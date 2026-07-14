Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Юрист: Шурыгиной грозит до шести лет за порноролики
Юрист Кубасова: Шурыгиной грозит до шести лет за порноролики
Звезде ток-шоу «Пусть говорят» Диане Шурыгиной грозит реальное заключение за изготовление и распространение порнографических роликов в составе организованной группы, сообщила юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова.
«Санкция части 3 статьи 242 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет, а также возможно дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет», – сообщила Кубасова телеканалу 360.
По предварительным данным, следователи обратили внимание на девушку после того, как она начала привлекать других участниц к съемкам порно. В этом ей помогали порноактриса Настя Холод и продюсер Людвиг Кричкер.
Отмечается, что задержанная активно ведет аккаунт на платформе OnlyFans с 2024 года, а по некоторым данным – с 2021-го.
В середине июня силовики провели обыск в квартире Шурыгиной по делу о незаконном обороте порнографии.
В начале июля Троицкий районный суд Москвы перевел обвиняемую в следственный изолятор из-за нарушения условий домашнего ареста.
СМИ сообщали, что Шурыгину в камере другие арестованные заставили мыть полы и туалеты.