В чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа

Tекст: Ольга Самофалова

Доллар, мировые фондовые рынки упали, а государственные облигации выросли в цене после объявления США новой тарифной войны, которая по размаху куда масштабней, чем первая волна в 2018-1019 годах.

Белому дому даже пришлось сделать заявление, что решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины не является безумным, поскольку подобная политика успешно проводилась американскими властями на протяжении 150 лет.

Трамп вводит пошлины на импорт в отношении более 180 стран. Более того, США объявили чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса США, который составил 1,2 трлн долларов. Минимальный тариф 10%, максимальный – 50%.

Так, для Китая устанавливается тариф 34%, для ЕС – 20%, для Вьетнама – 46%, для Японии – 24%, для Индии – 26%, для Великобритании – только 10%. Причем эти пошлины суммируются с предыдущими (кроме секторальных тарифов против металлов, автомобилей, полупроводников и прочее). Для Китая общие пошлины, например, составят 54%.

Расчет так называемых зеркальных тарифов объясняется так: они вдвое ниже размера тарифов и нетарифных барьеров, установленных той или иной страной для американских товаров.

Некоторым странам удалось избежать пошлин от Трампа, в их числе Россия, Белоруссия и КНДР. Однако это легко объясняется: с этими странами практически нет торговли, поэтому и нет проблемы с торговым дефицитом.

Зачем Дональд Трамп вводит столь серьезные пошлины на импортные товары, которые могут привести к инфляции и падению экономики в самих Штатах, а также привести к глобальному торговому и экономическому кризису?

Трамп был одержим тарифами еще с 1980-х годов, когда был против того, что японцы скупали активы в реальной экономике США. Теперь в указе Трампа говорится, что главная проблема – это дефицит торгового баланса, который привел к опустошению производственной базы в США, подрыву критически важных цепочек поставок и зависимости американского ВПК «от иностранных противников». «Президент Трамп не хочет, чтобы (другие страны) использовали США в личных целях, и считает, что пошлины нужны для обеспечения справедливой торговли, защиты американских рабочих и снижения дефицита торгового баланса», – отметили в Белом доме.

США являются крупнейшим импортером в мире: они каждый год покупают импортных товаров на 3 трлн долларов (данные 2023 года). Наибольший торговый дефицит у США с Китаем, откуда американцы импортируют на 279 млрд долларов больше, чем экспортируют, за КНР следует ЕС, куда американцы поставляют на 208 млрд долларов больше. Товарооборот между ЕС и США составляет 1,6 трлн евро, но только три страны – Ирландия, Германия и Италия – имеют положительное торговое сальдо.

Трамп хочет сделать торговлю более справедливой, а также вернуть заводы, рабочие места и налоги обратно на американскую землю. Американские компании должны платить налоги дома, а не за рубежом. Из-за 35-процентного корпоративного налога многие крупные компании убежали из страны. Сейчас налог снизили до 21%.

Однако с логикой Трампа не все согласны. «Отсутствие экономической логики в выборе величины тарифов очевидно, поскольку они вряд ли способствуют сокращению торгового дефицита США в среднесрочной перспективе. В период предыдущего президентства Трампа торговый дефицит США не уменьшился, а наоборот, увеличился – с 735 млрд долларов в 2016 году до 845 млрд в 2019 году и 901 млрд в 2020 году. Применяемая тогда стратегия торговых войн не привела к ожидаемому снижению дефицита. Нет оснований полагать, что она сработает сейчас», – считает Александр Фиранчук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии.

«Белый дом ссылается на экономические исследования в поддержку тарифов. В частности, одно из них утверждает, что глобальный тариф в размере 10% приведет к росту экономики США на 728 млрд долларов, создаст 2,8 млн рабочих мест и увеличит реальные доходы домохозяйств на 5,7%. Однако далеко не все экономисты разделяют эту точку зрения», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Например, в Fitch Ratings полагают, что взлетевшие пошлины загонят многие страны в рецессию. Bloomberg Economics ждет падение ВВП на 3% и дополнительный рост инфляции в США на 1,7% в ближайшие два-три года. Для европейской экономики, по предварительным оценкам BE, новые тарифы могут сократить экспорт в США примерно на 50% в среднесрочной перспективе, поставив под угрозу 1,1% ВВП. Сильно пострадают экономики азиатского региона, говорит Беленькая.

Еще одна цель Трампа - заработать на пошлинах, чтобы покрыть американские долги и снизить налоги. «Пошлины действительно приносят дополнительные средства в бюджет. Например, введение тарифов в 2018–2019 годах принесло около 70–80 млрд долларов в год. Однако это лишь капля в море по сравнению с общим уровнем госдолга в 37 трлн долларов. Это скорее политический ход, направленный на демонстрацию «борьбы за американские интересы», а также дополнительный рычаг давления на внешнеэкономических партнеров с целью вынудить их импортировать больше американских товаров и переносить производства в США», - считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Из-за жесткости и масштабности пошлин создается также впечатление, что Трамп сознательно может провоцировать экономический кризис в мире.

«В условиях глобального потрясения США могут усилить свое влияние, вынуждая другие страны к более выгодным для себя торговым соглашениям. Исторически доллар стал ведущей мировой валютой после Второй мировой войны, когда экономика США оказалась в наилучшем состоянии среди разрушенных стран. В новой реальности торговая война может перерасти в глобальный экономический кризис, что позволит США диктовать условия, используя свое финансовое и технологическое превосходство»,

- не исключает Игорь Расторгуев, ведущий аналитик Amarkets.

Но пока эксперты больше сомневаются, что конечной целью торговой войны Дональда Трампа является провокация мирового экономического кризиса. Скорее он рассчитывает на то, что многие страны пойдут договариваться с ним и дадут США то, чего они хотят в обмен на снижение или отмену этих тарифов.

Страны могут договориться с Трампом об увеличении закупок американских товаров, чтобы убрать диспропорции импорта и экспорта. Например, Трамп сам пару месяцев назад говорил, что это можно быстро сделать за счет наращивания экспорта американских энергоресурсов, на что многие страны ЕС были согласны уже в тот же день, напоминает Чернов. По его мнению, быстро найти общий язык может получиться также с Японией и Австралией, где власти одни из немногих кто заявил, что не будут принимать ответные меры.

«Тарифы формируют рычаги давления на партнеров и стартовые условия для переговоров. И переговоры, очевидно, будут - о таких намерениях заявили в Великобритании, Южной Корее, а главное – в Китае. Индия тоже уже готова пойти на уступки по тарифам в отношении поставок из США. Однако готовность к переговорам не отменяет ответных мер, которые дополнительно подстегнут инфляцию и окажут разрушительное воздействие на торговлю в рамках глобальных цепочек создания стоимости«, - говорит Ольга Пономарева, эксперт Фонда экономической политики. По ее мнению, наиболее быстро сформируют условия для отмены тарифов Великобритания и Корея, у которых уже есть опыт подобных согласований, а вот по какому сценарию пойдут переговоры с Китаем сказать сложно, слишком много противоречий и разногласий у обеих стран.

«Для некоторых стран наращивания одного лишь импорта из США будет недостаточно, так как к ним применялись и другие формулировки, помимо дефицита торгового баланса. Когда США повышали пошлины для Китая в начале этого года в формулировке были претензии к наркотрафику и субсидиям китайским производителям электромобилей, из-за чего их стоимость на внешних рынках более конкурентоспособна. При повышении тарифов для Мексики одним из факторов указывался огромный объем нелегальной миграции, за которым якобы власти не должным образом следят», - отмечает Чернов. .

«Тарифная стратегия Трампа — это не просто игра в защиту внутреннего рынка, а потенциальный триггер для расшатывания международной экономики. Администрация Трампа, похоже, рассчитывает, что торговые партнеры, чтобы избежать жестких ограничений, не только расширят закупки американской продукции, но и увеличат объемы приобретения американского госдолга. Ведь чем больше страны вкладываются в U.S. Treasuries, тем проще Вашингтону финансировать дефицит. Однако этот расчет может не сработать. Если спрос на Treasuries останется слабым, доходность американского госдолга пойдет вверх, что неминуемо приведет к росту ставок по кредитам внутри страны. В результате стоимость заимствований возрастет, замедляя экономическую активность. ФРС окажется перед непростым выбором: либо допустить удорожание кредитов, либо вновь запустить печатный станок, который разожжет новую волну инфляции и в США, и далеко за их пределы», - считает Анна Федюнина, заместитель директора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ, доцент Департамента прикладной экономики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ.



