Суд утвердил мировое соглашение по иску к академии Кости Цзю

Tекст: Тимур Шайдуллин

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко к компании известного боксера Кости Цзю. Иск о взыскании более 29 млн рублей поступил в инстанцию в декабре. В связи с достижением компромисса производство по делу полностью прекращено, передает РИА «Новости» из зала суда.

Основания исковых требований и условия мирового соглашения на заседании не раскрывались. Представитель истца отметил: «Ответчик признает сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении».

Предприниматель Виталий Бондаренко занимается оптовой торговлей металлами, производством фармацевтической продукции и часовых механизмов. ООО «Академия спорта Кости Цзю» основано абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Компания выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, замороженные полуфабрикаты и конфеты. Боксеру принадлежит 25% организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи вызвали Константина Цзю на очную ставку по делу о мошенничестве.

Ранее бывший чемпион мира по боксу подал в суд на основателя детского центра «Катюша» из-за невозврата долга. До этого налоговая служба заблокировала банковские счета спортсмена из-за задолженности.