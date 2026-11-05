Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Полиция в Париже начала разгонять последних участников протеста
Сотрудники правоохранительных органов в Париже приступили к разгону участников манифестации против роста цен, которые остались на площади Нации после завершения марша.
После того как последние участники колонны, организованной профсоюзами, прошли через площадь, дежурящие полицейские Парижа призвали людей разойтись, передает ТАСС.
В ответ некоторые из собравшихся начали выкрикивать оскорбления в адрес стражей порядка и бросать в их сторону различные предметы. Полицейские применили светошумовые и газовые гранаты и при помощи щитов и дубинок начали постепенно оттеснять людей к выходу с площади и к метро.
Согласно данным профсоюза CGT, в парижской манифестации приняли участие до 350 тыс. человек, а в акциях по стране в целом – 1,6 млн. Префектура полиции Парижа оценила численность демонстрантов в 75–80 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД Франции сообщило о 600 тыс. участников манифестаций.
Парижская полиция впервые задействовала беспилотные летательные аппараты для разгона участников демонстрации.
Во вторник учащиеся французских вузов вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона вопреки судебному запрету.