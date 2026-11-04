Войска группировки «Запад» уничтожили украинскую САУ «Богдана»

Tекст: Вера Басилая

Российские артиллеристы группировки войск «Запад» успешно поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» противника. Вражеская техника была уничтожена точным ударом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» на краснолиманском направлении.

«Богдана», давай до свидания», – сообщает Минобороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации на всех направлениях составили порядка 1 160 военнослужащих.

Во вторник артиллеристы группировки «Запад» с помощью реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли огневое поражение скоплению пехоты и бронетехники украинских войск в Харьковской области.

До этого расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» российской группировки войск «Запад» ликвидировали пункт временной дислокации украинских военнослужащих на харьковском направлении.