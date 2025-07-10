Названа причина отстраненности жены Макрона во время визита Британию

Daily Mail объяснил отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Daily Mail, Анна-Мария Тронье, которой было 93 года, скончалась на прошлой неделе в Амьене, родном городе семьи Макрон, передает РИА «Новости».

«Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла», –заявил источник, близкий к президентской паре.

Несмотря на трагедию, супруга Эммануэля Макрона решила сопровождать президента во время его официального визита на Туманный Альбион, отмечает британское издание.

Напомним, супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии.

Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».