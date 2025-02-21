Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21
Ростех передал партию серийных авиадвигателей ПД-14 для самолета МС-21
Ростех передал партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для самолета МС-21, оснащенного новыми материалами и конструктивными решениями, для дальнейшей коммерческой эксплуатации.
Как сообщает Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) отправила партию серийных двигателей ПД-14 для установки на самолет МС-21. Этот среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения будет использоваться в коммерческой эксплуатации.
ПД-14 стал крупным шагом в российском двигателестроении и первым турбовентиляторным двигателем такого уровня, произведенным в современной России. Для создания этих двигателей были разработаны 16 критических технологий, включая новые материалы и покрытия. В производстве применены полые лопатки вентилятора из титана, что существенно облегчает конструкцию.
В Ростехе подчеркнули, что в проект вовлечены ведущие предприятия и десятки организаций из смежных отраслей. Сейчас ведутся работы по сертификационным испытаниям МС-21, а также производству силовых установок и бортовой электроники. Благодаря сжатым срокам, одновременно проводится сборка серийных лайнеров и испытательные полеты опытных машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг сократил план производства авиадвигателей из-за изменения спроса и текущих производственных возможностей. Первый полет импортозамещенного МС-21 с двигателем ПД-14 анонсировали на конец 2024 года. ОДК назвала сроки начала поставок серийных двигателей ПД-14, которые должны начаться в 2024 году.