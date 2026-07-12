Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?5 комментариев
Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы после грозы
Аэропорт Внуково возобновил привычное обслуживание рейсов после сильной непогоды, из-за которой несколько самолетов пришлось перенаправить на запасные аэродромы, сообщила воздушная гавань.
Представители транспортного узла в Telegram-канале предупредили пассажиров о вероятных сдвигах во времени отправления и прибытия самолетов.
«После грозы в районе аэропорта Внуково работает в штатном режиме. Но возможны корректировки в расписании», – говорится в официальном заявлении.
Руководство комплекса добавило, что из-за сложных погодных условий несколько прибывающих лайнеров были вынуждены уйти на запасные посадочные площадки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.
В воскресенье в Росавиации сообщили, что работа двух столичных аэропортов Домодедово и Жуковский временно приостановлена для обеспечения безопасности самолетов и пассажиров.