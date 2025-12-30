В МВД напомнили о запрете на пиротехнику в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Москвичам и гостям города рекомендовано воздержаться от запуска петард, фейерверков и ракет как в помещениях, так и на улице рядом с жилыми домами и транспортной инфраструктурой, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Эти меры необходимо соблюдать из-за увеличившегося числа провокаций с применением пиротехники.

Гражданам напомнили, что нарушение требований правил использования пиротехнических изделий может повлечь административную ответственность по статье, касающейся нарушения требований пожарной безопасности.

В случае наступления тяжких последствий при использовании пиротехники, действия нарушителя будут квалифицироваться уже по нормам Уголовного кодекса России.

В ведомстве также уточнили, что контроль за исполнением нормы будет усилен в преддверии новогодних праздников.

