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МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу
Захарова: МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу
Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам без крайней необходимости не посещать Польшу из-за деградации там общественной политической обстановки, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мы вновь напоминаем о рекомендации министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу. Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она отметила, что находящимся в Польше россиянам при возникновении чрезвычайных ситуаций и необходимости экстренной помощи следует обращаться на горячую линию посольства России в Варшаве.
Также Захарова сообщила, что российские дипломаты поддерживают связь с родственниками гражданки России, пострадавшей во время стрельбы в польском Кракове. По ее словам, состояние женщины стабильное, угрозы жизни нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представитель российского посольства в Варшаве сообщил о стабильном состоянии россиянки, пострадавшей в результате стрельбы на Главной площади Кракова.
Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России среди погибших и раненых при стрельбе в Кракове.
Посольство России в Польше подтвердило информацию о ранении российской гражданки в результате стрельбы на Главной рыночной площади в Кракове.