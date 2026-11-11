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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    41 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    11 ноября 2026, 15:59 • Новости дня

    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу

    Захарова: МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам без крайней необходимости не посещать Польшу из-за деградации там общественной политической обстановки, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Мы вновь напоминаем о рекомендации министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу. Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Она отметила, что находящимся в Польше россиянам при возникновении чрезвычайных ситуаций и необходимости экстренной помощи следует обращаться на горячую линию посольства России в Варшаве.

    Также Захарова сообщила, что российские дипломаты поддерживают связь с родственниками гражданки России, пострадавшей во время стрельбы в польском Кракове. По ее словам, состояние женщины стабильное, угрозы жизни нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представитель российского посольства в Варшаве сообщил о стабильном состоянии россиянки, пострадавшей в результате стрельбы на Главной площади Кракова.

    Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России среди погибших и раненых при стрельбе в Кракове.

    Посольство России в Польше подтвердило информацию о ранении российской гражданки в результате стрельбы на Главной рыночной площади в Кракове.

    11 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    ФСБ: Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске

    Задержанный агент спецслужб Польши признался в шпионаже в Балтийске
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный агент польских спецслужб рассказал на видео ФСБ о выполнении заданий иностранного куратора по сбору информации о военных объектах в Балтийске Калининградской области.

    Агент польских спецслужб признался в выполнении заданий куратора по сбору информации о военных объектах в калининградском Балтийске, передает РИА «Новости».

    «Гражданин Российской Федерации установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польши, который давал задание по сбору информации о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации, находящихся в городе Балтийске», – рассказал задержанный на видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная служба безопасности выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области. Правоохранительные органы задержали двух агентов, собиравших и передававших информацию о военнослужащих и объектах Минобороны России. Кроме того, задержанных интересовала социально-экономическая ситуация, а также миграционная и социальная политика в регионе.

    В прошлом месяце задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче куратору координат кораблей Черноморского флота.

    Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае готовившего подрыв объекта Министерства обороны гражданина России.

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    9 ноября 2026, 21:21 • Новости дня
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб, сообщает портал Nova News.

    Инцидент произошел вечером 5 ноября в провинции Мпумаланга. Пара из России направлялась в сторону национального парка Крюгера, когда их автомобиль был вынужден остановиться из-за преднамеренно поврежденного колеса, пишет ТАСС со ссылкой на портал Nova News.

    Во время попытки заменить шину на россиян напали злоумышленники. Преступники забрали у туристов личные вещи и выстрелили в водителя, после чего скрылись.

    Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре полиция ЮАР сообщила о гибели 27 человек в результате двух вооруженных нападений.

    В августе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения за убийство брата и сестры из России в курортной провинции.

    В марте специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения и убийства в Южно-Африканской Республике.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    9 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    Россиянка завоевала титул на международном конкурсе красоты в Австралии

    Жительница Уфы Шангареева выиграла международный конкурс красоты в Австралии

    Россиянка завоевала титул на международном конкурсе красоты в Австралии
    @ chulpann.shangareeva

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительница Уфы Чулпан Шангареева стала победительницей международного конкурса красоты и лидерства Miss, Ms. And Mrs. Summit International 2026 в Австралии.

    Финал состязания прошел 8 ноября в австралийском городе Голд-Кост. Россиянка получила титул Ms. Summit International 2026, передает ТАСС.

    «Не могу поверить, что моя цель – достойно представить Россию на международной арене, показать всему миру, что российские женщины не только самые красивые, но и целеустремленные, успешные, образованные и сильные – достигнута», – заявила Шангареева.

    Она добавила, что путь от регионального этапа к победе занял у нее меньше полугода, что доказывает отсутствие невозможного для женщин из России. Шангареева выразила благодарность организаторам с российской и австралийской стороны, а также своим близким.

    В мае победительница выиграла региональный этап конкурса «Миссис Россия Мира: Республика Башкортостан – 2026», а в июне получила титул «Классик» на национальном этапе. В финале конкурса в Австралии участвовали 28 победительниц соревнований из разных стран, в том числе США, Японии и Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу студентку из Тюмени Александру Сташкевич выбрали для участия в 75-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико.

    В прошлом месяце россиянка Яна Кривченко вошла в пятерку финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле.

    В марте представительница ЮАР Миллисент Холоди Тлоу завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.

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    10 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    В Польше задержали двух украинцев по обвинению в шпионаже на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании сотрудниками Агентства внутренней безопасности двух украинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий.

    Подозреваемых задержали 3 ноября в городе Минск-Мазовецкий. На следующий день прокуратура предъявила им обвинения в участии в деятельности российской разведки против республики, передает ТАСС.

    По данным Национальной прокуратуры Польши, украинцы собирали информацию о военных объектах и критически важной инфраструктуре, а также совершали поджоги транспортных средств в одном из крупных городов.

    Суд арестовал фигурантов дела на три месяца. За шпионаж и подготовку диверсий им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    За последние два года польские власти задержали более 50 человек по подозрению в сотрудничестве с разведками России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк заявил о задержании россиянки и пятерых граждан Польши по подозрению в шпионаже.

    До этого польские правоохранители арестовали троих местных жителей по подозрению в сборе данных о войсках НАТО по заданию Москвы.

    В феврале польская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина республики, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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    9 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Россиянка погибла на сербском курорте Златибор

    RINA: Тело 20-летней россиянки нашли на тротуаре на курорте Златибор в Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    На сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России, правоохранительные органы не исключают версию убийства, пишет сербское агентство RINA.

    На тротуаре перед домом в центральной части поселка нашли тело девушки, передает РИА «Новости» со ссылкой на RINA. «Речь идет о девушке в возрасте около 20 лет, гражданке РФ. Пока не установлены обстоятельства, при которых она погибла… Существует вероятность того, что это – убийство», – сообщили в отделении прокуратуры города Ужице.

    Поселок Златибор располагается на одноименном горном массиве в 200 км к западу от Белграда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд в Белграде арестовал гражданина Турции по подозрению в убийстве жительницы Петербурга.

    В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели россиянки. На окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.

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    10 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Сбежавший из плена в Мьянме россиянин сутки шел через джунгли под обстрелами

    Сбежавший от мошенников в Мьянме россиянин сутки выходил из джунглей без воды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин России после побега из мошеннического центра в Мьянме около суток пробирался через джунгли без еды и воды под обстрелами дронов.

    Выходу заложников из незаконного комплекса в Мьянме предшествовала примерно неделя боев, передает РИА «Новости». По словам потерпевшего россиянина, огромной группе людей удалось уйти из зданий ночью.

    Мужчина уточнил, что беглецы двигались без остановок в сильную жару под постоянными обстрелами беспилотников. Во время тяжелого перехода погибли шедшие вместе с группой граждане Китая. Добравшись до города Мьявади, потерпевший смог связаться с российскими дипломатами.

    Он пояснил, что изначально приехал в Таиланд. Там знакомые предложили ему осмотреть строительный проект. После переправы через реку мужчина оказался на территории Мьянмы, где у него сразу отобрали паспорт, телефон и ноутбук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пострадавший россиянин заявил об использовании его голоса мошенниками для вымогательства денег у жителей США.

    Российское посольство сообщило о передаче вызволенного из неволи мужчины сотрудникам дипмиссии.

    Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин подтвердил выписку из больницы другой сбежавшей из кол-центра россиянки.

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    9 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Посольство подтвердило гибель россиянина в результате нападения в ЮАР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский турист погиб в результате нападения в ЮАР, дипломаты требуют расследования, сообщило российское посольство в ЮАР.

    Супруга погибшего россиянина находится в гостинице в Претории, дипломаты оказывают ей необходимое консульское содействие, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Там подчеркнули, что рассчитывают на проведение властями ЮАР тщательного расследования убийства туриста и скорейшее установление всех причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб.

    На прошлой неделе генпрокуратура Абхазии возбудила новое уголовное дело на обвиняемого в убийстве российской туристки.

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    8 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Гутерреш осудил массовую стрельбу с шестью погибшими в Кракове

    ООН: Гутерреш осудил массовую стрельбу с погибшими в Кракове

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил массовую стрельбу в польском Кракове, в результате которой погибли люди.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко потрясен и опечален массовой стрельбой на главной площади Кракова, в результате которой погибли шесть человек и многие получили ранения, говорится в заявлении на сайте ООН.

    «Он решительно осуждает этот бессмысленный акт насилия и выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Польши», – заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Гутерреш также пожелал пострадавшим полного и скорейшего выздоровления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России среди погибших и пострадавших при стрельбе в Кракове.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил двухдневный национальный траур после убийства шести человек 24-летним радикалом.

    Политолог Николай Межевич назвал вероятной причиной теракта нервный срыв стрелявшего на фоне информационной повестки в республике.

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    11 ноября 2026, 09:02 • Новости дня
    ФСБ пресекла работу агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области

    ФСБ: В Калининграде выявлена собиравшая данные о военных агентурная сеть Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила и локализовала агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области, собиравшую данные о российских военных объектах.

    Сеть собирала данные о российских военных объектах, а также информацию о социально-экономической ситуации в Калининградской области, миграционной и социальной политике в регионе. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два агента военной разведки и агентства внутренней безопасности Польши, передает РИА «Новости».

    Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения о недопустимости госизмены и шпионажа.

    В отношении задержанных в Калининграде агентов Польши возбуждены дела о шпионаже по ст. 276 УК России, суд отправил их под стражу.

    Также за пособническую деятельность польским спецслужбам аннулированы российские визы 14 гражданам Польши, шестерым закрыт въезд в Россию на длительный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Польша сообщила о намерении сформировать новую военную бригаду территориальной обороны на границе с Калининградской областью.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе.

    Обвиняемому в диверсии в Калининграде немцу Гайдуку добавили статью о шпионаже.

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    9 ноября 2026, 01:13 • Новости дня
    В АТОР опровергли угрозу массовой депортации российских туристов из Гоа

    В АТОР опровергли массовую депортацию россиян из штата Гоа

    Tекст: Катерина Туманова

    Организованные путешественники из России не столкнутся с массовой депортацией из индийского штата Гоа, поскольку их отдых проходит строго по плану без нарушений визового режима, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    «Организованных туристов из РФ данная проблема не касается. Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней, въезжают с целью пляжного отдыха по электронной визе, улетают по плану, не допуская просрочки виз, не занимаются нелегальной деятельностью», – заявили в пресс-службе АТОР РИА «Новости».

    Представители отрасли подчеркнули, что отдых клиентов туроператоров проходит в штатном режиме и без каких-либо инцидентов.

    Ранее сообщалось, что индийские власти якобы инициировали массовую депортацию россиян из Гоа. По предварительным данным, иммиграционная служба начала проверки гостевых домов и частного сектора в Кериме, Мандреме и Пернеме, откуда на родину уже отправили троих путешественников, а еще троих подготовили к высылке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп.

    В сентябре пассажирский лайнер доставил 157 российских путешественников на побережье Аравийского моря для старта осенне-зимнего туристического сезона в Гоа.

    Минтранс заявил в августе о готовности расширить авиасообщение с Индией.

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    10 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Следователи назвали причину гибели россиянки в Сербии

    RINA: Причиной гибели россиянки в Сербии стало падение с высоты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной смерти 20-летней гражданки России на сербском курорте Златибор стало падение с балкона, следствие выясняет обстоятельства произошедшего, пишет агентство RINA.

    Вскрытие установило, что смерть 20-летней гражданки России наступила в результате падения с высоты. Теперь следствие выясняет, как девушка упала с балкона на тротуар, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство RINA, цитирующее отделение прокуратуры сербского города Ужице.

    Следователи опросили гражданина России, который находился в одних апартаментах с погибшей. По неофициальной информации, он сообщил, что девушка спрыгнула с балкона, пока он был в ванной. После допроса мужчину отпустили, но забрали загранпаспорт на время расследования.

    В посольстве России в Сербии заявили, что пока не получали от местных правоохранительных органов официальной информации о гибели гражданки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России.

    В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели другой россиянки. Тогда на окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.

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    9 ноября 2026, 03:49 • Новости дня
    Власти Гоа депортировали троих россиян из-за просроченных виз

    Власти индийского штата Гоа депортировали россиян из-за виз

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти индийского штата Гоа за последнюю неделю выдворили троих граждан России и готовят к депортации еще троих из-за просроченных туристических виз.

    Власти индийского штата Гоа за последнюю неделю выдворили троих россиян, еще троих готовят к отправке, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

    Иммиграционные службы проверяют частные дома и гостевые объекты в Мандреме, Кериме и Пернеме. Выявлены иностранцы, ожидающие высылки. У троих депортированных россиян истек срок туристических виз. Двое из них ранее были осуждены, третий находился в центре временного содержания.

    Арендодателей обязали оперативно передавать сведения о заселении и выезде иностранцев. Проверки связаны с усилением иммиграционного контроля и борьбой с преступностью.

    За последние месяцы из Гоа депортировали 160 иностранцев, в том числе десятки россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в АТОР заявили об отсутствии угрозы массовой депортации организованных путешественников из Гоа.

    В октябре Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп.

    В сентябре пассажирский лайнер доставил 157 российских путешественников на побережье Аравийского моря для старта осенне-зимнего туристического сезона в Гоа.

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    10 ноября 2026, 19:21 • Новости дня
    Суд в США перенес слушания по делу экстрадированных из Болгарии россиян

    Заседание по делу экстрадированных в США россиян перенесли на 17 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральный суд во Флориде перенес на 17 ноября предварительные слушания по уголовному делу в отношении экстрадированных из Болгарии граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

    Предварительное заседание было переназначено с 12 на 17 ноября, личное присутствие обвиняемых не требуется, передает РИА «Новости». Рассмотрение дела по существу начнется 1 декабря.

    Ольшанского и Ивина обвиняют в сговоре с целью нарушения американских санкций против России и отмывании денег.

    Прокуратура США добивается конфискации не менее 350 млн долларов, обвиняемым грозит до 40 лет лишения свободы.

    Олег Ольшанский и Сергей Ивин были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и экстрадированы в США 26 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае экстрадированные в США россияне Сергей Ивин и Олег Ольшанский отказались от права на начало разбирательства в установленные сроки.

    В апреле они не признали вину в федеральном окружном суде штата Флорида.

    Американские власти выдвинули против вывезенных из Болгарии россиян обвинения в отмывании денег и нарушении санкционного режима Вашингтона.

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    10 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Россиянку задержали на Пхукете за просроченную более чем на шесть лет визу

    Tекст: Денис Тельманов

    В Таиланде на курорте Пхукет задержали гражданку России, которая находилась в стране нелегально почти шесть с половиной лет.

    Женщина незаконно пребывала в Таиланде 2379 дней. Последнее разрешение на пребывание истекло 12 октября 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Пхучаткан».

    Россиянке предъявили обвинение в нарушении визового режима. Ей грозит штраф до 600 долларов или лишение свободы на срок до двух лет, а также депортация с последующим запретом на въезд в Таиланд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Бали иммиграционные власти задержали 29-летнюю гражданку России из-за нарушений визового режима.

    В прошлом месяце в Паттайе иммиграционная полиция задержала россиянина за нелегальное нахождение в Таиланде 568 дней после истечения срока безвизового штампа.

    В прошлом году в таиландском курортном городе Паттайя арестовали гражданина России за нахождение в стране более двух лет после окончания срока действия визы.

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    10 ноября 2026, 18:18 • Новости дня
    Посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в ДТП в Болгарии

    Посольство: Граждан России нет среди пострадавших в массовом ДТП в Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    По предварительным данным, граждан России нет среди почти 50 пострадавших в массовой аварии в районе болгарского Ямбола, сообщило российское посольство в Болгарии.

    «Посольство находится в контакте с болгарскими компетентными органами в связи с автомобильной катастрофой, произошедшей на автомагистрали Тракия», – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

    В дипмиссии отметили, что по состоянию на текущий момент информацией о пострадавших россиянах не располагают, обращений и просьб о помощи не поступало. Ситуация находится на контроле.

    Посольство принесло соболезнования родным и близким погибших в результате аварии и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об объявлении среды днем траура в связи с гибелью 12 человек в массовом ДТП около Ямбола.

    В Болгарии не менее десяти человек погибли при столкновении более 50 автомобилей на автомагистрали «Фракия».

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные города США начинают строительство коммунизма

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Сеть пыточных стала лицом Украины

      События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

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    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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