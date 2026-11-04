Tекст: Вера Басилая

По данным Bild, документ под названием Agriculture needs peace («Сельское хозяйство нуждается в мире») предусматривает передачу территорий под управление ООН на пять лет с последующим референдумом об их принадлежности России или Украине, передает ТАСС.

Автором плана является бывший немецкий дипломат Мартин Ниссен, отвечавший в 2024 году за вопросы сельского хозяйства в посольстве Германии в Москве. Ниссен утверждает, что американские дипломаты положительно оценили инициативу, а о предложении были проинформированы канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус.

В МИД Германии заявили, что переговоры по документу не проводились по поручению или согласованию с ведомством, а Писториус назвал план «частной инициативой» Ниссена. Сам Ниссен считает дорожную карту актуальной и сегодня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

В понедельник внешнеполитическое крыло фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины.