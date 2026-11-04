По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Расчет системы «Ураган» уничтожил украинскую САУ «Богдана»
Войска группировки «Запад» уничтожили украинскую САУ «Богдана»
Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» российской группировки войск «Запад» ликвидировал самоходную артиллерийскую установку «Богдана» Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, сообщило Министерство обороны.
Российские артиллеристы группировки войск «Запад» успешно поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» противника. Вражеская техника была уничтожена точным ударом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» на краснолиманском направлении.
«Богдана», давай до свидания», – сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации на всех направлениях составили порядка 1 160 военнослужащих.
Во вторник артиллеристы группировки «Запад» с помощью реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли огневое поражение скоплению пехоты и бронетехники украинских войск в Харьковской области.
До этого расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» российской группировки войск «Запад» ликвидировали пункт временной дислокации украинских военнослужащих на харьковском направлении.