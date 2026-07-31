Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так лихим наскоком «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.0 комментариев
В Сербии задержали подозреваемых в жестоком убийстве россиянки
Местные правоохранители расследуют гибель 28-летней жительницы Петербурга, чье тело было найдено спрятанным внутри чемодана на территории одного из районов сербской столицы.
Сербская полиция проводит оперативные мероприятия после страшной находки в районе Падинска-Скела. Накануне там обнаружили мертвой молодую иностранку, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал Telegraf. Предполагается, что погибшей является пропавшая ранее 28-летняя гражданка России.
Журналисты опубликовали официальное заявление компетентных органов. «Несколько человек задержаны в связи с убийством после того, как в чемодане в канале в районе Падинска-Скела обнаружено тело молодой женщины», – говорится в сообщении.
Ранее близкие девушки забили тревогу. Родственники жительницы Петербурга обратились в региональное управление российского МВД с заявлением о ее исчезновении во время поездки на Балканы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сербская полиция приступила к масштабным поискам пропавшей россиянки Людмилы Турковой.
Позже близкая знакомая петербурженки сообщила об остановке розыскных мероприятий. Весной российские дипломаты предлагали местному МВД помощь в поисках другой бесследно исчезнувшей студентки из РФ.