлении.



Президент Гарвардского университета Алан Гарбер выразил несогласие с требованиями администрации президента США Дональда Трампа об изменении политики вуза для защиты студентов еврейского происхождения. Гранты и контракты на общую сумму около 9 млрд долларов были предметом пересмотра со стороны американской администрации.

В марте Министерство образования США предупредило 60 университетов о последствиях, если они не обеспечат защиту студентов еврейского происхождения от протестов. Среди этих вузов были шесть из восьми университетов Лиги плюща, включая Гарвард.

Согласно отчету Антидиффамационной лиги, число антисемитских инцидентов в США значительно возросло после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Среди 10 тыс. инцидентов 1,2 тыс. произошли в университетских городках, что обострило проблему в учебных заведениях.Как писала газета ВЗГЛЯД, расследование евроаудиторов показало, что 7,4 млрд евро под видом финансирования неправительственных организаций (НПО) чиновники ЕС могли выделить кому угодно, в том числе и самим себе. Сотрудников «Свободной Европы»/«Радио Свобода*» в Праге отправляют в отпуска без оплаты из-за задержки финансирования, несмотря на его выделение Конгрессом США. Сотрудники радиостанции «Голос Америки*» обратились в суд с иском против членов администрации США, обвиняя их в якобы незаконном закрытии СМИ.