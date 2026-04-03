МВД предупредило о незаконности подработки на сим-боксах

МВД разъяснило уголовные риски участия в работе сим-боксов

Tекст: Мария Иванова

В управлении по борьбе с киберпреступностью МВД напомнили о незаконности работы с сим-боксами, передает УБК МВД.

В ведомстве подчеркнули: «Предложения «снять квартиру под оборудование», «подключить устройство с сим-картами» или «просто контролировать его работу за вознаграждение» не имеют ничего общего с легальной подработкой».

Сим-боксы, также известные как GSM-шлюзы, используются для массового пропуска трафика через множество сим-карт и позволяют мошенникам совершать звонки гражданам от имени различных организаций, включая правоохранительные органы и операторов связи.

В МВД отметили, что эти устройства стали одним из основных технических средств, применяемых в работе мошеннических кол-центров.

Участие в подобных схемах грозит серьезными правовыми последствиями. С 1 сентября 2025 года вступила в силу ст. 274.3 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

В ведомстве напомнили, что обещания «пассивного дохода» и «несложной удаленной занятости» по факту означают пособничество мошенникам.

Напомним, в конце марта ФСБ выявила мошенников с SIM-боксами в Ингушетии.

До этого в Москве раскрыли 29 пособников телефонных мошенников.