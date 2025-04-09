В Европе вскрыта коррупционная кормушка на миллиарды евро

Tекст: Игорь Пшеничников

Европейская счетная палата (ЕСП) поставила под сомнение правомерность выделения в 2021-2023 годах 7,4 млрд евро на деятельность неправительственных организаций (НПО), поскольку в странах ЕС нет единого четкого понимания, что такое НПО, и не ведется контроль за расходованием денег на НПО. Финансирование совершенно «мутных» проектов мог получать кто угодно и даже не должен был отчитываться.

«Прозрачность финансирования НПО из бюджета ЕС снижается из-за непоследовательной классификации НПО и проблем, влияющих на качество данных. Мы также обнаружили, что Еврокомиссия и другие органы не проверяют заранее, соблюдают ли получатели ценности ЕС, и что некоторые правозащитные мероприятия финансировались Еврокомиссией непрозрачным образом», – говорится в опубликованном 7 апреля отчете группы аудиторов ЕСП.

В принципе уже только из-за этой сентенции в аудиторском отчете ответственные лица в некоторых странах и при других обстоятельствах могли бы быть привлечены к уголовной ответственности. Между тем аудиторы ЕСП выбирали максимально мягкие формулировки, а критические и, по сути, убийственные выводы предваряли фразой «несмотря на улучшения». Лайма Андрикене, одна из семи членов группы аудиторов ЕСП, в интервью изданию Politico сказала, что схема финансирования НПО в Евросоюзе «слишком непрозрачна» и требует реформ.

В период с 2021 по 2023 год, охваченный проверкой ЕСП, Еврокомиссия выделила для НПО 4,8 млрд евро «на реализацию внутренней политики». Кроме того, власти государств – членов ЕС предоставили на нужды НПО еще 2,6 млрд евро, используя средства Европейского социального фонда (ESF+) и Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF). Таким образом, за три года на деятельность НПО в ЕС было выделено 7,4 млрд евро. Это – 4% бюджета ЕС за соответствующий период.

Среди главных проблем распределения денег аудиторы отмечают то, что деньги выделялись тем организациям, которые сами себя называли НПО, но при этом отнюдь не соответствовали определению, которое содержится в Финансовом регламенте ЕС. Там НПО определяется как «добровольная, независимая от государства некоммерческая организация, которая не является политической партией или профсоюзом».

И что самое интересное, распределители грантов в Еврокомиссии вовсе не пытались уточнить, той ли деятельностью – в соответствии с регламентом – занимаются НПО, требующие денег. «Комиссия, ее партнеры-исполнители и органы власти государств-членов не всегда одинаково понимают, что такое НПО. Список НПО в Системе финансовой прозрачности <…> основан на самоотчетах», – говорится в докладе.

Иными словами, любая организация, испытывающая нужду в деньгах, могла себя произвольно назвать НПО и получить деньги либо от Еврокомиссии, либо от национального государства, имеющего доступ к упомянутым выше фондам ESF+ и AMIF.

«Важные аспекты статуса НПО не проверялись, например, влияние государства через его представителей в органах управления и то, не преследуют ли НПО, объявившие себя таковыми, коммерческие интересы своих членов», – говорится в докладе ЕСП.

Аудиторы очень вежливо отмечают, что такой подход приводит к тому, что «некоторые организации получают неправильную классификацию НПО в Системе финансовой прозрачности». То есть самозванцы проходят под маской настоящих НПО.

А кроме того, даже то определение НПО, которое дается в Финансовом регламенте 2024 года, «само по себе недостаточно для решения этой проблемы, поскольку некоторые операционные аспекты остаются открытыми для интерпретации». Иными словами, чиновники ЕС сами, по своему усмотрению, могли выделять деньги кому угодно, трактуя положения финансового регламента в интересах любой стороны.

Аудиторы «поставили на вид» Еврокомиссии и тот факт, что «в целом Комиссия и другие исполнительные органы (Евросоюза) проверяют ключевые требования к прозрачности перед предоставлением НПО средств ЕС, но не проверяют соблюдение ценностей ЕС». Другой вопрос: каковы эти европейские «ценности». Но главное то, что в Еврокомиссии царит полное пренебрежение к тому, на что именно израсходованы миллиарды из налоговых отчислений европейцев.

Впрочем, разгильдяйство, неразбериха, отсутствие порядка, контроля и четкого понимания того, кому и на какие цели выделяются средства из бюджета ЕС, были бы самыми мягкими определениями деятельности Еврокомиссии после ознакомления с отчетом ЕСП. Но дело в том, что

разгильдяйством и отсутствием порядка можно легко скрыть элементарное воровство среди чиновничьего аппарата ЕС в Брюсселе и на уровне отдельных стран при распределении денег из фондов ESF+ и AMIF.

Последнюю подобную аудиторскую проверку ЕСП проводила в 2018 году. И судя по фразам в нынешнем отчете, в прошлый раз было предостаточно нареканий. В этот раз, «несмотря на улучшения», все так же плохо.

Если перевести отчет ЕСП с вежливого европейского на простой русский, то получится, что все это время никто не обращал внимания на «разгильдяйство» при финансировании НПО. Значит, это кому-то было очень выгодно. Но отчет ЕСП, судя по мягкой тональности, не предполагает, что после его публикации кто-то в ЕС начнет искать конкретных людей, «распиливших» за последние три года 7,4 млрд евро из европейского бюджета. Похоже, щедрая кормушка для брюссельской бюрократии будет по-прежнему работать.