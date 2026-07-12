  • Новость часаЗеленский отправил в отставку премьера Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удары по портам должны стать частью изоляции Украины
    Сенатор США Линдси Грэм умер через сутки после возвращения из Киева
    На западе Украины сотрудники военкомата похитили священника канонической УПЦ
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Нанесены групповые удары по портам Одессы и Черноморска
    Российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне СВО
    Зеленский отправил в отставку премьера Украины
    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана
    Определились все команды-участницы полуфинала ЧМ
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    12 июля 2026, 16:28 • Новости дня

    Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы после грозы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Аэропорт Внуково возобновил привычное обслуживание рейсов после сильной непогоды, из-за которой несколько самолетов пришлось перенаправить на запасные аэродромы, сообщила воздушная гавань.

    Представители транспортного узла в Telegram-канале предупредили пассажиров о вероятных сдвигах во времени отправления и прибытия самолетов.

    «После грозы в районе аэропорта Внуково работает в штатном режиме. Но возможны корректировки в расписании», – говорится в официальном заявлении.

    Руководство комплекса добавило, что из-за сложных погодных условий несколько прибывающих лайнеров были вынуждены уйти на запасные посадочные площадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.

    В воскресенье в Росавиации сообщили, что работа двух столичных аэропортов Домодедово и Жуковский временно приостановлена для обеспечения безопасности самолетов и пассажиров.

    10 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    МЧС Москвы опровергло слухи об инциденте на столичном НПЗ
    МЧС Москвы опровергло слухи об инциденте на столичном НПЗ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В спасательном ведомстве официально заявили об отсутствии каких-либо происшествий на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве, опровергнув распространяемые в интернете слухи.

    Столичный главк МЧС опроверг информацию об инциденте на Московском НПЗ, передает ТАСС.

    «В связи с распространяемой информацией в социальных сетях Главное управление МЧС России по г. Москве сообщает, что происшествий на территории Московского НПЗ не зафиксировано», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце несколько украинских беспилотников долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о локализации возникшего пожара. Позже сотрудники МЧС полностью потушили огонь на территории предприятия.

    Комментарии (5)
    9 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Для городских служб Москвы ввели режим повышенной готовности

    Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, включающих сильные ливни и грозы.

    Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили ТАСС, что меры приняты в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

    «По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу, 10 июля. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности», – говорится в сообщении ведомства. На круглосуточное дежурство заступили аварийно-восстановительные бригады.

    В местах возможного скопления воды уже размещена водооткачивающая техника. Специалисты очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы и ливнестоки. Дополнительно принимаются меры по защите зданий, объектов транспорта и строительных площадок от порывов ветра.

    Функционирование систем жизнеобеспечения взято под особый контроль. Электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания. Горожан призывают быть внимательными, не укрываться под деревьями, а водителей – соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности.

    Напомним, в прошлом году летом из-за сильных ливней городские службы также переводились в режим повышенной готовности. Тогда синоптики прогнозировали шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 02:31 • Новости дня
    ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Собянин добавил, что на место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию в связи с введением ограничений в районе авиагавани, сообщила Росавиация в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

    Министерство обороны России сообщило о перехвате 152 украинских беспилотников в течение дня, в том числе над территорией Московского региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 03:34 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в пятницу на подлете к Москве БПЛА выросло до десяти, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    В настоящее время специалисты профильных экстренных служб находятся на месте падения обломков летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников.

    Кроме того, вечером в четверг Собянин также сообщал об уничтожении летевших на Москву беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 22:24 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву дрон

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбила один беспилотник», – сообщил Собянин в Мах.

    В настоящее время профильные ведомства продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о перехвате 152 украинских беспилотников в течение дня, в том числе над территорией Московского региона.

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    В Москве разрешили купание на пяти пляжах

    Роспотребнадзор: В Москве признали безопасными пять пляжей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице временно запретили купаться на четырех пляжах из-за несоответствия воды микробиологическим нормам, оставив открытыми лишь пять объектов.

    Число разрешенных мест для купания в столице сократилось до пяти, хотя в начале сезона функционировали девять таких зон, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

    «Из открывшихся в начале купального сезона девяти зон отдыха по состоянию на 09.07.2026 функционируют пять зон отдыха с купанием: озеро Белое, Путяевский пруд № 1, «Серебряный бор – 2», «Серебряный бор – 3», Пионерский пруд», – подчеркнули в ведомстве.

    Ограничения коснулись Большого городского пруда, Школьного озера, зоны «Тропарево» и пляжа «Динамо». Там купание временно приостановлено из-за неудовлетворительных микробиологических показателей воды. В случае выявления нарушений специалисты выдают предписания очистить водоемы, заменить песок и установить запрещающие знаки.

    Эпидемиологи продолжают мониторинг в течение всего летнего сезона. К 9 июля сотрудники ведомства отобрали 322 пробы воды. В аккредитованных лабораториях провели более 2,5 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Александр Парамонов посоветовал выбирать для купания только официально разрешенные водоемы.

    Ранее представитель столичного главка МЧС Людмила Боярова напомнила о правилах безопасности на воде в жаркую погоду. Зимой столичное управление Роспотребнадзора утвердило перечень из 40 безопасных крещенских купелей.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Приставы описали типичного московского должника по алиментам

    Типичным неплательщиком оказался мужчина в возрасте от 39 до 50 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среднестатистический должник по алиментам на детей – это мужчина 39-50 лет, рассказали в столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

    Типичным неплательщиком оказался мужчина в возрасте от 39 до 50 лет, передает РИА «Новости». В столичном главке Федеральной службы судебных приставов уточнили статистику по таким делам.

    «Большинство граждан, уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей, – мужчины в возрасте от 39 до 50 лет. Они составляют 89,9% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментов», – рассказали в ведомстве.

    Доля женщин среди нарушителей значительно ниже и составляет 10,1%. Наибольшее число уклонистов проживает на юге столицы, а минимальные показатели зафиксированы в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском округах. Представители службы добавили, что почти каждый неплательщик ограничен в праве выезда за границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на портале «Госуслуги» заработал официальный реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Прошлой осенью в столице насчитали более двух тысяч женщин с долгами по содержанию детей.

    Комментарии (2)
    12 июля 2026, 06:26 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Пять беспилотников ВСУ были ликвидированы на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России. При этом в течение субботы силами ПВО был уничтожен 41 дрон ВСУ над страной.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Мурат Гассиев нокаутом защитил титул чемпиона WBA

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский боксер Мурат Гассиев на турнире IBA.PRO 19 в Москве выиграл у немца Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

    Гассиев встретился на ринге с Питером Кадиру в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Бой прошел в рамках турнира IBA.PRO 19 в Москве и завершился досрочно, сообщило РИА «Новости».

    Судья зафиксировал победу Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде. Таким образом, российский боксер успешно защитил принадлежащий ему чемпионский пояс WBA.

    В послужном списке 32-летнего Гассиева 34 победы, из них 27 нокаутом, при двух поражениях.

    До этого, 26 июня, экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от своих чемпионских титулов, после чего Гассиев был признан полноценным чемпионом WBA.

    «Да, мне интересен не один пояс. Мне нужны все. И я готов», – сказал Гассиев ТАСС после победы.

    Для 29-летнего Кадиру поражение в Москве стало вторым в профессиональной карьере при 23 победах.

    Ранее в этот вечер россиянин Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стало известно, что московский бой Гассиева и Йоки отменили. Российский боксер Бивол в мае одержал победу в бою за чемпионские титулы WBA и IBF.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    В аэропорту Внуково временно введена работа с рейсами по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус  рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вечером Собянин сообщал о пяти сбитых дронах, общее число которых достигло за день 15 штук. Силы ПВО сбили 144 украинских дрона за пятницу.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Столичные спасатели вытащили из горящей квартиры 11 человек

    В Москве спасли 11 человек при тушении пожара на Криворожской улице

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночью в многоэтажном жилом доме в столице вспыхнул огонь, из которого сотрудники экстренных служб успешно вывели 11 жильцов, включая одного ребенка.

    Инцидент произошел на юге столицы. Возгорание случилось в одной из квартир многоэтажки на Криворожской улице, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

    «11 июля в 3:29 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании на ул. Криворожская. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №215 и АСО №8 столичного Пожарно-спасательного центра. Пожар произошeл в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома», – указано в сообщении ведомства.

    Прибывшие на место специалисты оперативно провели разведку и приступили к тушению. Специальные звенья газодымозащитной службы проверили задымленные помещения. В результате пожарные вывели в безопасное место 11 человек, среди которых находился один ребенок.

    Огонь удалось полностью ликвидировать в 4:13 утра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале пожарные спасли десять человек из горящей многоэтажки на востоке столицы. Несколькими днями ранее спасатели вывели 37 жильцов из охваченного огнем дома в центре Москвы.

    А в конце прошлого года сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек при возгорании квартиры на Пролетарском проспекте.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два дрона на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Два дрона были нейтрализованы силами ПВО за час до полуночи на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Ранее в этот день Собянин сообщал о пяти сбитых дронах, общее число которых достигло за день 15 штук. Силы ПВО сбили 144 украинских дрона за пятницу.


    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    Атаку девяти дронов на подлете к Москве пресекли силы ПВО

    Атаку девяти дронов пресекли силы ПВО пресекли силы ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще девяти дронов ВСУ на подлете к городу с начала дня.

    «Сбиты ещё девять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Mamx-канале.

    До этого Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве. Всего с начала дня к Москве не подпустили 14 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России. При этом в течение субботы силами ПВО был уничтожен 41 дрон ВСУ над страной.


    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    Москвич погиб в пожаре на Криворожской улице

    В пожаре на Криворожской улице Москвы погиб один человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В девятиэтажном жилом доме на Криворожской улице произошло возгорание, в результате которого один человек погиб, а спасатели эвакуировали 11 жильцов.

    Трагедия произошла в многоэтажке на юге столицы на Криворожской улице, где огонь полностью уничтожил двухкомнатную квартиру на четвертом этаже, сообщает канал 360. Прибывшие спасатели зафиксировали открытое горение и реальную угрозу взрыва.

    «Предварительно, в квартире хранилась пиротехника», – сообщил источник в экстренных службах. Пожарным удалось локализовать пламя в 03:50, а спустя 23 минуты огонь был полностью ликвидирован.

    В итоге происшествия погиб один человек. При этом, огнеборцы сумели спасти 11 жильцов, среди которых один ребенок. Специалисты подтвердили, что само здание не получило разрушений в результате ЧП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели вывели из горящего дома на Криворожской улице 11 жильцов.

    В мае на юге столицы погиб мужчина из-за возгорания квартиры на девятом этаже. До этого полиция рекомендовала москвичам воздержаться от запуска петард вблизи жилых зданий.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 23:44 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Ликвидирован дрон, который направлялся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр города в «Максе».

    На месте падения фрагментов уничтоженного аппарата находятся профильные специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средствами ПВО также был уничтожен беспилотник, летевший на Москву.

    В четверг Министерство обороны сообщило о перехвате 152 дронов, в том числе над территорией Московского региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России поразили морские суда и паром в Одессе и Черноморске
    Зеленский признал размещение военного склада в жилой зоне Вишневого
    Губернатор заявил о решении проблемы топливного дефицита в Забайкалье
    Марин Ле Пен увеличила отрыв на выборах во Франции
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    Российские ученые разработали способ восстановления роговицы глаза
    Минпросвещения выступило против мармеладных червяков

    Как Россия намерена насытить рынок топливом

    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по портам должны стать частью изоляции Украины

    Российские силы поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Ударам подверглись мощности для дебаллажа и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морские суда. В Минобороны это назвали подтверждением способности России гарантированно поражать любые цели на всей украинской территории. Можно ли перекрыть Украине поставки вооружений и топлива по морю и какими последствиями это грозит Киеву? Подробности

    Перейти в раздел

    Канада готовит подводную угрозу для России в Арктике

    На уходящей неделе принято решение о крупнейшем в истории и Канады, и ФРГ оборонном контракте – Германия построит для канадских ВМС сразу 12 подводных лодок. Какими характеристиками будут обладать эти подлодки и почему нельзя исключать их столкновения в том числе и с российским подводным флотом? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Почему Европу захлестнул сифилис

      Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

      5 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Бандеровское чудовище выкормила Польша

      Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

      5 комментариев
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      США ведут Вторую футбольную войну

      США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

      5 комментариев
    Перейти в раздел

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации