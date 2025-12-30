В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперёд внутренней на фоне явных трудности внутри европейских стран.0 комментариев
В МВД напомнили о запрете на пиротехнику в Москве
В столице не допускается запуск пиротехники вблизи домов и транспорта из-за роста числа провокаций, заявили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
Москвичам и гостям города рекомендовано воздержаться от запуска петард, фейерверков и ракет как в помещениях, так и на улице рядом с жилыми домами и транспортной инфраструктурой, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Эти меры необходимо соблюдать из-за увеличившегося числа провокаций с применением пиротехники.
Гражданам напомнили, что нарушение требований правил использования пиротехнических изделий может повлечь административную ответственность по статье, касающейся нарушения требований пожарной безопасности.
В случае наступления тяжких последствий при использовании пиротехники, действия нарушителя будут квалифицироваться уже по нормам Уголовного кодекса России.
В ведомстве также уточнили, что контроль за исполнением нормы будет усилен в преддверии новогодних праздников.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как правильно покупать салют, чтобы избежать происшествий и штрафов.