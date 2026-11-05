Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Теплоэлектростанция в Виннице получила критические разрушения
Депутат совета Винницкой области Андрей Гижко заявил, что местная теплоэлектростанция подверглась серьезному разрушению, ее восстановление находится под вопросом.
Теплоэлектростанция в Виннице в центральной части Украины получила значительные повреждения, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Эспрессо».
«Винницкая теплоэлектростанция подверглась очень серьезному разрушению. Не знаем, будет ли она восстановлена вообще», – сообщил Гижко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетического комплекса Украины.
В воскресенье глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.