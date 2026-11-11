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    Украина во время переговоров ударила по дизельной сделке России и США
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    41 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    11 ноября 2026, 16:23 • Новости дня

    МИД Филиппин подтвердил приезд Трампа на саммит АСЕАН

    МИД Филиппин: Трамп приедет на саммит АСЕАН в Маниле

    Tекст: Ольга Иванова

    Филиппины получили подтверждение участия президента США Дональда Трампа в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщила глава МИД страны Мария Тереса Ласаро.

    «Да, мы получили подтверждение, что он приедет сюда, на Филиппины, для участия в саммите АСЕАН», – приводит слова Ласаро РИА «Новости».

    В 2026 году Филиппины председательствуют в АСЕАН. По данным секретариата объединения, 49-й саммит АСЕАН и сопутствующие встречи пройдут в Маниле с 14 по 17 ноября.

    В рамках программы в Маниле состоится Восточноазиатский саммит (ВАС), в котором участвуют страны АСЕАН и их партнеры, в том числе Россия и США. Российскую делегацию на ВАС 17 ноября возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел России назвал продвижение стратегического партнерства с АСЕАН одним из приоритетов страны.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН на Филиппинах.

    Филиппины направили официальное приглашение президенту России Владимиру Путину на осенние международные мероприятия в Маниле.

    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Танкеры с российским дизелем изменили курс из-за отказа в разгрузке в США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Усилия президента США Дональда Трампа по организации поставок российского дизельного топлива в страну не увенчались успехом, так как направлявшиеся в Америку танкеры изменили курс из-за нежелания покупателей принимать топливо.

    Инициатива по обеспечению Соединенных Штатов российским дизельным топливом пока не привела к началу импорта, пишет WSJ. Направлявшиеся в страну танкеры изменили маршрут после того, как американские компании, опасаясь проблем, оказались не готовы принять эти партии.

    Американский лидер рассматривал импорт из России как способ снизить высокие цены на автомобильное топливо, которые способствовали росту потребительских расходов в преддверии промежуточных выборов.

    По словам представителей отрасли и лоббистов, перенаправление судов свидетельствует о нежелании американских нефтяных компаний работать с российским дизелем из-за возможных юридических и репутационных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну. В прошлом месяце губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать ввозу дизеля из России в местный порт. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний в случае импорта российского топлива.

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    9 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта

    CBS News: Трамп заявил о грядущем изменении границ Украины

    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта
    @ CBS News

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта, отметив, что границы страны претерпят изменения.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится, однако страна приобретет «немного другие очертания», передает CBS News.

    «Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и в итоге они получат Украину немного другой формы», – заявил Трамп в интервью журналисту Россу Даутату.

    Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что боевых действий можно было бы избежать. По его словам, если бы он находился у власти, этот конфликт никогда бы не начался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах. В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц назвал одобрение всех стран НАТО условием для мирного соглашения по Украине.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    9 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    @ 60 Minutes/YouTube

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил о «большом неуважении к России», которое проявил президент Украины Владимир Зеленский на первой личной встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    «Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, – это я», – заявил Трамп в интервью CBS News.

    Он отметил, что конфликт «никогда не случился бы» во время его предыдущего президентского срока. Трамп также упомянул о «глубокой ненависти» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, добавив, что на их первой встрече было проявлено «большое неуважение к России». Американский лидер сообщил о предстоящей «очень важной встрече», которая начнется в субботу и продлится несколько дней.

    Как напоминает ТАСС со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналу Die Weltwoche, первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Тогда Зеленский начал спорить по поводу согласованного совместного заявления.

    «Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, о его тексте. И Путин спросил его: «Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?» Это был первый опыт, довольно яркий пример», – рассказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Киева к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Путиным. Телефонный разговор президента России с Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера. В Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным.

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    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    9 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    CNN: Сотрудничество Путина и Трампа разрушает планы Запада против России

    CNN: Дизельная сделка Путина и Трампа свела на нет давление Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия президента США Дональда Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с президентом Владимиром Путиным подрывают усилия Вашингтона по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    Готовность Трампа сотрудничать с Москвой разрушает статус России как международного изгоя и сводит на нет многолетние попытки США и их союзников наказать российскую экономику, передает CNN слова аналитика.

    В 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти как со стороны правительства, так и со стороны промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

    Решение закупить дизельное топливо у России было принято незадолго до промежуточных выборов на фоне резкого роста цен на топливо, ставшего серьезной проблемой для американских избирателей. Стоимость дизельного топлива превысила шесть долларов за галлон после начала конфликта с Ираном.

    По оценкам Управления энергетической информации США, планируемый Трампом импорт 2,2 млн баррелей из России покроет лишь небольшую часть ежедневных потребностей американского транспортного сектора и не окажет существенного влияния на цены.

    Тем не менее эта сделка может стать первой в череде транзакций между двумя странами, включая проекты по созданию центров обработки данных и совместные предприятия по производству СПГ в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между лидерами России и США. Во вторник миротворческие усилия американского лидера оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

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    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

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    10 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    WP: США сблизили позицию с Россией перед переговорами по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты изменили позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби, пишет американская пресса.

    «Решение поставить обсуждение [вопросов безопасности] на повестку дня знаменует собой еще один сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет способы прекращения войны на Украине – то, что [президент США Дональд] Трамп обещал сделать перед возвращением в Белый дом в 2025 году», – говорится в публикации Washington Post, передает РИА «Новости».

    Опасения, что американская администрация может попытаться заставить Киев пойти на соглашение на условиях Москвы, усилились после того, как глава Белого дома сказал, что Украина после конфликта «будет выглядеть несколько иначе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

    В субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США.

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    9 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали после заявления Трампа об Иране

    WSJ: Цена нефти упала ниже 100 долларов из-за слов Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировые цены на нефть продолжили падение, а стоимость марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,3% – до 97,01 доллара за баррель, а марка West Texas Intermediate снизилась в цене на 0,7% – до 90,17 доллара за баррель, пишет Wall Street Journal.

    Котировки снизились, несмотря на сохраняющиеся риски для поставок ближневосточной нефти из-за недавних атак на объекты в Саудовской Аравии и инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о вероятном росте цен на нефть до 150 долларов в случае атаки США.

    На прошлой неделе мировые цены на энергоносители снизились в ожидании урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    9 ноября 2026, 12:44 • Новости дня
    Песков: С точки зрения географии Украина уже другая страна

    Tекст: Вера Басилая

    Украина с точки зрения географии уже другая страна, новые территориальные реалии очевидны и неоспоримы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что Украина «в итоге будет немного другой», передает ТАСС.

    «Я рекомендовал бы вам адресовать ваши вопросы президенту Трампу», – посоветовал Песков в ответ на вопрос, что может подразумеваться под этими изменениями.

    «Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, вряд ли их кто-то может отрицать», – добавил пресс-секретарь президента.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта, отметив, что границы Украины претерпят изменения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля подробностей масштабного мирного соглашения по Украине

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    9 ноября 2026, 03:30 • Новости дня
    США получили треть нефтяной компании Венесуэлы по секретному контракту

    WP: США получили 35% в нефтекомпании Венесуэлы по тайному контракту

    Tекст: Катерина Туманова

    Газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром, передавшим Вашингтону долю в своей нефтяной компании.

    «Добро пожаловать в страну нефти», – говорил Бетанкур, встречая американских партнеров.

    В рамках соглашения Соединенные Штаты бесплатно получили 35% акций компании North American Blue Energy Partners, пишет The Washington Post.

    По условиям рассчитанного на 50 лет документа, Бетанкур обязан продавать 20% добываемой нефти в США по скидочной цене 30 долларов за баррель, что составляет менее трети от текущей рыночной стоимости. Американская сторона также имеет первоочередное право на покупку остальной нефти по рыночным ценам.

    Выплата дивидендов Бетанкуру по акциям заморожена до тех пор, пока объемы добычи не превысят 1 млн 15 тыс. баррелей в сутки, чего миллиардер планирует достичь к 2033 году.

    Первые поставки нефти начались в конце октября. Трамп назвал это «самой крупной нефтяной сделкой в мировой истории» и «трофеями» американского поглощения.

    Недавнее поражение республиканцев на промежуточных выборах ставит под сомнение долговечность контракта. Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо уже допустила возможность пересмотра этого соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация обсудила соглашение о долгосрочном военном присутствии в Венесуэле.

    Косачев объяснил причину похищения Мадуро американцами.

    В сентябре президент США заявил об обеспеченности его страны венесуэльской нефтью на 500 лет.

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    9 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном

    Госсекретарь США Рубио назвал невозможным соглашение с Ираном

    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в возможности достижения дипломатического соглашения с Ираном из-за выдвижения Тегераном нереалистичных и возмутительных требований.

    Вашингтон по-прежнему готов изучать дипломатические пути урегулирования девятимесячного конфликта, однако переговоры оказались непродуктивными из-за позиции Тегерана, передает Anadolu слова Рубио.

    «Ряд стран продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы стоим на пороге прорыва», – заявил госсекретарь США перед отъездом в Париж на встречу министров иностранных дел стран «Большой семерки».

    Он выступил в защиту действий американской администрации, отметив, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается приоритетом для национальной безопасности. Он также прокомментировал недавние удары американских сил по иранским системам ПВО на острове Кешм в Ормузском проливе.

    По словам Рубио, эти военные действия носили исключительно оборонительный характер. Американские войска имеют право на защиту в случае возникновения явной угрозы.

    «Поэтому, если существует явная и непосредственная угроза судоходству или нашим силам в регионе, мы имеем право защищаться», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США  обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу американские власти объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные об иранской ядерной программе.

    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    8 ноября 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп назвал результаты выборов огромным шагом назад в истории США

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты промежуточных выборов в Конгресс стали огромным шагом назад в американской истории и привели к потере 3 трлн долларов на фондовом рынке.

    «Америка сделала гигантский шаг назад в истории с результатами последних выборов», – заявил Трамп в социальной сети Truth Social.

    По словам американского лидера, фондовый рынок, который при его администрации стремительно рос и был похож на ракету, за один день понес убытки в размере 3 трлн долларов.

    «Но не бойтесь: мы вернемся – еще более масштабными и сильными, чем когда-либо прежде!» – завершил он высказывание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сторонники президента США назвали вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио наиболее предпочтительными кандидатами на высший пост в 2028 году.

    Президент США признал обоснованным заявление вице-президента Вэнса, что конфликт с Ираном стал главной причиной поражения республиканцев на выборах.

    Промежуточные выборы в Конгресс США назвали референдумом о втором сроке главы государства.

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    9 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков предрек всеобщее внимание к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков назвал неизбежным внимание мира к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планирующаяся на саммите АТЭС встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина привлечет всеобщее внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи президентов России, США и председателя КНР.

    Во вторник представитель Кремля сообщил об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Политолог Игорь Панарин рассказал о попытках западных игроков помешать диалогу руководителей государств.

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