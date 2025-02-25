Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
СБУ выдвинула заочные обвинения против певца Shaman
Служба безопасности Украины заочно обвинила российского исполнителя Shaman в признании действий России правомерными и «глорификации» представителей Вооруженных сил России через СМИ.
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому певцу Ярославу Дронову, известному под сценическим псевдонимом Shaman. Он обвиняется в признании правомерными действий России и в «глорификации» представителей Вооруженных сил России через средства массовой информации, передает ТАСС.
Дронов не первый представитель российской культурной сцены, против которого украинские власти выдвигают заочные обвинения.
СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным и культурным деятелям.
Ранее министерство культуры Украины внесло российского исполнителя Ярослава Дронова, известного как Shaman, в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.
Кроме того, на Украине российского актера Дмитрия Певцова заочно осудили на десять лет лишения свободы за антиукраинские заявления и призывы к свержению власти.