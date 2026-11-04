По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль
Путин устроил в Кремле чаепитие для детей погибших участников СВО
Президент России Владимир Путин пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.
В День народного единства Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади, после чего пригласил их в Кремль, передает РИА «Новости».
«Эта встреча в Кремле проходит сейчас», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В беседе также принимает участие заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.
Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.