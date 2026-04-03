Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
МВД предупредило о незаконности подработки на сим-боксах
МВД разъяснило уголовные риски участия в работе сим-боксов
Любые предложения по подключению устройств с сим-картами или сдаче квартиры под оборудование могут привести к уголовной ответственности, предупредили в МВД.
В управлении по борьбе с киберпреступностью МВД напомнили о незаконности работы с сим-боксами, передает УБК МВД.
В ведомстве подчеркнули: «Предложения «снять квартиру под оборудование», «подключить устройство с сим-картами» или «просто контролировать его работу за вознаграждение» не имеют ничего общего с легальной подработкой».
Сим-боксы, также известные как GSM-шлюзы, используются для массового пропуска трафика через множество сим-карт и позволяют мошенникам совершать звонки гражданам от имени различных организаций, включая правоохранительные органы и операторов связи.
В МВД отметили, что эти устройства стали одним из основных технических средств, применяемых в работе мошеннических кол-центров.
Участие в подобных схемах грозит серьезными правовыми последствиями. С 1 сентября 2025 года вступила в силу ст. 274.3 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
В ведомстве напомнили, что обещания «пассивного дохода» и «несложной удаленной занятости» по факту означают пособничество мошенникам.
Напомним, в конце марта ФСБ выявила мошенников с SIM-боксами в Ингушетии.
До этого в Москве раскрыли 29 пособников телефонных мошенников.