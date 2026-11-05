Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин пообщался с финразведчиками после церемонии награждения
Путин пообщался с сотрудниками Росфинмониторинга после церемонии награждения
Президент Владимир Путин продолжил общение с сотрудниками Росфинмониторинга после окончания церемонии награждения.
Перед приездом во дворец президент полагал, что торжественный концерт, посвященный празднику, уже завершился, так как ему доложили, что гости уже в буфете, передает ТАСС.
«Ну вот, буфет-то – впереди, все даже, может быть, и к лучшему», – с улыбкой сказал Путин, еще раз поздравив собравшихся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать работу Росфинмониторинга из-за использования зарубежными спецслужбами современных технологий для сокрытия преступных расчетов.
Он указал на необходимость эффективного использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.
На торжественном вечере в честь 25-летия Росфинмониторинга Путин вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.