FT: Мексика увеличит добычу газа для снижения зависимости от США

Financial Times: Мексика увеличит добычу газа для снижения зависимости от США

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, правительство Мексики намерено увеличить внутреннюю добычу природного газа, чтобы уменьшить зависимость от импорта из США, передает ТАСС.

Порядка 70% потребляемого природного газа в Мексике поступает из Соединенных Штатов, и мексиканское руководство опасается, что политика президента США Дональда Трампа может привести к ограничению поставок или увеличению стоимости импорта.

Мексика располагает шестыми в мире запасами сланцевого газа, но его добыча была ограничена из-за негативного воздействия гидравлического разрыва пласта на окружающую среду.

Тем не менее, в свете новых экономических и политических вызовов, президент Мексики Клаудия Шейнбаум готова пересмотреть прежние жесткие ограничения на добычу этого газа.

Власти уже начали переговоры с нефтегазовыми компаниями о снятии ограничений, что может занять несколько месяцев.

Предполагается, что инвестиции в сланцевые проекты будут осуществляться по модели государственно-частного партнерства. Ожидается, что это поможет не только уменьшить зависимость от США, но и увеличить доходы бюджета, что важно для снижения дефицита.

Решение правительства может подорвать политический имидж Клаудии Шейнбаум, которая ранее выступала за защиту окружающей среды. Однако экономические и энергетические интересы страны требуют пересмотра данной позиции.

Напомним, США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну. Пошлины от 10% до 50% вводятся против 180 стран. Таможенные пошлины вызвали массовые протесты в США. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. При этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.